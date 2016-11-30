Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'da ödeme skandalı: Çalışanlar 3 aydır maaşlarını alamıyor!

Tesla'nın SolarCity'i bünyesine katmasıyla sahibi olduğu panel fabrikasında işçilerin uzun süredir ödeme alamadığı ortaya çıktı. New York eyaleti fabrikanın çalışması için ödemeleri yapmayı planlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,9b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güney Buffalo’daki dev solar fabrikası kısa bir süredir faaliyet göstermesine rağmen çalkantılı geçmişe sahip. Sektörün yeni oyuncularından olan Silevo firması ile New York eyaleti arasında olan anlaşma sonucu ortaya çıkan ve 2014’te SolarCity tarafından alınan fabrika, sonrasında ise Tesla'nın SolarCity'i satın almasıyla birlikte Tesla markası altında çalışmaya başlamıştı.
Mülkiyeti halen, içindeki fabrikayı da barındıran sanayi sitesi için 750 milyon dolar ödeyen New York eyaletine ait olan fabrikada müteahhitinin yapmış olduğu yolsuzlukların ortaya çıkması ve ardından hakkında soruşturma açılması nedeniyle ödemelerde yavaşlama başlamıştı. Şu an ise çalışanlar temmuz eylül arası yapılan işlerin ödemesini hala alamadıklarını açıkladı.
 
Tesla'da ödeme skandalı: Çalışanlar 3 aydır maaşlarını alamıyor!
Neyse ki (En azından Tesla için) fabrikada yapılması planlanan işlerin çoğu bitirilmişti. Şimdilerde ise solar paneli başlatmak için tesisatlar üzerinde çalışıyorlar. Böylelikle ödemelerin eksikliği fabrikanın faaliyetlerine engel olmuyor. Yerel basında geçen haberlere göre proje ile sorumlu olan hükümet kanalı, işçilerin maaşlarının işin tamamlanması için ödeneceğini söyledi ancak ne zaman olacağını açıklamadı.

Fabrika 3 firmanın ortak adresiydi 

SolarCity geçen ay bahsi geçen 1.2 milyon metrakarelik sanayi sitesini Telsa ile birleşmeden birkaç hafta ve Panasonic ile solar pilleri üretimini duyurmadan önce devralmıştı. Firmalar SolarCity’nin Silevo teknolojisini Panasonic’in kaliteli solar pil teknolojisi ile birleştirerek Tesla projeleri için yeni solar bileşenler üretecekler.

