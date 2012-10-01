MSI'dan yeni nesil Fusion işlemciler için anakart; A85XA-G65

AMD ikinci nesil Fusion işlemci ailesini dizüstü bilgisayarlardan sonra masaüstüne de getiriyor. Piledriver tabanlı çekirdek tasarımını kullanan ve Raden HD 7000 serisi entegre grafik birimi ile gelen Soket FM2 formundaki yeni nesil işlemciler için anakart üreticileri de güncel model gamlarını yenilemeye başladı. Komponent üretiminde sektörün söz sahibi isimlerinden birisi olan MSI da bugünlerde A85XA-G65 modeliyle gündeme geliyor.

Tasarım olarak MSI'ın güncel modelleriyle büyük oranda benzer olan yeni anakart, şirkete özgü pek çok özelliği de bünyesinde barındırıyor. AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği masaüstü odaklı ikinci nesil Fusion işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu ile çift kanal konfigürasyonunda yüksek hızlı bellek kurulumuna olanak tanıyan anakart, Military Class III odaklı tasarım çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle geliyor ve 8 fazlı CPU güç sistemini üzerinde barındırıyor.

Katı kapasitörlere ek olarak Renesas üretimi FET'ler ve 8 fazlı güç tasarımı için IR3567A kontrolcüsüyle donatılan anakartta, iki adet PCI Express 2.0 x16 slotu bulunuyor ve dileyen kullanıcılar iki ekran kartını 8x + 8x Crossfire konfigürasyonunda kullanabiliyorlar. Genişleme için ayrıca üç adet PCI Express x1 ve iki adet PCI slotu ile desteklenen anakart, bu sayede dahili ses kartı ve tv kartı gibi geleneksel bazı donanımlara da ev sahipliği yapabilecek alanı sunabiliyor. Depolama birimleri ve diğer çevre ürünleri için 8 adet SATA-III ile iki adet USB 3.0 portu da bulunan anakart, işlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için bir adet VGA, bir adet DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini de üzerinde barındırıyor.

Profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtma tutkunları için kart üstü Güç, Reset ve Clear CMOS butonları ile birlikte MSI'ın tek tuşla hız aşırtma yapılmasına olanak tanıyan otomatik overclock özelliği diyebileceğimiz OC Genie teknolojisi de A85XA-G65'in detayları arasında. Kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenen MSI A85XA-G65'in ağırlıklı olarak Fusion A8 ve Fusion A10 serisi işlemcilerle kullanılması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.