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12 çekirdekli mühendislik örneği Ryzen işlemci TR 1920X’ten hızlı

AMD’nin tanıtımına oldukça kısa bir süre kalan 3. nesil Ryzen işlemcileri artık daha da somut örneklerle sızmaya başladı. Son gelen haberlerde ortaya çıkan yonga heyecanımızı bir kat daha arttırdı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
9,2b
1
17
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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3. nesil Ryzen işlemcileriyle pazarda oldukça büyük bir beklenti uyandıran AMD görünüşe göre oluşan bu beklentiye cevap verebilecek. Ortaya çıkan 12 çekirdekli yonga performansıyla hali hazırdaki Threadripper modelinden hızlı konumda.

 
Ryzen Threadripper 1920X'ten daha hızlı

Model adı belirtilmeyen işlemci 12 çekirdeğiyle 3.4 GHz’lik taban frekansta çalışırken tepe frekans olarak 3.7 GHz seviyesi hedeflenmiş. Bir hayli düşük çalışma frekanslarına rağmen AMD’nin Ryzen Threadripper 1920X’ten bu haliyle daha hızlı olan yonganın asıl fark attığı test ise kayar nokta uygulaması olmuş.
Dahası 3200 MHz’lik belleklerin modelin nihai sürümünün hem frekansı hem de kullanılacak bellekleri düşündüğümüzde oldukça kaslı bir modelin yolda olduğu aşikar. Son olarak test sonucu gösteriyor ki Zen 2 gerçekten de IPC kanadında kaydadeğer bir geliştirme sunarken 7 nm sürecinin enerji verimliliği avantajını da kullanacak. Son olarak 3. nesil Ryzen işlemcilerin önümüzdeki Computex 2019 fuarında tanıtılacağını ve Temmuz ayı içerisinde satışa sunulacağını hatırlatalım.

https://wccftech.com/amd-12-core-zen-2-ryzen-cpu-engineering-sample-benchmark-leaked-higher-ipc-vs-threadripper-1920x/ Yorum Yaz
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Spider_hip 3 hf. en beğenilen Tugrul_512bit
Intel fiyat yerine performans düşürmekle meşgul :D 9. nesil işlemcilerde bile performans çatır çatır düşecekmiş. Yazık onca para verenlere. Ofis bilgisayarlarını komple Ryzen 3 ler ile yenileyeceğim.
Intel fiyat yerine performans düşürmekle meşgul :D 9. nesil işlemcilerde bile performans çatır çatır düşecekmiş. Yazık onca para verenlere. Ofis bilgisayarların...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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heyysanadiyom 3 hf.
haberi okuyamam şimdi keyfim yok AMA yürü be AMD kim tutar seni , INTEL firmasına sahayı bırakma
Yanıtla +22
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simbolmina 3 hf. MyCoDeR
MyCoDeR
Şimdi arkadaşlar bilmiyorum testlerini ıvırı zıvırı görmedim ama 3.7 ghz turbo frekansı olan bir işlemci 30 çekirdekli olsa ne olur ki.(Overclock performansıda önemli tabi) 1080P oyun oynayanlar için konusuyorum fps tarzı, öbür türlü zaten oyunlarda işlemci önemsizleşiyor.(2K high 100fps altı)

Amd işlemciler halihazirda 4 ghz üstü çalışabiliyor zaten. Haberdeki işlemci erken mühendislik ornegi. Bu frekansta bile daha iyi diye haber yapmışlar.
MyCoDeRŞimdi arkadaşlar bilmiyorum testlerini ıvırı zıvırı görmedim ama 3.7 ghz turbo frekansı olan bir işlemci 30 çekirdekli olsa ne olur ki...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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gavanator 2 hf. yeni yorumcu
intel için PC pazarı bitti açıklar, hatalar defolarda bu nedenle çoğalıyor...
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kadalt 2 hf.
Yeni sistem için intel ve amd arasında gidip gelmiştim ama iyiki amd almışım diyorum.
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Grand_Alexander 2 hf.
8. nesil çıktığında Z170/Z270 desteklemeyecek diye üzülmüştüm şimdi görüyorum ki Zen 2'nin IPC artışı sayesinde AMD'ye göçme zamanı gelmiş gibi...
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OverClocK1ng 2 hf.
Bu güzel haber bak. IPC gelişmesi çok iyi. Ayrıca her Intel açık çıkıp, kapatmak için yavaşlatma muhabbetinde AMD arayı açıyor...
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OnTEC 3 hf.
Her açıktan sonra çıkan yamalar yüzünden intel işlemciler yavaşlıyor geçen hafta yeni bir açık yüzünden yama çıktı performans yine düştü de... Bu arada 2011 den sonraki 9.nesil dahil tüm intel işlemcilerde açık var.
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Conqueror26 3 hf.
Bu işlemciler 3. nesil değil. 2. nesil. 3000 serisi de diyebiliriz.
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mamad 3 hf.
Henüz şu çeyrekte çıkacak denip de çeyrek başında çıkmış bir ürün görmedim. Aynısı yılın yarısı lafı için de geçerli. Bunlar kaçamak ve yuvarlak laflardır. Çeyrek denmişse, en iyi ihtimal çeyrek ortası olabilir.
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arslanbenzer 3 hf.
Temmuzda satışa çıkacağı haberini nasıl aldınız? Amd 3. Çeyrek diye açıkladı. Ağustosa hatta eylüle sarılabilir.
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MyCoDeR 3 hf.
Şimdi arkadaşlar bilmiyorum testlerini ıvırı zıvırı görmedim ama 3.7 ghz turbo frekansı olan bir işlemci 30 çekirdekli olsa ne olur ki.(Overclock performansıda önemli tabi) 1080P oyun oynayanlar için konusuyorum fps tarzı, öbür türlü zaten oyunlarda işlemci önemsizleşiyor.(2K high 100fps altı)
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simbolmina 3 hf. MyCoDeR
MyCoDeR
Şimdi arkadaşlar bilmiyorum testlerini ıvırı zıvırı görmedim ama 3.7 ghz turbo frekansı olan bir işlemci 30 çekirdekli olsa ne olur ki.(Overclock performansıda önemli tabi) 1080P oyun oynayanlar için konusuyorum fps tarzı, öbür türlü zaten oyunlarda işlemci önemsizleşiyor.(2K high 100fps altı)

Amd işlemciler halihazirda 4 ghz üstü çalışabiliyor zaten. Haberdeki işlemci erken mühendislik ornegi. Bu frekansta bile daha iyi diye haber yapmışlar.
1 Yanıt Yanıtla +9
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heyysanadiyom 3 hf.
haberi okuyamam şimdi keyfim yok AMA yürü be AMD kim tutar seni , INTEL firmasına sahayı bırakma
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