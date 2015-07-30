MSI'dan titanyum destekli anakart: Z170A XPower Gaming Titanium

Intel'in yeni nesil Skylake işlemci ailesi için geri sayım aracının son döneme girdiği bugünlerde anakart üreticilerinin yeni modelleri de gün ışığına çıkıyor. Skylake işlemcileri için hazırlanan Z170 çipsetinin kullanan üst seviye anakartlara yeni bir model daha katılıyor. MSI'ın amiral gemi modeli olmasını beklediğimiz Z710A XPOWER Gaming Titanium tasarımıyla dikkat çekiyor.

MSI'ın kırmızı/sarı ve siyah renkleri kullandığı geleneksel tasarım çizgisinden farklı olarak, Z170A Titanium özellikle beyaz renkli baskılı devre kartı ile oldukça iddialı görünüyor. En yüksek stabiliteyi arzulayan performans düşkünü oyuncular için geliştirilen anakart, hem donanım hem de yazılım seviyesindeki ekstra özellikleriyle hız aşırtmacılara da açık çek veriyor.

Resmi duyurusu 5 Ağustos'ta yapılacak LGA1151 soket formuna sahip Skylake kodlu 6. nesil Intel Core işlemci ailesinin tamamına destek veren anakart, işlemci için 8pin ve 4pin konnektörlerine ayrıca 24pin ATX konnektörüne sahip. 16 fazlı PWM tasarımı ile yüksek frekans için gerekli güç ihtiyacını karşılayacak yetenekte olan anakart, Titanium ismini titanyum kullanılarak üretilen bobinlerden alıyor. Açıkçası titanyumun pahalı bir madde olduğu biliniyor dolayısıyla titanyum bobinlerin genel maliyete ne ölçüde etki ettiğini ise anakart çıktığında göreceğiz.

MSI'ın Military Class V sınıfı bileşenler kullandığı anakart üzerinde siyah kapasitörler bulunuyor. Tüm unsurların yüksek stabilite ve uzun kullanım ömrü hedeflenerek tercih edildiği anakart, özellikle işlemci soketinin etrafında toplanan 16 fazlı PWM için gelişmiş bir pasif soğutma tasarımı ile karşımıza çıkıyor. Yeni işlemciler, Intel'in mevcut Haswell-E serisi i7 işlemcileri gibi DDR4 bellek desteğine sahip. Üzerinde dört adet DDR4 DIMM slotu bulunan anakart, DDR4 Boost özelliği ile belleklerin hızını otomatik olarak arttırabiliyor.

Z7170A Titanium'um hız aşırtmacılara göz kırptığını söylemiştik, bu söylemin arkasındaki en önemli figür ise kartın performans noktasındaki tüm parametrelerini kontrol etmenizi sağlayan özel bir kontrol ünitesine sahip olması. Aslına bakılırsa MSI'ın önceki nesil anakartlarında da bu özellikler vardı ancak anakart üzerinde gömülü geliyordı şimdiyse geliştirilen PCB sayesinde kullanıcı dilediği zaman çıkartabiliyor. Tak çıkar olması ince düşünülmüş bir mühendislik detayı zira özellikle LN2 yani sıvı azot ile yapılan çalışmalarda bu butonlar -180 dereceleri bulan soğutma koşullarında zaman zaman fonksiyonlarını yitirebiliyorlardı. Bu kart sayesinde işlemcinin frekansını manuel ya da otomatik olarak yükseltebilmek mümkün. Manuel kullanımda, performans tutkunları frekansı 1MHz'lik aralıklarla değiştirebiliyorlar.

Anakartın üzerinde iki adet PCIe 3.0 x16, iki adet PCIe 3.0 x8 ve üç adet PCIe 3.0 x1 slotları bulunuyor. Eğer tüm slotları kullanmak isterseniz, ortaya çıkacak güç gereksinimini karşılayabilmek adına kart üzerinde bir adet de 6pin konnektörü bulunuyor. Yeni nesil SSD sürücüleri için iki adet M.2 slotu ile desteklenen anakart, diğer depolama çözümleri içinse 8x SATA-III portu ile iki adet SATA Express konnektörüne sahip. MSI Z170A Titanium tahmin edebileceğiniz üzere çok sayıda USB 2.0 ve USB 3.0 konnektörünü de beraberinde getiriyor.

Çoklu ortam için Audio Boost 3 ile 7.1 kanal ses desteği sunan anakart bağlantı tarafında ise PS/2 Gaming portu, LAN portu ve iki adet HDMI ile bir DisplayPort konnektörüne sahip. Gigabyte Z170X SOC Force, EVGA Z170 Classified, ASUS Z170 ROG Maximus VIII Extreme ve ASRock Z170 OC Formula ile rakip olacak anakartın fiyatı ise şimdilik bilinmiyor. Ağustos ayında lanse edilecek model, ilk defa Computex 2015'te gördüğümüz X99 Godalike modeliyle birlikte MSI'ın son dönemde anakartlara yaptığı ciddi yatırımların öncül sonuçları arasında.