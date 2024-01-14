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    Anlık Bildirim

    Samsung 990 EVO yakında geliyor: 4200 MB/s yazma hızı sunacak

    Samsung yakında 990 EVO M.2 SSD'sini piyasaya sürecek. Teknik özellikleri ortaya çıkan SSD, 1 TB ve 2 TB kapasiteye sahip olacak. SSD'nin özellikleri neler hep birlikte bakalım.
    Samsung 990 EVO yakında geliyor: İşte özellikleri
    Samsung yakında 990 EVO M.2 SSD'sini piyasaya sürecek. SSD'nin teknik özelliklerin yer aldığı resmi ürün sayfaları bazı bölgelerde yayınlandı ve sonra kaldırıldı. 990 EVO'nun en ilginç yanı PCIe 4.0 veya 5.0 modunda çalışabiliyor oluşu.

    Samsung 990 EVO'nun yalnızca 1 TB ve 2 TB kapasiteli versiyonları olacak gibi görünüyor. DRAM'siz bir kontrolcüye sahip olduğu anlaşılan SSD'de, Samsung üretimi 133 katmanlı 3D TLC (V-NAND V6 Prime) NAND yongaları kullanılıyor. Yazma hızını arttırmak için ise sahte-SLC önbellek kullanılıyor. 990 EVO, 4 şeritli PCI-Express 4.0 bağlantısıyla, 5,000 MB/s okuma ve 4,200 MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor.

    Samsung 990 EVO Özellikleri
    Kapasite 1 TB 2 TB
    Kontrolcü Samsung S4LY022 Piccolo
    NAND Flash Samsung 7. Gen. V-NAND (133L 3D TLC)
    Arayüz M.2-2280, PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2, NVMe 2.0
    Sıralı okuma 5000 MB/s? 5000 MB/s
    Sıralı yazma 4200 MB/s? 4200 MB/s
    Rastgele okuma IOPS 680K 700K
    Rastgele yazma IOPS 800K? 800K
    SLC ön bellek Evet
    TCG Opal Şifreleme Evet
    Garanti 5 yıl
    Yazma ömrü 600 TBW
    0.3 DWPD    		 1200 TBW
    0.3 DWPD

    Samsung ayrıca 970 EVO'ya kıyasla Watt başına 2 - 3 kat aktarım hızıyla, güç verimliliğinin önemli oranda arttırıldığını belirtiyor. SSD'de kullanılan Piccolo kontrolcünün 5nm üretim süreci ve V6 Prime yongasının verimlilik iyileştirmeleri bu açıdan önemli bir söz sahibi. 990 EVO'nun fiyatlandırması ve lansman tarihi ise ​​henüz belli değil.

    Kaynakça https://www.anandtech.com/show/21217/samsung-readies-990-evo-ssd-energyefficiency-with-dualmode-gen4-x4-and-gen5-x2-compatibility https://www.techpowerup.com/ssd-specs/samsung-990-evo-2-tb.d1867
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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