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MSI SSD’ler için tasarladığı yeni soğutma çözümünü duyurdu

MSI’ın dün attığı tweete göre yeni nesil anakartlarında SSD’ler için soğutucuya yer verecek. Soğutma çözümü görünüşe göre yüksek sıcaklıklara karşı etkili olacağa benziyor.
2 yıl
3,6b
1
13
Anakart
Metehan Göktaş
Yazar
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MSI SSD’ler için tasarladığı yeni soğutma çözümünü duyurdu
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Dün geç saatlerde MSI’ın resmi Twitter hesabından atılan tweette yeni Kaby Lake anakartlarında kullanılacağı belirtilen SSD’lere yönelik soğutma çözümüne yer verildi. Soğutucu şu an kullandığımız çoğu SSD’ye pek hitap etmiyor zira M.2 formundaki ürünlere yönelik hazırlanmış.
Bunun sebebi ise M.2 formundaki bazı SSD’lerde ısınma sorunu baş gösterebiliyor. Bu durum da depolama biriminizin performans kısıtlamasına gitmesine sebep oluyor. Özellikle oyunlarda bu husus son derece can sıkıcı olabiliyor. Örneğin Samsung’un 950 Pro çözümü bilindiği üzere ağır yük altında kaydadeğer bir ısınma gösteriyor ki bu da haliyle performans kaybına yol açıyor. Yeni çözüm bu tür durumlarda oldukça faydalı olacağa benziyor.

SSD soğutucu

MSI’ın çözümü tweet’te yer verilen görsele bakacak olursak M.2 slotuna bir menteşe ile bağlı. Söylenene göre çeşitli uzunluğa sahip M.2 formundaki SSD’lerle uyumlu olacak. Soğutma amacıyla ısı dağıtan çözümlerden daha iyi olacağa benziyor lakin tam manasıyla da bir heatsink değil. Zira her ne kadar metal bir plakadan oluşsa da üzerinde PCI-e slotu bulunmasından ötürü ekran kartlarına engel olmamak için soğutucu yapraklara yer verilmemiş.
Soğutucu yapısında ayrıca ısı transferini arttırmak amaçlı kullanılan termal pede yer vermeyi de ihmal etmemişler. Soğutma çözümünün patenti için başvuruda bulunan firma, çözümün ne zaman kullanılabilir olacağına dair bir açıklamada ise bulunmuş değil.

http://www.bit-tech.net/news/hardware/2016/11/30/msi-m2-shield/1 Yorum Yaz
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umut_baris 2 yıl en beğenilen
M2 alamayan fakirler yorum yapmış. Bırakın alan düşünsün.
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Das Boot 2 yıl
Para tuzağı.
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
M.2 SSD'lerde çiplerin üzerinde ısı dağıtıcı herhangi bir şey yok. Üreticiler buna çözüm bulursa ekstralara gerek kalmaz.
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acbold 2 yıl
M.2 formu mobil olarak da kolaylıklar sağladığı içi belirlenen boyutların dışına çıkılmak istenmiyor olabilir. Soğutuculu m.2 modelleri belki yakın zamanda göreceğiz ama bunlar ramler için kullanılan çıkartılabilir yapıda ürünlere benzeyebilir.
-
M.2 portunun zaten ilk konumlandırıldığı alan ekran kartlarının altıydı. Zamanla daha uzaklaştırdılar ve serin çalışacağı alanlara aldılar.
-
Benim şahsi görüşüm m.2 tarzı ürünler için en iyi yer yeni nesil kasalarda olan anakart ve kasa arasındaki arka boşluklara yerleştirilmesi. Zaten bahsettiğim kasalarda o alanlar açık olarak sunuluyor.
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alito 2 yıl
Nvme M2 SSD modellerini harbiden alabilen var mı ya şu anda? Bence önümüzdeki 3-4 sene içinde çok elzem olmayan çözümler bunlar.
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ardaalisahin 2 yıl
Anakartin degil de ssdnin boyle ozelligi olsa daha iyi aslinda.
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saintroyo 2 yıl
iyi de, sadece yeni anakartlarda mı olacak bu? bizim anakartlara da bu çözüm bir şekilde gelmeyecek mi?
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blk 2 yıl
110 derece nedir ya. Notebooklarda da m2 ssd ler var. Bu kadar çok ısınıyorlar mi.
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umut_baris 2 yıl blk
blk
110 derece nedir ya. Notebooklarda da m2 ssd ler var. Bu kadar çok ısınıyorlar mi.

Yarı iletkenler de ısınır.

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trumpet 2 yıl
M.2 pci ssdlerin 100 dereceye kadar cikabildigini dusunursek hicte gereksiz degil . Sivi sogutmali modellerde olsa onlarda alinirdi .
SM951 110 derece olabiliyor (yogun kopyalama yapiliyorsa) kullaniyorum ve yanacak diye korkmuyor degilim .


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JoeyBane 2 yıl trumpet
trumpet

M.2 pci ssdlerin 100 dereceye kadar cikabildigini dusunursek hicte gereksiz degil . Sivi sogutmali modellerde olsa onlarda alinirdi .

SM951 110 derece olabiliyor (yogun kopyalama yapiliyorsa) kullaniyorum ve yanacak diye korkmuyor degilim .








kesiciye giriyor vutututu
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
M.2 SSD'lerde çiplerin üzerinde ısı dağıtıcı herhangi bir şey yok. Üreticiler buna çözüm bulursa ekstralara gerek kalmaz.
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umut_baris 2 yıl en beğenilen
M2 alamayan fakirler yorum yapmış. Bırakın alan düşünsün.
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cinayet13 2 yıl umut_baris
umut_baris
M2 alamayan fakirler yorum yapmış. Bırakın alan düşünsün.

Hardcore
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turkprince 2 yıl
Gereksiz pazarlama hilesi.
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Das Boot 2 yıl
Para tuzağı.
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