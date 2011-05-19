MSI 990FXA-GD80 ortaya çıktı: AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için 990FX çipsetli yeni anakart

AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için detayları ortaya çıkan ilk anakart, MSI tarafından hazırlanan ve Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda kameralara yakalanan Conqueror isimli model olmuştu. Aradan geçen süre çok sayıda yeni anakart modeli hazırlayan MSI, ürün gamındaki tüm yenilikleri anavatanı Tayvan'da yapılacak Computex 2011 Fuarı ile birlikte endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Computex 2011 kapsamında tanıtmını yapacağı yeni anakartlardan 990FX çipsetli 990FXA-GD80 modeli detaylandı. AMD'nin 990FX+SB950 yonga setini kullanan ve Bulldozer FX işlemcileri için hazırlanan anakart MSI'ın ürün gamındaki en güçlü AMD modellerinden biri olacak. MSI 990FXA-GD80 dört, altı ve sekiz çekirdekli Bulldozer FX işlemcilerine ek olarak Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon II işlemcileriyle de kullanılabilecek.
Üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu üzerinden 32GB'a kadar DDR3-2133MHz bellek desteği sunabilen anakart, Military Class II konsepti kapsamında askeri standartları karşılayan yüksek kaliteli komponentlerle geliyor. Dört adet PCIe x16 slotu ile hem Crossfire hem de SLI teknolojilerine destek sunan 990FXA-GD80, OC Genie II teknolojisiyle kullanıcılarına tek butonla hız aşırtma yapabilme imkanı da tanıyor. 10 fazlı güç tasarımına sahip olan ve gelişmiş hız aşırtma özellikleriyle donatıldığı belirtilen anakart üzerinde tamamı üçüncü parti kontrolcüler ile yönetilen dört adet USB 3.0 ve SB950 köprüsünün kontrolünde 6 adet SATA-III portuna yer veriliyor. Tüm bunlara ek olarak THX Studio Pro destekli 7.1 kanal ses, Gigabit Ethernet, çift eSATA konnektörü, debug LED ve güç/reset/oc butonları da anakartın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Henüz resmi satış fiyatı açıklanmayan 99FXA-GD80 yurt dışında 173 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.
MSI 990FX-GD80 üzerinde çalışacak yeni nesil işlemcileri de kısaca hatırlamakta fayda var. AMD'nin Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan FX serisi yeni işlemci ailesi, dört, altı ve sekiz çekirdekli modellerden oluşuyor. AMD'nin güncel yol haritasına göre yeni işlemciler yapılacak ilk lansmanda ikisi sekiz çekirdekli, diğer ikisi ise dört ve altı çekirdekli olmak üzere toplamda dört adet model pazara sunulacak ve son çeyrekte yeni işlemcilere dört yeni model daha eklenerek 2011 yılı toplamda Bulldozer tabanlı 8 model ile kapanmış olacak. Isıl güç tasarımları modeline göre 95 Watt ile 130 Watt arasında değişen işlemcilerde modeline göre 4MB/6MB/8MB Seviye 2 ve 8MB'a varan oranda Seviye 3 bellek kapasitesine yer verilecek aynı zamanda işlemciler Soket AM3+ formunda olacak.
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DESTEĞİ VARMI ACABA?
500 600tl civarı olur muhtemelen.
arkdaşım tebrik ederim dikkatli okuyucusun...
ben amd (yani ati chipset eski adıyla) chipset de sli desteği yoktu.ati'yi satın aldıktan sonra sadece sadece cf desteği sunuyordu. bu chipsette ilk defa sli desteği sunacak amd. arkadaşlar karıştırmayalım amd tabanlı sistemlerde nforce ile sli desteği vardı o zaten nvidia nın chipsetiyle sli desteği sunuyordu amd sistemler...
şimdi ise amd kendi chipsetiyle yani 990fx ile sli desteği sunmuş oldu bu da dem oluyorki amd de nvidia ile anlaşma sağlamış. aynı bir zamanlar intel de sadece cf desteği sunuyordu nvidia ile bir türlü anlaşamıyordu. nvidia sadece kendi chipsetlerinde sli desteği sunarak tekel oluşturmaya çalışıyordu. nvidia da geçte olsa bir yanlışından dönüp intel tabanlı sistemlere sli desteği sundu...
eee nvidia amd chipsetlerdeki sli desteğinden yararlanmak adına bu desteği amd ye de sundu sonunda artık amd tabanlı sistem kullanıp sli yapmayı düşünen kişiler rahatlayacak. mesela örnek vereyim yakın zamanda destop kurmayı düşünüyorum diyorum intel kurayım çünkü hen cf hem sli seçeneği mevcut bu yüzden intel düşündüm hep ama son haberlerden gördüm ki artık amd de sli desteği sunacak ne güzel amd tabanlı sistem kurmak için bir fırsat doğdu benim için ama tabiki bakalım buldozer cpu lar intel karşısındaki başarımları ne kadar olacak çok önemli bu nokta...
inş. buldozer işlemciler resmi olmayan test sonuçlarını verir de intel tekelinden kurumuş oluruz...
Nforce 750a vardı bir zamanlar. Bunlar daha hesaplı ürünlerdi. Daha sonra çıkan
Nforce 780a yine AMD içindi sanırım. Nforce 790a ise intel destekli çıkmıştı. Fiyatları da el yakıyordu ayrı konu. Nvidia Intel'e SLI lisansı vermediği için ne zavallılar kurban edilmişti Bu nforce SLI chipsetleriyle. Gigabyte 790i DQ6 SLI DFI Lanparty 790i SLI Asus Striker II Extreme gibi flaş örnekler verilebilir. Bu chipsetlerin en önemli özelliği 45nm işlemci desteği sağlamasıydı ve AMD o zamanlar henüz 45nm üretime geçmemişti. İntel ve Nvida perde arkasında kavgalı gibi görünerek güzel şöğüşleme yaptılar tabi. Hızlı ekstra anakartlardı ama kullanan arkadaşlardan sorunlu oldukları yönünde çok yorum okurdum.
arkadaşa amd çipset demiş. bahsettiklerin nvidia. zaten sli ilk kez nforce 4 ile 2005 de amd de kullanılmaya başlandı. amd nin çipset üretmiyordu o zamanlar. nvidiayla da kankaydılar . amd nin altın çağlarıydı. Bu arada asıl beklediğim 990x lerden haber yok. zamanında 790fx aldık. 4 pci-ex var 2007 den beri ikincisini kullanmak nasip olmadı daha. bundan sonra üst seviye anakart almam heralde