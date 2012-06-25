MSI Slider S20 modelinin Ekim ayında 799$ seviyesinde satılacağı işaret ediliyor

Computex 2012 fuarında Windows 8 işletim sistemli cihaz trendine katılan firmalardan birisi de MSI olmuştu.





Firma kayar klavyeli Slider S20 Ultrabook / tablet hibridiyle görücüye çıkmıştı. Modelde 11.6 inçlik dokunmatik ekran, 4GB RAM, düşük güçte çalışan Ivy Bridge işlemci, WiFi, Ethernet girişi, Bluetooth 4.0, HDMI, USB 3.0, 1.2Kg ağırlık, 2cm kalınlık şeklinde bilinen özellikleri bulunuyordu. Dokunmatik ekran kayarak altındaki QWERTY klavyeyi açığa çıkarıyordu.





DigiTimes sitesine göre MSI, hibrid modelini Ekim-Kasım aylarında satışa sunmayı planlıyor. İşlemci seçeneğinde daha düşük hıza sahip bir varyant daha bulunuyor. MSI'ın öngördüğü fiyat 799$-899$ şeklinde. Avrupa'da ise 799 Avro-899 Avro seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.





Slider S20 modelinin rakibi ise benzer özellikler sunan Ivy Bridge işlemcili Microsoft Surface Pro modeli olacak. Fiyatı şimdilik bilinmezken Slider S20 ile aynı seviyelerde olması bekleniyor.