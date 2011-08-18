MSI'dan AMD Fusion E-450 destekli dizüstü bilgisayar: CR430

Dahili bilgisayar bileşenleriyle olduğu kadar dizüstü bilgisayarlarıyla da kendisini gösteren MSI, AMD'nin Fusion E-450 APU birimi desteğini arkasına alan modeli CR430'u duyurdu.

Fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin şu an için herhangi bir bilgi bulunmayan MSI CR430, 1.65 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli AMD Fusion E-450 APU biriminden (Radeon HD6320 entegreli) ve 8 GB'a kadar DDR3 RAM'den güç alıyor; Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle ve 6 hücreli bataryayla geliyor.

640 GB'a kadar sabit disk kapasitesine ve 14-inç boyutunda - 1366 x 768 piksel - LED aydınlatmalı LCD ekrana yer verilen dizüstü bilgisayarda, Wi-Fi 802.11 b/g/n, gigabit LAN, kart okuyucu, HDMI ve VGA bağlantıları yer almakta. LCD ekranın üst kısmında ise görüntülü konuşma için 720p web kamera konumlandırılmış.

