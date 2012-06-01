MSI'dan hız aşırtma odaklı yeni anakart; Big Bang ZPower

Yaklaşan Computex fuarı öncesinde donanım üreticilerinin tanıtmaya hazırlandığı yeni ürünler de gün ışığına çıkmaya başladı. Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden MSI, yüksek performans ve hız aşırtma odaklı anakartlarını konumlandırdığı Big Bang ailesine, Intel'in Z77 çipsetini kullanan Ivy Bridge ve Sandy Bridge odaklı yeni bir model ekliyor.

Big Bang ZPower adını taşıyan MS-7751 v 3.0 kodlu anakartın, genel PCB tasarımı olarak, MSI'ın hali hazırda satmakta olduğu Z77A-GD65 modelinden izler taşıdığı, bununla birlikte farklılık yaratacak çok sayıda önemli özelliği de bünyesinde barındırıyor. Şirketin Lightning serisi ekran kartlarından alışık olduğumuz tasarım anlayışının kendisini hissettirdiği anakart, 3 yollu çoklu GPU desteği sunarken, bunu PLX yerine Pericom üretimi çip ile sağlıyor.

Hız aşırtma tutkunları için çok sayıda özelliği bünyesinde barındırdığı ifade edilen ekran kartında, geliştirilmiş VRM tasarımı ile donatıldığı bildirilen anakartta, PCI Express x16 slotlarına ek olarak diğer dahili donanımlar için üç adet PCIe x1 slotuna yer veriliyor. Military Class III tasarımının kullanıldığı anakartın Computex 2012'de detaylandırılması bekleniyor.