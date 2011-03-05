MSI'dan AMD Fusion tabanlı mini-bilgisayar; Wind Box DC100

Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen ve bugün sona erecek olan CeBIT 2011 Fuarı'nda, AMD'nin yeni nesil Fusion platformunu kullanan mini-bilgisayarını da tanıttı. Wind Box DC100 olarak isimlendirilen ve Brazos kod adlı Fusion platformu üzerine inşa edilen sistem, Bobcat mimarisini temel alan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisini kullanıyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen ve DirectX 11 desteği sunan Radeon HD 6310 IGP'sinin eşlik ettiği Wind Box DC100'ün diğer sistem özellikleri arasında 2GB bellek, 250GB kapasiteli sabit disk, altı adet USB 2.0 portu ve HDMI konnektörü gibi detaylara yer veriliyor. 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatan ve çoklu ortam performansı açısından sınıfındaki en iddialı modellerden birisi olacağı belirtilen Wind Box DC100, HDTV'lere eşlik etmek üzere oturma odalarını hedef alacak. Önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen sistemin fiyatı ise açıklanmadı.