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MSI WindPad 110W'nun 1 Ağustos'tan itibaren satışına başlanması planlanıyor

7 yıl
7,5b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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MSI WindPad 110W'nun 1 Ağustos'tan itibaren satışına başlanması planlanıyor
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Bilgisayarlar için ürettiği anakart, ekran kartı gibi başarılı donanımlarla yakından tanıdığımız MSI firması, 1 Ağustos'tan itibaren WindPad 110W'yu, 599,99$'dan Amerika pazarına sunmaya hazırlanıyor. 
1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli AMD Brazos Z01 (HD6250 entegreli) işlemciden ve 2 GB DDR3 RAM'den (maksimum 4 GB'a kadar destek var) güç alan MSI WindPad 110W, Windows 7 işletim sistemini (Premium / Professional) kullanıyor.
Yaklaşık 850 gram ağırlığında tasarlanan tablet, 10-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde IPS panelli kapasitif ekran ve 16 GB / 32 GB SSD seçeneğiyle geliyor. Tablette biri görüntülü konuşma, diğeri fotoğraf çekimi için olmak üzere önlü arkalı 1.3 megapiksellik kameralar konumlandırılmış. Ön kısımdaki kamerada yüz tarama özelliği de mevcut.
Wi-Fi 802.11n ve Bluetooth 3.0 gibi kablosuz bağlantılara destek veren tablette 1 x mini-HDMI, 1 x USB 2.0, 1 x mikrofon çıkışı ve 1 x kulaklık çıkışı bulunmakta. Tablete gereken enerjiyi ise 4200 mAh batarya sağlıyor.

MSI WindPad 110W'nun 1 Ağustos'tan itibaren satışına başlanması planlanıyor
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V4LKyR 7 yıl
umutarslan.com
arka kapaktaki şeyler delik mi yoksa körler için alfabemi?

Körler için alfabe.
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kımyasal 7 yıl
samsung yeni tabletlerine 7000Mah batarya kouyor bunların yaptığuna bak 4200Mah.
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umutarslan.com 7 yıl
arka kapaktaki şeyler delik mi yoksa körler için alfabemi?
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Mühendis Kafası 7 yıl
HD6250 baya iyiymiş
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Tanarri 7 yıl
hangi ısı yahu ? 1 ghz da çalışan çift çekirdek + entekgre ekran kartı topu topu 15watt bile çekmiyodur öle aham şahamm bi ısı olucanı hiç sanmam! Aşın artın bunları...
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mustang8960 7 yıl
amd nin sıcaklığını nasıl engelleyecek acaba
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