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MSI Slider S20 modelinin Ekim ayında 799$ seviyesinde satılacağı işaret ediliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2012 fuarında Windows 8 işletim sistemli cihaz trendine katılan firmalardan birisi de MSI olmuştu. 

Firma kayar klavyeli Slider S20 Ultrabook / tablet hibridiyle görücüye çıkmıştı. Modelde 11.6 inçlik dokunmatik ekran, 4GB RAM, düşük güçte çalışan Ivy Bridge işlemci, WiFi, Ethernet girişi, Bluetooth 4.0, HDMI, USB 3.0, 1.2Kg ağırlık, 2cm kalınlık şeklinde bilinen özellikleri bulunuyordu. Dokunmatik ekran kayarak altındaki QWERTY klavyeyi açığa çıkarıyordu.  

DigiTimes sitesine göre MSI, hibrid modelini Ekim-Kasım aylarında satışa sunmayı planlıyor. İşlemci seçeneğinde daha düşük hıza sahip bir varyant daha bulunuyor. MSI'ın öngördüğü fiyat 799$-899$ şeklinde. Avrupa'da ise 799 Avro-899 Avro seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Slider S20 modelinin rakibi ise benzer özellikler sunan Ivy Bridge işlemcili Microsoft Surface Pro modeli olacak. Fiyatı şimdilik bilinmezken Slider S20 ile aynı seviyelerde olması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20120625PD209.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Bilgisayar önümzdeki Pazartesi 21.01.2013 elime gececek.
Ilk izlenimleri yazarim
954 Euroya Computeruniverse.net ten aldim.
Bence iyi bir bilgisayar, yani tablet/Pc diyelim.
Bir Notebook icin cok ince ama bir Tablet icin ise kalin.
Sony Duo 11 ile karsilastirraniz bence fiyat olarak cok avantajli.
Sony duo tap 11 ile arasindaki fark, Marka + Klavye isiklandirmasi.
Ayrica geriye dogru yatirdiginizda Sony de bir destek bulunmakta, bunda ise destek bulunmuyor ve istediginiz acida yatirabiliyorsunuz, ayrica I5 olarak piyasadaki en ucuz Slider Ultrabook, daha ucuzu bulunmamaktadir (Gigabyte) haric.
Sonucta islevsel olarak vede kullanis olarak bence cok uygun gözüküyor.
Elimde Iconia W700 128 GB i5 vardi onu geri gönderdim.
Cünkü bana bir Tabletten daha fazlasi lazim, özellik olarak ayni ama kullanis olarak bence bu gelecek olan cihaz cok daha pratik.
Sayet yazi yazarken, ekrandan yazmak yorucu ve kolay gelmiyorsa vede sürekli yazismak zorunda iseniz o zaman MSI S20 dogru bir secim.
Eksikler Düsük cözünürlüklü kamera , 7 Saate kadar olan Batarya , vede Tuslarin isiklandirilmamis olmasi.
Artilar : i5 islemci , Graphic HD 4000 , Fiyat avantaji , Full HD + Slider klavye
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nurettinaz 7 yıl
MSI in son zamanlarda yaptigi isler gercekten takdir edilmesi gerekiyor ozellikle oyun icin cikarmis oldugu gamebooklari ile gonlumedeki tahtini iyice saglamlastirmislardi ki bu urunu gordukten sonra ciddi anlamda cok saglam geldiklerini gormekteyim
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aybey 7 yıl
güzel tasarım ama kalın. Biraz daha inceltseler keşke.
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wheelocklr 7 yıl
X86 Intel Tabanlı bir sisteme mümkün değil .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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asterisk* 7 yıl
windows 8 tabletlerde ms surface rakipsiz değil.
computex fuarında bir çok farklı asus modeli tanıtıldı: teknoseyir.com/...
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proyuris 7 yıl
Hafif bir cihaz olursa dizüstü bilgisayarımı bir kenara bırakıp bu ürünü kullanabilirim.
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bkadem 7 yıl
Klavyenin dahili olmasından ötürü Surface'ye göre fazla kalın olmuş.
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bkadem 7 yıl
JohnRambo55
Surface kadar iddialı olacağını sanmıyorum, sadece bir rakip.

Size katılıyorum. İlk kez Microsoft'un ürettiği bir cihazın donanımsal ve tasarımsal olarak kaliteli izlenimi verdiğini söyleyebilirim.
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bkadem 7 yıl
venedik
entegre klavyeleri ve ek donanımları ile usb3.0 gibi apple da olmayan seçenekler ile bence ciddi alternatif olacaktır. Tek sıkıntı ıos gibi uyku moduna girip girmediği. Yoksa her tıklamaya bekleyeceksen açılmasını hiç espirisi yok. Yoksa benimgibi iş amaçlı tablet kullananlar bu platformlara geçiş yapacaktır.

İçinde ultrabook'larda kullanılan işlemci bulunmakta. Dolayısıyla Intel'in koyduğu sınırlamalardan bir tanesinde maximum 2 sn'de bilgisayarın açılması şeklinde. Yani hızlı uykuya girip çıkabilmekte.
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theyapici 7 yıl
güzel olmuş
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