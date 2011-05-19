MSI 990FXA-GD80 ortaya çıktı: AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için 990FX çipsetli yeni anakart

AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için detayları ortaya çıkan ilk anakart, MSI tarafından hazırlanan ve Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda kameralara yakalanan Conqueror isimli model olmuştu. Aradan geçen süre çok sayıda yeni anakart modeli hazırlayan MSI, ürün gamındaki tüm yenilikleri anavatanı Tayvan'da yapılacak Computex 2011 Fuarı ile birlikte endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Computex 2011 kapsamında tanıtmını yapacağı yeni anakartlardan 990FX çipsetli 990FXA-GD80 modeli detaylandı. AMD'nin 990FX+SB950 yonga setini kullanan ve Bulldozer FX işlemcileri için hazırlanan anakart MSI'ın ürün gamındaki en güçlü AMD modellerinden biri olacak. MSI 990FXA-GD80 dört, altı ve sekiz çekirdekli Bulldozer FX işlemcilerine ek olarak Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon II işlemcileriyle de kullanılabilecek.

Üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu üzerinden 32GB'a kadar DDR3-2133MHz bellek desteği sunabilen anakart, Military Class II konsepti kapsamında askeri standartları karşılayan yüksek kaliteli komponentlerle geliyor. Dört adet PCIe x16 slotu ile hem Crossfire hem de SLI teknolojilerine destek sunan 990FXA-GD80, OC Genie II teknolojisiyle kullanıcılarına tek butonla hız aşırtma yapabilme imkanı da tanıyor. 10 fazlı güç tasarımına sahip olan ve gelişmiş hız aşırtma özellikleriyle donatıldığı belirtilen anakart üzerinde tamamı üçüncü parti kontrolcüler ile yönetilen dört adet USB 3.0 ve SB950 köprüsünün kontrolünde 6 adet SATA-III portuna yer veriliyor. Tüm bunlara ek olarak THX Studio Pro destekli 7.1 kanal ses, Gigabit Ethernet, çift eSATA konnektörü, debug LED ve güç/reset/oc butonları da anakartın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Henüz resmi satış fiyatı açıklanmayan 99FXA-GD80 yurt dışında 173 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.

MSI 990FX-GD80 üzerinde çalışacak yeni nesil işlemcileri de kısaca hatırlamakta fayda var. AMD'nin Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan FX serisi yeni işlemci ailesi, dört, altı ve sekiz çekirdekli modellerden oluşuyor. AMD'nin güncel yol haritasına göre yeni işlemciler yapılacak ilk lansmanda ikisi sekiz çekirdekli, diğer ikisi ise dört ve altı çekirdekli olmak üzere toplamda dört adet model pazara sunulacak ve son çeyrekte yeni işlemcilere dört yeni model daha eklenerek 2011 yılı toplamda Bulldozer tabanlı 8 model ile kapanmış olacak. Isıl güç tasarımları modeline göre 95 Watt ile 130 Watt arasında değişen işlemcilerde modeline göre 4MB/6MB/8MB Seviye 2 ve 8MB'a varan oranda Seviye 3 bellek kapasitesine yer verilecek aynı zamanda işlemciler Soket AM3+ formunda olacak.