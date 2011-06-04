MSI'dan AMD'nin Fusion A8-3500M işlemcisini kullanan hepsi bir arada bilgisayar

AMD'nin Desna Z-01 kod adlı yeni işlemcisiyle hazırladığı tablet bilgisayarını Computex 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunan MSI, hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarlarının AMD tabanlı yeni nesil üyelerini de gösterdi. Firmanın Wind Top AE2230 adını verdiği yeni modeli, AMD'nin Sabine platformunu temel alıyor ve LIano kod adlı yeni nesil Fusion işlemci ailesinin mobil platformlara yönelik en güçlü üyesi olan dört çekirdekli A8-3500M işlemcisini kullanıyor.

Standart olarak 1.5GHz'de çalışan ve TurboCore teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 2.4GHz'e kadar yükseltebilen işlemcinin Seviye 2 bellek kapasitesi ise 4MB. AMD'nin Huksy kod adını verdiği ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı K10.5 mimarili çekirdek tasarımını temel alan işlemcinin en önemli özelliği olarak sahip olduğu DirectX 11 destekli Radeon HD 6620G entegre grafik birimini gösterebiliriz. 400x paralel işlem birimine sahip olan GPU, 444MHz'de çalışıyor.

Unified Video Decoder 3.0 teknolojisiyle Full HD video ve Blu-ray 3D videolar için donanımsal hızlandırma yapan GPU'su ile Fusion A8-3500M işlemcisi 35 Watt güç tüketiyor. MSI'ın yeni panel bilgisayarına gelecek olursak, tasarım anlamında hali hazırda satılmakta olan Sandy Bridge tabanlı modellerden pekte bir farkı olmadığını görüyoruz. 22-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan sistem 8GB'a kadar DDR3 bellek ile alınabilecek.

Depolama sürücüsü olarak 640GB kapasiteli sabit diske yer verilen sistemde, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteği sunuluyor. Üzerinde yer alan HDMI portu sayesinde HDTV'lere de bağlanabilen panel bilgisayarda çok formatlı kart okuyucusu, eSATA ve USB 3.0 portları gibi detaylar da unutulmamış. Optik sürücü olarak DVD yazıcıya yer verilen sisteme işletim sistemi olarak Windows 7 eşlik edecek. Yakında satışa çıkması beklenen Wind Top AE2230'un fiyatı ise açıklanmadı.