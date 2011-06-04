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MSI'dan AMD'nin Fusion A8-3500M işlemcisini kullanan hepsi bir arada bilgisayar

7 yıl
11,7b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan AMD'nin Fusion A8-3500M işlemcisini kullanan hepsi bir arada bilgisayar
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AMD'nin Desna Z-01 kod adlı yeni işlemcisiyle hazırladığı tablet bilgisayarını Computex 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunan MSI, hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarlarının AMD tabanlı yeni nesil üyelerini de gösterdi. Firmanın Wind Top AE2230 adını verdiği yeni modeli, AMD'nin Sabine platformunu temel alıyor ve LIano kod adlı yeni nesil Fusion işlemci ailesinin mobil platformlara yönelik en güçlü üyesi olan dört çekirdekli A8-3500M işlemcisini kullanıyor.

Standart olarak 1.5GHz'de çalışan ve TurboCore teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 2.4GHz'e kadar yükseltebilen işlemcinin Seviye 2 bellek kapasitesi ise 4MB. AMD'nin Huksy kod adını verdiği ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı K10.5 mimarili çekirdek tasarımını temel alan işlemcinin en önemli özelliği olarak sahip olduğu DirectX 11 destekli Radeon HD 6620G entegre grafik birimini gösterebiliriz. 400x paralel işlem birimine sahip olan GPU, 444MHz'de çalışıyor.

Unified Video Decoder 3.0 teknolojisiyle Full HD video ve Blu-ray 3D videolar için donanımsal hızlandırma yapan GPU'su ile Fusion A8-3500M işlemcisi 35 Watt güç tüketiyor. MSI'ın yeni panel bilgisayarına gelecek olursak, tasarım anlamında hali hazırda satılmakta olan Sandy Bridge tabanlı modellerden pekte bir farkı olmadığını görüyoruz. 22-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan sistem 8GB'a kadar DDR3 bellek ile alınabilecek.

Depolama sürücüsü olarak 640GB kapasiteli sabit diske yer verilen sistemde, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteği sunuluyor. Üzerinde yer alan HDMI portu sayesinde HDTV'lere de bağlanabilen panel bilgisayarda çok formatlı kart okuyucusu, eSATA ve USB 3.0 portları gibi detaylar da unutulmamış. Optik sürücü olarak DVD yazıcıya yer verilen sisteme işletim sistemi olarak Windows 7 eşlik edecek. Yakında satışa çıkması beklenen Wind Top AE2230'un fiyatı ise açıklanmadı.

MSI'dan AMD'nin Fusion A8-3500M işlemcisini kullanan hepsi bir arada bilgisayar
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MSI'dan AMD'nin Fusion A8-3500M işlemcisini kullanan hepsi bir arada bilgisayar
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Reddemon35 7 yıl
Bilgisayarın hızı hesaplanırken her zaman en yavaş bileşenin hızına göre değerlendirilir. Sen sistemini zorladığında sana darboğaz yaratacak bileşen kadar güçlüsündür.
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OverClocK1ng 7 yıl
İyi o zaman. SSD taksam ve en yüksek puan 7.9 madem SSD den de 7.8 alsam ve işlemci ile Ram leri arttırsam ve hepsi 7.8 olsa o zaman 7.9 üzerinden 7.8 aldım demektir.

Ama sistemimde DVD Yazıcı var. Nerde kaldı o zaman 7.8 puan. DVD Yazıcı ne kadar yavaş okursa o kadar yavaştır. Değerlendirirken hadi harddiski önemsemesi normal.

Ama ben oyun oynamayacaksam atıyorum ve ekran kartım onboard ise ama işlemciye entegre ve işlemci de Core i7 ise niye puanı ekran kartı yüzünden düşük alıyorum ki ?

Mesela işlemci 7.9 alıyor , RAM ler ve SSD de 7.9 alıyor ama onboard ekran kartı yüzünden az puan alıyor. Diyelim o da 5 puan aldı.

Benim sistemime 5 puan verecek. Farzet ki oyun oynamıyorum ve oyunla işim yok diyelim. Niye sisteme ekran kartına göre puan veriyor ki saçma.

Bence ortalama diye bir şey olmalıydı. En çok CPU ve RAM puanına göre puanı baz almalıydı. Sonra ekran kartı ve Harddisk.

Çünkü artık pek çok şeyde GPU hızlandırma kullanılmaya başladı. Flash videolar, Bluray hızlandırma Cuda ve Stream desteği il video convert ve oynatımı vs. vs.

Tek bir parça yüzünden tüm sistemin sanki 5.9 puan alıyormuş gibi görünmesini saçma buluyorum. Kim ne derse desin...
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OverClocK1ng 7 yıl
Şu Windows'un verdiği puanlama sistemi ne saçma. Diskim 5.9 alıyor ama tüm sistem CPU 7.4 Ramlar 7.4 Aero ve Oyun Grafikleri 7.8 ama sistemin aldığı puan 5.9 Yemişim öyle işi. Yani diskin hızı bu diye niye puan kısıyorsun kardeşim.
Bu puanlamayı yapanlar okulda hiç mi ortalama diye bir şey öğrenmediler ?
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séquestre 7 yıl
Tabletler günden güne yaygınlaşıyor , bu cihaz da muazzam görünüyor.
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tuturox 7 yıl
Güzel sabine platform geliyor yavaş yavaş HP nin dv6-6110sg modeli ilk görücüye çıkan laptop ve üzerinde 3410mx işlemci 6gb ram 500hdd ve 6750m gibi orta-üst sınıf mobil ekran kartı var amd oyuncular için mobil platformda harekete geçti hayırlısı artık...
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