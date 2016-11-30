Tesla'da ödeme skandalı: Çalışanlar 3 aydır maaşlarını alamıyor!

Güney Buffalo’daki dev solar fabrikası kısa bir süredir faaliyet göstermesine rağmen çalkantılı geçmişe sahip. Sektörün yeni oyuncularından olan Silevo firması ile New York eyaleti arasında olan anlaşma sonucu ortaya çıkan ve 2014’te SolarCity tarafından alınan fabrika, sonrasında ise Tesla'nın SolarCity'i satın almasıyla birlikte Tesla markası altında çalışmaya başlamıştı.

Mülkiyeti halen, içindeki fabrikayı da barındıran sanayi sitesi için 750 milyon dolar ödeyen New York eyaletine ait olan fabrikada müteahhitinin yapmış olduğu yolsuzlukların ortaya çıkması ve ardından hakkında soruşturma açılması nedeniyle ödemelerde yavaşlama başlamıştı. Şu an ise çalışanlar temmuz eylül arası yapılan işlerin ödemesini hala alamadıklarını açıkladı.

Neyse ki (En azından Tesla için) fabrikada yapılması planlanan işlerin çoğu bitirilmişti. Şimdilerde ise solar paneli başlatmak için tesisatlar üzerinde çalışıyorlar. Böylelikle ödemelerin eksikliği fabrikanın faaliyetlerine engel olmuyor. Yerel basında geçen haberlere göre proje ile sorumlu olan hükümet kanalı, işçilerin maaşlarının işin tamamlanması için ödeneceğini söyledi ancak ne zaman olacağını açıklamadı.

Fabrika 3 firmanın ortak adresiydi

SolarCity geçen ay bahsi geçen 1.2 milyon metrakarelik sanayi sitesini Telsa ile birleşmeden birkaç hafta ve Panasonic ile solar pilleri üretimini duyurmadan önce devralmıştı. Firmalar SolarCity’nin Silevo teknolojisini Panasonic’in kaliteli solar pil teknolojisi ile birleştirerek Tesla projeleri için yeni solar bileşenler üretecekler.

https://electrek.co/2016/11/29/tesla-solar-panel-factory-contractor-state/