MSI SSD’ler için tasarladığı yeni soğutma çözümünü duyurdu

Dün geç saatlerde MSI’ın resmi Twitter hesabından atılan tweette yeni Kaby Lake anakartlarında kullanılacağı belirtilen SSD’lere yönelik soğutma çözümüne yer verildi. Soğutucu şu an kullandığımız çoğu SSD’ye pek hitap etmiyor zira M.2 formundaki ürünlere yönelik hazırlanmış.

Bunun sebebi ise M.2 formundaki bazı SSD’lerde ısınma sorunu baş gösterebiliyor. Bu durum da depolama biriminizin performans kısıtlamasına gitmesine sebep oluyor. Özellikle oyunlarda bu husus son derece can sıkıcı olabiliyor. Örneğin Samsung’un 950 Pro çözümü bilindiği üzere ağır yük altında kaydadeğer bir ısınma gösteriyor ki bu da haliyle performans kaybına yol açıyor. Yeni çözüm bu tür durumlarda oldukça faydalı olacağa benziyor.

SSD soğutucu

MSI’ın çözümü tweet’te yer verilen görsele bakacak olursak M.2 slotuna bir menteşe ile bağlı. Söylenene göre çeşitli uzunluğa sahip M.2 formundaki SSD’lerle uyumlu olacak. Soğutma amacıyla ısı dağıtan çözümlerden daha iyi olacağa benziyor lakin tam manasıyla da bir heatsink değil. Zira her ne kadar metal bir plakadan oluşsa da üzerinde PCI-e slotu bulunmasından ötürü ekran kartlarına engel olmamak için soğutucu yapraklara yer verilmemiş.

Soğutucu yapısında ayrıca ısı transferini arttırmak amaçlı kullanılan termal pede yer vermeyi de ihmal etmemişler. Soğutma çözümünün patenti için başvuruda bulunan firma, çözümün ne zaman kullanılabilir olacağına dair bir açıklamada ise bulunmuş değil.

http://www.bit-tech.net/news/hardware/2016/11/30/msi-m2-shield/1