https://electrek.co/2016/11/29/tesla-solar-panel-factory-contractor-state/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
y.C.g 2 yıl en beğenilen
translate çevirisi gibi mübarek
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Siyahbeyaz 2 yıl
"Mülkiyeti halen sanayi sitesi için 750 milyon dolar ödeyen New York eyaletine ait olan fabrika," 50 defa okudum anlamadım. Ne demek istemiş acaba.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dnsever 2 yıl
Ne olur çevirdiğiniz şeyi yayınlamadan önce bir daha okuyun.
Solarcity firması 2014 yılında fabrikayı almış zaten. 2014 yılında neden bir daha satın alıyor ?
Orjinal metin :
Yeni faaliyet göstermeye başlayan Silevo firması ile New York eyaleti arasında olan anlaşma ile ortaya çıkan ve 2014’te SolarCity tarafından alınan fabrika sonrasında ise 2014 yılında SolarCity tarafından satın alınmış ve Tesla bünyesinde çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteydi.
Saygılarımla.
Ne olur çevirdiğiniz şeyi yayınlamadan önce bir daha okuyun.Solarcity firması 2014 yılında fabrikayı almış zaten. 2014 yılında neden bir daha satın alıyor ...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IUnknown 2 yıl
Başık da skandal sanki Tesla ödeme yapmıyormuş gibi yazmışlar. Tam çevirmediklerinden tabi sonuç bu.
Kısacası olay daha öncekilerin yazıldığı gibi. Fabrika Newyork Eyalatine ait ve başka bir firma ile başlıyor işe sonra SolatCity e devrediyor işletmesini. Ama fabrikayı yapan mütahitlerin adı yolsuzluğa karıştı diye Eyalet bunlara para odemiyor onlar da kendi çalışanlarına ödemiyor para. Daha 1-2 hafta önce Solar City Tesla devri gerçekleşti ve artık o fabrikayı Tesla işletiyor ama sahibi değil.
Aslında böyle bir yanıltıcı haber finans piyasası için suç teşkil eder. Elimde Tesla hisseleri var daha yeni bu çeyrekte kar yazdılar dedim ne oluyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bende345 2 yıl
Fabrikayı taşerona verdiler sandım da geldim .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zwartevis 2 yıl
Google Translate'e güncelleme gelmiş abi mükemmel çeviriyor ödevleri artık bununla yaparız diyenlere ibret olmuş resmen haber
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demirparcasi 2 yıl
Berbat bir çeviri haberin başlığından içeriğine kadar çok ciddi anlam hataları var.
İlk önce başlık "Tesla'da ödeme skandalı: Çalışanlar ödeme alamıyor" değil.
Doğrusu
Tesla’s new solar panel factory: contractors haven’t been paid by the state for 3 months over corruption charges
Tesla'nın yeni güneş paneli fabrikası: eyalet yolsuzluk suçlamaları yüzünden mütahitlere 3 aydır ödeme yapmıyor
Doğru başlıktan da anlaşılacağı gibi fabrikayı yaptıran ve sahibi New York eyaleti. Fakat mütahitlerle ilgili eyalette yolsuzluk suçlaması var. Bu suçlama yüzünden eyalet mütahitlere 3 aydır ödeme yapmamış. Onlar da çalışanlara ödeme yapmamış. Fakat fabrikanın tamamlanma çalışmaları devam ediyor. Bazı işçiler çalışıyor. Eyalet ile yapılan anlaşma ile fabrikayı SolarCity firması işletecekti. Tesla Solarcity'i satın aldığından şimdi Tesla işletecek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
ödesinler bir zahmet o kadar para kazanıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Siyahbeyaz 2 yıl
"Mülkiyeti halen sanayi sitesi için 750 milyon dolar ödeyen New York eyaletine ait olan fabrika," 50 defa okudum anlamadım. Ne demek istemiş acaba.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 2 yıl
Adam "Edison" çıktı Rıza Baba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 2 yıl
Veee balon patlar...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
y.C.g 2 yıl en beğenilen
translate çevirisi gibi mübarek
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dnsever 2 yıl
Ne olur çevirdiğiniz şeyi yayınlamadan önce bir daha okuyun.
Solarcity firması 2014 yılında fabrikayı almış zaten. 2014 yılında neden bir daha satın alıyor ?
Orjinal metin :
Yeni faaliyet göstermeye başlayan Silevo firması ile New York eyaleti arasında olan anlaşma ile ortaya çıkan ve 2014’te SolarCity tarafından alınan fabrika sonrasında ise 2014 yılında SolarCity tarafından satın alınmış ve Tesla bünyesinde çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteydi.
Saygılarımla.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2905 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
panasonic, tesla ve
6 etiket daha tesla motors solar panel new york solarcity Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl DJI Inspire 2 modelinin hızı düşürülüyor 2 yıl GoPro işten çıkarmalara başlıyor! 2 yıl Pebble satılıyor 2 yıl Google, diyabet kaynaklı körlüğün önlenmesi için makine öğrenmesi kullanıyor 2 yıl Tesla'dan gelişmiş radar sistemleri için büyük transfer 2 yıl Sony Xperia X Performance da Android Nougat güncellemesi almaya başladı 2 yıl Galaxy Note 7 patlama sebebi yıl bitmeden netlik kazanacak 2 yıl Netflix’e çevrim dışı izleme özelliği nihayet geldi 2 yıl Ford otonom araçlarını Avrupa'da test etmeye başlayacak 2 yıl Meizu Pro 6 Plus: Exynos 8890 yonga setli amiral gemisi 2 yıl Facebook, Prisma'nın canlı video filtrelerini engelledi 2 yıl AMD'ye sorduk: Zen işlemciler ve mimari detayları! 2 yıl Google, Play Store’daki sahte yorumlara müdahale edecek 2 yıl MSI SSD’ler için tasarladığı yeni soğutma çözümünü duyurdu 2 yıl Türk araştırmacılar 30 bin dolarlık tıbbi aleti yerli imkanlarla ürettiler 2 yıl Asus ZenFone 3 kutu açma ve ilk izlenim videosu 2 yıl AMD Zen tanıtımı Aralık ayında 2 yıl Tesla Model S sürücüsü kamyona çarptı, pert olan araçtan kendi başına çıkmayı başardı 2 yıl CNN, YouTube fenomeni Casey Neistat'ı 25 milyon dolara transfer etti 2 yıl Razer'dan yepyeni oyuncu kulaklıkları: Kraken V2 ve ManO’War 7.1 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla'da ödeme skandalı: Çalışanlar 3 aydır maaşlarını alamıyor! Sonraki CS:GO'ya oyun zevkini arttıran değişken hava durumu modu geldi 2 yıl Intel otonom araçlar için yeni bir departman kuruyor 2 yıl Türkiye coğrafyasının 32 yıllık değişimine Google Earth ile tanık olun 2 yıl Otomatik pilotlu araçlar için büyük iddia: 14.5 milyon araç üretilecek! 2 yıl Meizu gelecek yıl Helio X30/35 yonga seti kullanacak 2 yıl %50 indirimli Apple Müzik üyeliğinde kapsam genişliyor 2 yıl SailFish OS, Rus hükümetinin resmi Android alternatifi oldu 2 yıl Samsung Gear S3 Türkiye’de! İşte fiyatı ve diğer detaylar: 2 yıl Tesla ile yollarını ayıran MobileEye'dan Intel ve Delhi ile otomatik pilot hamlesi 2 yıl Cyber Monday, e-ticaret tarihinin satış rekorunu kırdı 2 yıl Uzayda mücadele devam ediyor: Çin, NASA'nın yerini alabilir 2 yıl MIT, fazla elektrik akımı çeken ev aletlerini tespit edebilen sensör geliştirdi 3 yıl General Mobile GM5 incelemesi "Ufak makyajlı, Android 7.0'lı ve F/P oranı yüksek" 3 yıl HP, orta seviye bir Windows 10 mobil telefonu hazırlıyor 3 yıl Güneş enerjisi ile çalışan uçak uzay sınırına kadar yükselecek 3 yıl Google Öne Çıkan Fotoğraflar ekran koruyucusu Mac için yayınlandı 3 yıl San Francisco metrosunu hackleyen korsan para alamayınca tehdide başladı 3 yıl Motorola telefonlar Türkiye'de! Lenovo Vibe P2 çıkış tarihi ve dahası... 3 yıl TeamViewer 12, 20 kat hızlı dosya aktarımı ve 60 fps kare hızıyla geldi 3 yıl Amazon'dan sahte ürünlere son verecek çalışma Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim