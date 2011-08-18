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MSI'dan AMD Fusion E-450 destekli dizüstü bilgisayar: CR430

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,3b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Dahili bilgisayar bileşenleriyle olduğu kadar dizüstü bilgisayarlarıyla da kendisini gösteren MSI, AMD'nin Fusion E-450 APU birimi desteğini arkasına alan modeli CR430'u duyurdu.
Fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin şu an için herhangi bir bilgi bulunmayan MSI CR430, 1.65 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli AMD Fusion E-450 APU biriminden (Radeon HD6320 entegreli) ve 8 GB'a kadar DDR3 RAM'den güç alıyor; Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle ve 6 hücreli bataryayla geliyor.
640 GB'a kadar sabit disk kapasitesine ve 14-inç boyutunda - 1366 x 768 piksel - LED aydınlatmalı LCD ekrana yer verilen dizüstü bilgisayarda, Wi-Fi 802.11 b/g/n, gigabit LAN, kart okuyucu, HDMI ve VGA bağlantıları yer almakta. LCD ekranın üst kısmında ise görüntülü konuşma için 720p web kamera konumlandırılmış.

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eXaeL91 8 yıl en beğenilen
@baba_mustafa
ah dady ne yaptın sen herşeyi MHz mi zannediyorsun fusion bir numaradır bu işlerde. Ayrıca belli bir hızdan sonra (1.5-2GHz) güç tüketimi haddiden fazla artıyor o yüzden hızı düşük isteseler 3GHz'de yaparlar ama güç tüketimi ve sıcaklık adamların elini kolunu bağlıyor.
@baba_mustafaah dady ne yaptın sen herşeyi MHz mi zannediyorsun fusion bir numaradır bu işlerde. Ayrıca belli bir hızdan sonra (1.5-2GHz) güç tüketimi haddi...
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hacı.basat 8 yıl
Via ciddi satış amacıyla netbook üretmedi, bir yanlışın var can, bu güne kadar üretilmiş via işlemcili toplamda 4 yada 5 tane netbook ve dizüstü var, onların da ya biri ya ikisi sayılı adette Türkiye'ye geldi, reklam tanırım vs hiç bir yatırım da yapılmadı.
Yazdıklarından anladığım kadarıyla via işlemcili bilgisayar kullanmadın, KaraKanaryanın bahsettiği anakart dünyanın en güçlü itx anakartı, VB8004-16x, bu anakartı al, istediğin hangisi olursa olsun önemli değil bir itx anakartla kıyasla, memnun kalmazsan gel buraya yaz. Hepimiz aynı amacı paylaşıyoruz, doğruyu bulmaya çalışıyoruz, yanlış bir şey söylediysek kabul eder düzeltiriz.
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1963bursa 8 yıl
can_66, bir şey yazacağım epey güleceksin :), Via şu an için netbook ve dizüstü üretmiyor.
Ben o yazdıklarımı mini-itx için yazdım, şu anda netbook yada dizüstü almak isteyen arkadaşlarıma da AMD modeller öneriyorum. Mini-ITX sistem toplayan arkadaşlara da Via VB8004-16x anakart öneriyorum.
Olurda Via işlemcili dizüstü yada netbook çıkarsa test ederim ve tarafsız bir şekilde yorumumu yazarım. :)
Bu arada napolyon'un bahsettiği via-400'ün ne olduğunu anlayamadım, kaç yılına ait, atx mi, itx mi? Mevcut modeller arasında yok.
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janparey 8 yıl
Netbook ve mini itx ler aynı geminin yolcuları sayılır ikisinde de sörf,indirme,1080P gibi şeyler sağlayabilecek donanımlar olsun yeter.Bunun dışında dediğinin aksine ilk netbook patlaması yaşandığında birçok celeron ve atom netbooklar dışında via işlemcilie netbooklarda vardı fakat markadan mıdır,performanstan mıdır bilemem pek tutmadı.
