MSI Slider S20 modelinin Ekim ayında 799$ seviyesinde satılacağı işaret ediliyor

Haber Editörü
Computex 2012 fuarında Windows 8 işletim sistemli cihaz trendine katılan firmalardan birisi de MSI olmuştu.
Firma kayar klavyeli Slider S20 Ultrabook / tablet hibridiyle görücüye çıkmıştı. Modelde 11.6 inçlik dokunmatik ekran, 4GB RAM, düşük güçte çalışan Ivy Bridge işlemci, WiFi, Ethernet girişi, Bluetooth 4.0, HDMI, USB 3.0, 1.2Kg ağırlık, 2cm kalınlık şeklinde bilinen özellikleri bulunuyordu. Dokunmatik ekran kayarak altındaki QWERTY klavyeyi açığa çıkarıyordu.
DigiTimes sitesine göre MSI, hibrid modelini Ekim-Kasım aylarında satışa sunmayı planlıyor. İşlemci seçeneğinde daha düşük hıza sahip bir varyant daha bulunuyor. MSI'ın öngördüğü fiyat 799$-899$ şeklinde. Avrupa'da ise 799 Avro-899 Avro seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.
Slider S20 modelinin rakibi ise benzer özellikler sunan Ivy Bridge işlemcili Microsoft Surface Pro modeli olacak. Fiyatı şimdilik bilinmezken Slider S20 ile aynı seviyelerde olması bekleniyor.
http://www.digitimes.com/news/a20120625PD209.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ilk izlenimleri yazarim
954 Euroya Computeruniverse.net ten aldim.
Bence iyi bir bilgisayar, yani tablet/Pc diyelim.
Bir Notebook icin cok ince ama bir Tablet icin ise kalin.
Sony Duo 11 ile karsilastirraniz bence fiyat olarak cok avantajli.
Sony duo tap 11 ile arasindaki fark, Marka + Klavye isiklandirmasi.
Ayrica geriye dogru yatirdiginizda Sony de bir destek bulunmakta, bunda ise destek bulunmuyor ve istediginiz acida yatirabiliyorsunuz, ayrica I5 olarak piyasadaki en ucuz Slider Ultrabook, daha ucuzu bulunmamaktadir (Gigabyte) haric.
Sonucta islevsel olarak vede kullanis olarak bence cok uygun gözüküyor.
Elimde Iconia W700 128 GB i5 vardi onu geri gönderdim.
Cünkü bana bir Tabletten daha fazlasi lazim, özellik olarak ayni ama kullanis olarak bence bu gelecek olan cihaz cok daha pratik.
Sayet yazi yazarken, ekrandan yazmak yorucu ve kolay gelmiyorsa vede sürekli yazismak zorunda iseniz o zaman MSI S20 dogru bir secim.
Eksikler Düsük cözünürlüklü kamera , 7 Saate kadar olan Batarya , vede Tuslarin isiklandirilmamis olmasi.
Artilar : i5 islemci , Graphic HD 4000 , Fiyat avantaji , Full HD + Slider klavye
computex fuarında bir çok farklı asus modeli tanıtıldı: teknoseyir.com/...
Size katılıyorum. İlk kez Microsoft'un ürettiği bir cihazın donanımsal ve tasarımsal olarak kaliteli izlenimi verdiğini söyleyebilirim.
İçinde ultrabook'larda kullanılan işlemci bulunmakta. Dolayısıyla Intel'in koyduğu sınırlamalardan bir tanesinde maximum 2 sn'de bilgisayarın açılması şeklinde. Yani hızlı uykuya girip çıkabilmekte.