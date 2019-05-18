12 çekirdekli mühendislik örneği Ryzen işlemci TR 1920X’ten hızlı

3. nesil Ryzen işlemcileriyle pazarda oldukça büyük bir beklenti uyandıran AMD görünüşe göre oluşan bu beklentiye cevap verebilecek. Ortaya çıkan 12 çekirdekli yonga performansıyla hali hazırdaki Threadripper modelinden hızlı konumda.



Ryzen Threadripper 1920X'ten daha hızlı

Dahası 3200 MHz’lik belleklerin modelin nihai sürümünün hem frekansı hem de kullanılacak bellekleri düşündüğümüzde oldukça kaslı bir modelin yolda olduğu aşikar. Son olarak test sonucu gösteriyor ki Zen 2 gerçekten de IPC kanadında kaydadeğer bir geliştirme sunarken 7 nm sürecinin enerji verimliliği avantajını da kullanacak. Son olarak 3. nesil Ryzen işlemcilerin önümüzdeki Computex 2019 fuarında tanıtılacağını ve Temmuz ayı içerisinde satışa sunulacağını hatırlatalım.

https://wccftech.com/amd-12-core-zen-2-ryzen-cpu-engineering-sample-benchmark-leaked-higher-ipc-vs-threadripper-1920x/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Model adı belirtilmeyen işlemci 12 çekirdeğiyle 3.4 GHz’lik taban frekansta çalışırken tepe frekans olarak 3.7 GHz seviyesi hedeflenmiş. Bir hayli düşük çalışma frekanslarına rağmen AMD’nin Ryzen Threadripper 1920X’ten bu haliyle daha hızlı olan yonganın asıl fark attığı test ise kayar nokta uygulaması olmuş.