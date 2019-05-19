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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI’ın X570 yongasetli anakartları görüntülendi

AMD’nin 3. nesil Ryzen işlemcilerini tanıtmasına az bir süre kala yongaların kullanacağı anakartlar da detaylanmaya devam ediyor. Son ortaya çıkan modeller MSI kanadından geldi.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Anakart
Metehan Göktaş
Yazar
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MSI’ın X570 yongasetli anakartları görüntülendi
 
Zen 2 mimarili yeni Ryzen işlemcilerinin tanıtılmasına sayılı günlerin kaldığı şu dönemde yeni işlemciler hakkında daha fazla detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Son sızan görseller MSI’ın X570 yongasetli anakartına ait.

MSI X570 Gaming Pro Carbon 

İkisi de aktif soğutmalı modellerden X570 Gaming Pro Carbon kaslı görünümüyle dikkat çekiyor. VRM blokları ne yazık ki görsellik adına kapatılan anakartta yine de alüminyum soğutucu yapraklara yer verilmesi güzel bir detay.
İşlemcinin 8+4 pinlik güç konnektörü üzerinden beslendiği anakartta bulunan 4 DIMM slotu üzerinde 64 GB’a kadar bellek kullanmak mümkün. Görünüşe göre anakart 12 fazlı regülatör birimi içeriyor.
Bellek frekansı desteği net değil ancak daha önce ortaya çıkan BIOSTAR modelinin 4000 MHz üzerinde bellekleri çalıştıracağı düşünüldüğünde Gaming Pro Carbon’dan daha fazlasını beklesek hata etmiş olmayız.

Depolama birimi tarafında 6 SATA 6 Gbps portunun yanı sıra üzeri pasif soğutma bloğuyla kaplı M.2 slotunu gördüğümüz anakartta ön panel için 2 adet USB 3.0 başlığına da yer verilmiş.
X570 yongaseti donanım dünyasında PCIe 4.0’ı göreceğimiz ilk yongaseti olacak. Model üzerindeki 2 PCIe x16 slotu yeni teknolojiyi kullanabileceğiniz yuvalar olarak öne çıkarken 2 adet PCIe 4.0 x1 slotu diğer genişleme yuvaları arasında yer alıyor.

Her ne kadar görselden anlaşılmasa da iddialara göre anakart Wi-Fi ve Bluetooth desteğine sahip olacak. İlginç bir şekilde güney köprüsünde aktif soğutma tercih edilmiş. Normalde üzerinde kimi zaman ısı dağıtıcı dahi yer almayan bu yongada neden aktif soğutmaya yer verilmiş bilinmiyor ancak bu X570’in güney biriminin fazla ısı üretmesinden ya da üreticinin daha serin çalışma sıcaklıkları elde etmek istemesinden ileri gelmiş olabilir.


X570 Gaming Plus 

MSI’ın X570 yongasetli anakartları görüntülendi
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Son olarak X570 Gaming Plus’ta ise 6 veya 8 fazlı bir VRM ünitesi yer alırken işlemci için yine 8+4 pin güç konnektörü göze çarpıyor. Ağabeyiyle aynı SATA ve PCIe yuvaları sunan anakart tahminen 140 dolar altı bir seviyeden çıkış yapacaktır.

https://wccftech.com/msi-x570-gaming-motherboards-amd-ryzen-3000-cpus-leak/ Yorum Yaz
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Rindaman 2 hf. en beğenilen
Dışarıda millet 140 birime alıyor bize giriyor 1240 birim.
Hayaller, hayatlar...
Daha miksen bir şey alınmaz bu ekonomide.
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tiger cage 2 hf.
x570 anakartların yongaset üzerindeki fanlara ne gerek var 10 sene önce bu tip anakartlar tarih olmuştu ekstra ses kaynağı çokta vızırdıyorlar
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Hobar 2 hf. white_predator
Fansız B450 anakart 2000 lira olsa, bu da X570 bedava olsa 2000 lira verip fansız olanı alırım. Salak bir fan için eziyet edemem kendime. Gider intel alırım gene almam.
O fanın ne kadar ses yapacağını az çok biliyorum. Üstelik çipset fanı sistem boşta da olsa yükte de olsa hep çalışıyor. Ayrıca pci-ex kontrolcüsü işlemci içine girmemiş miydi yav? İnş B550 böyle olmaz.
Fansız B450 anakart 2000 lira olsa, bu da X570 bedava olsa 2000 lira verip fansız olanı alırım. Salak bir fan için eziyet edemem kendime. Gider intel alırım ge...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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01myavuz 2 hf.
Paraya kıydıktan sonra o fanı iptal edip yerine sessiz bir fan takmak zor olmaz. Çok taktınız o fana :)
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Umutcan 2 hf.
AMD'ye özel mi bilmiyorum fakat değilse PCIE 4 yaygınlaştıkça artık yine fanlı günlere geri döneceğiz demek ki.
Serinlik bence sesten daha önemli, yüksek ısılarda çalışan parçalar 3 seneyi görmüyor. Oyun oynarken zaten kulaklık oluyor fan sesi duyulmuyor.
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_Dominic_Toretto_ 2 hf.
Yük altında bu mini fanlar zır zır kulak tırmalıyor. Ses takıntısı olan ve kasası masaüstünde yanıbaşında olanlar için sorun olabilir.
He, zaten sesli bir sisteminiz varsa bunun sesini bastıracaktır.
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Morenlies 2 hf. yeni yorumcu
Yongaseti üzerindeki fan yavaş devirde dönerse ses sorunu olmaz. Muhtemelen fan devri için basit bir sensör koymuşlardır ve duruma göre devir azalıp-artacaktır. Bu arada Gaming Plus modeli çok karizma duruyor :)
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-Gardiyan- 2 hf.
Chipset üzerindeki fan olması nedense ısınma sorunu olacağını düşündürdü birden. Bekleyip görmek lazım.
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Lana-Del-Rey 2 hf.
2. bir nb vakası olmaz umarım. Görünüşe göre amd sb'i de alev topu yapmayı başarmış
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Hobar 2 hf. Lana-Del-Rey
Fan olduktan sonra ısınmaz ama bayağı ses yapacağı kesin. Üstelik o sesi sistem boştayken de yapacak. Ekrana kartının, güç kaynağının fanının tamamen durduğu yerde bu vızır vızır ötecek.
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rohan32 2 hf.
UserBenchmark tan toplar testini yaparım . Hayaller hayatlar
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yonex78 2 hf.
O fanlar sinir bozucu olsa da gerksiz olsa üretici para harcayıp oraya koymaz onu.İlerleyen dönemde ısı borulu olupda güç üniteis chipset vs den gelen tüm ısıyı daha büyük bir fanla dagıtan kartlar gelecektir.Yada pcı express 4.0 revizyondan geçip güç tüketimi azaltılabilir de zaman gösterecek.
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Rindaman 2 hf. en beğenilen
Dışarıda millet 140 birime alıyor bize giriyor 1240 birim.
Hayaller, hayatlar...
Daha miksen bir şey alınmaz bu ekonomide.
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Orange dragon 2 hf.
Chipsetler gittikçe karman çorban oluyor
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