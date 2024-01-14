Samsung 990 EVO yakında geliyor: 4200 MB/s yazma hızı sunacak

Samsung 990 EVO'nun yalnızca 1 TB ve 2 TB kapasiteli versiyonları olacak gibi görünüyor. DRAM'siz bir kontrolcüye sahip olduğu anlaşılan SSD'de, Samsung üretimi 133 katmanlı 3D TLC (V-NAND V6 Prime) NAND yongaları kullanılıyor. Yazma hızını arttırmak için ise sahte-SLC önbellek kullanılıyor. 990 EVO, 4 şeritli PCI-Express 4.0 bağlantısıyla, 5,000 MB/s okuma ve 4,200 MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor.
|Samsung 990 EVO Özellikleri
|Kapasite
|1 TB
|2 TB
|Kontrolcü
|Samsung S4LY022 Piccolo
|NAND Flash
|Samsung 7. Gen. V-NAND (133L 3D TLC)
|Arayüz
|M.2-2280, PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2, NVMe 2.0
|Sıralı okuma
|5000 MB/s?
|5000 MB/s
|Sıralı yazma
|4200 MB/s?
|4200 MB/s
|Rastgele okuma IOPS
|680K
|700K
|Rastgele yazma IOPS
|800K?
|800K
|SLC ön bellek
|Evet
|TCG Opal Şifreleme
|Evet
|Garanti
|5 yıl
|Yazma ömrü
|600 TBW
0.3 DWPD
|1200 TBW
0.3 DWPD
Samsung ayrıca 970 EVO'ya kıyasla Watt başına 2 - 3 kat aktarım hızıyla, güç verimliliğinin önemli oranda arttırıldığını belirtiyor. SSD'de kullanılan Piccolo kontrolcünün 5nm üretim süreci ve V6 Prime yongasının verimlilik iyileştirmeleri bu açıdan önemli bir söz sahibi. 990 EVO'nun fiyatlandırması ve lansman tarihi ise henüz belli değil.Kaynakça https://www.anandtech.com/show/21217/samsung-readies-990-evo-ssd-energyefficiency-with-dualmode-gen4-x4-and-gen5-x2-compatibility https://www.techpowerup.com/ssd-specs/samsung-990-evo-2-tb.d1867 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.