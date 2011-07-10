MSI WindPad 110W'nun 1 Ağustos'tan itibaren satışına başlanması planlanıyor

Bilgisayarlar için ürettiği anakart, ekran kartı gibi başarılı donanımlarla yakından tanıdığımız MSI firması, 1 Ağustos'tan itibaren WindPad 110W'yu, 599,99$'dan Amerika pazarına sunmaya hazırlanıyor.

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli AMD Brazos Z01 (HD6250 entegreli) işlemciden ve 2 GB DDR3 RAM'den (maksimum 4 GB'a kadar destek var) güç alan MSI WindPad 110W, Windows 7 işletim sistemini (Premium / Professional) kullanıyor.



Yaklaşık 850 gram ağırlığında tasarlanan tablet, 10-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde IPS panelli kapasitif ekran ve 16 GB / 32 GB SSD seçeneğiyle geliyor. Tablette biri görüntülü konuşma, diğeri fotoğraf çekimi için olmak üzere önlü arkalı 1.3 megapiksellik kameralar konumlandırılmış. Ön kısımdaki kamerada yüz tarama özelliği de mevcut.



Wi-Fi 802.11n ve Bluetooth 3.0 gibi kablosuz bağlantılara destek veren tablette 1 x mini-HDMI, 1 x USB 2.0, 1 x mikrofon çıkışı ve 1 x kulaklık çıkışı bulunmakta. Tablete gereken enerjiyi ise 4200 mAh batarya sağlıyor.