Neyse bu konu böyle uzar gider.anlaşılıyo ki siz via sisteminizden ben fusionumdan memnunum :D
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janparey 8 yıl
@KaraKanarya
Verdiğiniz linkteki testleri inceledim biraz donanımhaber'deki aynı gorsellerdi intel D525 e işlem gücü bakımından %30-40 civarında fark atmış(Hiç duymadığım bazı testler ve GCC derleyicisi ile???).Bence fusion işlemcileri şuan en dengeli netbook işlemci modelleri hatta çoğu notebooklarda kulllanılıyor.Niye?Çünkü grafik yongası işlemci dengesi çok yerinde:Belkide via nano X2 E işlemcileri fusionu da işlem performansı bakımından geçer ama günlük işlerde aynı şey olacağını düşünmüyorum.Artık grafik birimleri herşeyde lazım oluyor işlemcilere kol kanat geriyor adobe flash hızlandırma,bilgisayarda videolar için hızlandırma(sağolsun UVD),render alma vsvsvs fusion işlemciler grafik işlemcisi gayet başarılı olduğunu ve bütün son teknolojilere destek verdiğini biliyoruz DX11,UVD 3.0 vsvsvs.
Passmark skorları da belli
GMA 3150 --69
Chrome09 HD -- 101
HD6250 -- 189
HD6310 -- 202
tamamen kişsel ama benim ihtiyaçlarımı göz önüne aldığımda en mantıklı çözüm bu duruyor.Elbette sizinkine de saygı duyarım iyi günler
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napolyon94 8 yıl
Bi ara VİA-400 kullandim 2 gunde elden cikardim :D
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1963bursa 8 yıl
Sen de kusura bakma can, şu an için dünyanın en güçlü mini-itx anakartı Via VB8004-16x'dir, üstünde 1.6 GHz Nano X2 E işlemci, çipset olarak ta yine Via, VX900 türevi vardır, şu an için durum budur, testlerde AMD'nin bundan daha iyi performans veren bir itx anakartı bulamazsın.
Nano işlemcilerin piyasada henüz 45nm üretilmiş hiç bir modeli yok, 45nm üretimi için anlaşmaları yeni yapıldı, bunlar da geldiğinde gerisini var sen anla.
Şu linkten de Via Nano'nun Atomu nasıl ezdiğine dair resmi test sonuçlarına bakabilirsin. via.com.tw/...
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janparey 8 yıl
Kusura bakma ama via'nın system on chip ürünlerden ilerisine gideceğini sanmıyorum karşısındakiler üretim teknolojilerini oturtmuş dev bütçeli firmalar.Amd E-350 atom karşılaştırmalı videolar var youtube üzerinden izleyebilirsiniz.Amd sistemler deyimi yerindeyse akıyor 1080P olsun winrar testleri olsun E-450 ile çıta bir adım yükseltilmiş olacak.Birde E ve C serisi işlemciler netbooklar ve Nettoplar için üretilmiş olmasına rağmen daha çok 15.6 inç sistemlerde kullanıldı.Artık performansın yeterli olduğu anlaşılır heralde buradan
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abdulmusavvir 8 yıl
Hakkın var exael, piyasada aradığım bir dizüstünü eder fiyatına bulamadım, ghz'i düşürdükçe de düşürüyorlar, tepem attı cidden, benim ihtiyacım olan bilgisayar güç tüketiminden çok hız bilgisayarı olacak, OLED gelecek dediler 5 yıl oldu, açıkça intel-amd'ye güvenimi de kaybettim, şu anda hızla gelişen, güzel işler çıkaran Via var bir umut, ne bekliyorsam Viadan bekliyorum artık.
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synchro 8 yıl
güzelmiş :D
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eXaeL91 8 yıl en beğenilen
@baba_mustafa
ah dady ne yaptın sen herşeyi MHz mi zannediyorsun fusion bir numaradır bu işlerde. Ayrıca belli bir hızdan sonra (1.5-2GHz) güç tüketimi haddiden fazla artıyor o yüzden hızı düşük isteseler 3GHz'de yaparlar ama güç tüketimi ve sıcaklık adamların elini kolunu bağlıyor.
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abdulmusavvir 8 yıl
1.65 ghz, inadına mı yapıyorlar bunları? Bizim bildiğimiz teknoloji geliştikçe işlemci hızı artar...Boşuna Via Via diye bağırmıyoruz.
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