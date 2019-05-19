MSI’ın X570 yongasetli anakartları görüntülendi

Zen 2 mimarili yeni Ryzen işlemcilerinin tanıtılmasına sayılı günlerin kaldığı şu dönemde yeni işlemciler hakkında daha fazla detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Son sızan görseller MSI’ın X570 yongasetli anakartına ait.

MSI X570 Gaming Pro Carbon

İşlemcinin 8+4 pinlik güç konnektörü üzerinden beslendiği anakartta bulunan 4 DIMM slotu üzerinde 64 GB’a kadar bellek kullanmak mümkün. Görünüşe göre anakart 12 fazlı regülatör birimi içeriyor.

Depolama birimi tarafında 6 SATA 6 Gbps portunun yanı sıra üzeri pasif soğutma bloğuyla kaplı M.2 slotunu gördüğümüz anakartta ön panel için 2 adet USB 3.0 başlığına da yer verilmiş.

X570 yongaseti donanım dünyasında PCIe 4.0’ı göreceğimiz ilk yongaseti olacak. Model üzerindeki 2 PCIe x16 slotu yeni teknolojiyi kullanabileceğiniz yuvalar olarak öne çıkarken 2 adet PCIe 4.0 x1 slotu diğer genişleme yuvaları arasında yer alıyor.



X570 Gaming Plus

Son olarak X570 Gaming Plus’ta ise 6 veya 8 fazlı bir VRM ünitesi yer alırken işlemci için yine 8+4 pin güç konnektörü göze çarpıyor. Ağabeyiyle aynı SATA ve PCIe yuvaları sunan anakart tahminen 140 dolar altı bir seviyeden çıkış yapacaktır.

https://wccftech.com/msi-x570-gaming-motherboards-amd-ryzen-3000-cpus-leak/

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İkisi de aktif soğutmalı modellerdenkaslı görünümüyle dikkat çekiyor. VRM blokları ne yazık ki görsellik adına kapatılan anakartta yine de alüminyum soğutucu yapraklara yer verilmesi güzel bir detay.Bellek frekansı desteği net değil ancak daha önce ortaya çıkanmodelinin 4000 MHz üzerinde bellekleri çalıştıracağı düşünüldüğünde Gaming Pro Carbon’dan daha fazlasını beklesek hata etmiş olmayız.Her ne kadar görselden anlaşılmasa da iddialara göre anakartdesteğine sahip olacak. İlginç bir şekilde güney köprüsünde aktif soğutma tercih edilmiş. Normalde üzerinde kimi zaman ısı dağıtıcı dahi yer almayan bu yongada neden aktif soğutmaya yer verilmiş bilinmiyor ancak bugüney biriminin fazla ısı üretmesinden ya da üreticinin daha serin çalışma sıcaklıkları elde etmek istemesinden ileri gelmiş olabilir.