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MSI'dan hız aşırtma odaklı yeni anakart; Big Bang ZPower

6 yıl
9,2b
1
12
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan hız aşırtma odaklı yeni anakart; Big Bang ZPower
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Yaklaşan Computex fuarı öncesinde donanım üreticilerinin tanıtmaya hazırlandığı yeni ürünler de gün ışığına çıkmaya başladı. Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden MSI, yüksek performans ve hız aşırtma odaklı anakartlarını konumlandırdığı Big Bang ailesine, Intel'in Z77 çipsetini kullanan Ivy Bridge ve Sandy Bridge odaklı yeni bir model ekliyor. 
Big Bang ZPower adını taşıyan MS-7751 v 3.0 kodlu anakartın, genel PCB tasarımı olarak, MSI'ın hali hazırda satmakta olduğu Z77A-GD65 modelinden izler taşıdığı, bununla birlikte farklılık yaratacak çok sayıda önemli özelliği de bünyesinde barındırıyor. Şirketin Lightning serisi ekran kartlarından alışık olduğumuz tasarım anlayışının kendisini hissettirdiği anakart, 3 yollu çoklu GPU desteği sunarken, bunu PLX yerine Pericom üretimi çip ile sağlıyor.
Hız aşırtma tutkunları için çok sayıda özelliği bünyesinde barındırdığı ifade edilen ekran kartında, geliştirilmiş VRM tasarımı ile donatıldığı bildirilen anakartta, PCI Express x16 slotlarına ek olarak diğer dahili donanımlar için üç adet PCIe x1 slotuna yer veriliyor. Military Class III tasarımının kullanıldığı anakartın Computex 2012'de detaylandırılması bekleniyor. 
MSI'dan hız aşırtma odaklı yeni anakart; Big Bang ZPower
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Patria o Muerte 6 yıl
İyi biseye benziyor.
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The Legion 6 yıl
GD80'den öte ne getirisi olacak çok merak ettim. Çok pahalı olacağı kesin de...
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EKE58 6 yıl
DH_HUN
artık anakartlarda fsb denemelerini firmalar yaparak şu kadar fsb de stabil çalışıyor şeklinde belirtip bunu anakartın özellikler yazmaları gerekir... oc odaklı, oc performansı ön planda olan, oc potansiyeli yüksek vb... gibi sloganlar kullanıcıların kafalarındaki soruları silmeye yetmiyor...

O işlemciye bağlı bir durum.
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WinteR 6 yıl
1000 tl civarı fiyatları var halen beğenmiyen var, ulan Intel sende haklısın böyle millete!
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Guest 6 yıl
artık anakartlarda fsb denemelerini firmalar yaparak şu kadar fsb de stabil çalışıyor şeklinde belirtip bunu anakartın özellikler yazmaları gerekir... ''oc odaklı, oc performansı ön planda olan, oc potansiyeli yüksek'' vb... gibi sloganlar kullanıcıların kafalarındaki soruları silmeye yetmiyor...
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escapethelife 6 yıl
Msi gerçekten kaliteli ürünler üretiyor. Hem yazılım olarak hemde bileşen kalitesi olarak gerçekten üst düzey kartlar. Hakkını yememek lazım.
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hamelinyyzw 6 yıl
Öncekilerden de iyi olacaktır. Bundan şüphem yok.
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OZKNaln 6 yıl
valla 3 tane msi ana kart tecrubem oldu 2 anakart iyiydide zamaina gore ucunude eskitemedim tirtladi sans .
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nysarac 6 yıl
sağlam karta benziyor :)
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lapry 6 yıl
Pek beğenmedim kaslı bir anakarta benzetemedim nedense
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bocekgrafik 6 yıl lapry
lapry

Pek beğenmedim kaslı bir anakarta benzetemedim nedense

MSI, kendini özellikle de GD65 serilerinde oldukça iyi olduğunu kanıtlamışken, bu anakartın iyi olmayacağından bahsedemeyiz. Öncekilerden de iyi olacaktır. Bundan şüphem yok.
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