MSI'dan yeni nesil Fusion işlemciler için anakart; A85XA-G65

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD ikinci nesil Fusion işlemci ailesini dizüstü bilgisayarlardan sonra masaüstüne de getiriyor. Piledriver tabanlı çekirdek tasarımını kullanan ve Raden HD 7000 serisi entegre grafik birimi ile gelen Soket FM2 formundaki yeni nesil işlemciler için anakart üreticileri de güncel model gamlarını yenilemeye başladı. Komponent üretiminde sektörün söz sahibi isimlerinden birisi olan MSI da bugünlerde A85XA-G65 modeliyle gündeme geliyor.
Tasarım olarak MSI'ın güncel modelleriyle büyük oranda benzer olan yeni anakart, şirkete özgü pek çok özelliği de bünyesinde barındırıyor. AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği masaüstü odaklı ikinci nesil Fusion işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu ile çift kanal konfigürasyonunda yüksek hızlı bellek kurulumuna olanak tanıyan anakart, Military Class III odaklı tasarım çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle geliyor ve 8 fazlı CPU güç sistemini üzerinde barındırıyor.
Katı kapasitörlere ek olarak Renesas üretimi FET'ler ve 8 fazlı güç tasarımı için IR3567A kontrolcüsüyle donatılan anakartta, iki adet PCI Express 2.0 x16 slotu bulunuyor ve dileyen kullanıcılar iki ekran kartını 8x + 8x Crossfire konfigürasyonunda kullanabiliyorlar. Genişleme için ayrıca üç adet PCI Express x1 ve iki adet PCI slotu ile desteklenen anakart, bu sayede dahili ses kartı ve tv kartı gibi geleneksel bazı donanımlara da ev sahipliği yapabilecek alanı sunabiliyor. Depolama birimleri ve diğer çevre ürünleri için 8 adet SATA-III ile iki adet USB 3.0 portu da bulunan anakart, işlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için bir adet VGA, bir adet DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini de üzerinde barındırıyor.
Profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtma tutkunları için kart üstü Güç, Reset ve Clear CMOS butonları ile birlikte MSI'ın tek tuşla hız aşırtma yapılmasına olanak tanıyan otomatik overclock özelliği diyebileceğimiz OC Genie teknolojisi de A85XA-G65'in detayları arasında. Kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenen MSI A85XA-G65'in ağırlıklı olarak Fusion A8 ve Fusion A10 serisi işlemcilerle kullanılması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Ben de baya iyi tartışırım ama burada durum aşmış yanı.
Vur gözüne. Yoksa bitmez bu iş.
asus.com/...
kimseye emir verme aptal aptal ürünleri bulup getirip incele diye emir veriyorsun bu forum senden bıkmaya başladı ve saçmalıklarından RAMDrive diyosun ama A55 gibi F/P anakart buldum diyorsun bide sözde USB 3.0 varmış peki bana şunu söyle A55 aldım SSD taktım durum ne olacak söylermisin yaptığım masraf doğru mu olacak ...
İnceledim kardeşim.
Fikrimi söyleyeyim:
1- Güç girişi 8 pin değil 4 pin. Bu da overclock kapasitesini kısıtlayacaktır.
2- Mosfetler SFC yani Super Ferrite Choke değil. Yüksek overclockta ısınacaktır.
3- Anakartın üzerindeki portlarda ön tarafa USB3.0 vermiyor.
4- Fan soketi sayısı az.
5- Arka tarafa da sadece 2 tane USB3.0 veriyor.
6- USB3.0 desteğini native yani doğal olarak değil de Asmedia kontrolörüyle sunuyor. A75 ve A85 te ise doğal.
Bir de markası Asus olduğu için fiyatı başka anakartlara göre az da olsa yüksek olacaktır. Bu sebeple benim yukarıda anlattığım
Asrock A75 ile arasında fazla fiyat farkı olmayabilir. Ama olsa da Asus'un A75 inden yine daha uygun fiyata olacaktır. Bu yüzden fiyat performans açısından
Asrock bana daha iyi geldi. Fiyatını bilmesek te. Çünkü Asus ile kapıştığı için fiyatlarda epey uygun oluyorlar...
Bir sürü model var sırasıyla çıkmaya başladılar. Bir sürü anakart içerisinden sadece 2 tanesini beğendim.
Bu beğenme esnasında fiyat/performans 1. sırada, sadece performans ise 2. sırada yer aldı.
•Gerek teknik özellikleri, gerekse dizaynı ve sunabildikleri,
•Arka paneldeki USB sayısı,
•Anakartın üzerindeki çıkışların dizaynları (mesela sata portlarının direk dışarı doğru bakması gibi ergonomik şeyler),
•Anakart üzerindeki fan soketi sayısı,
•Anakarta olan güç giriş beslemesinin yüksekliği,
•Üzerinde kullanılan mosfet devre türlerinin ne olduğu,
•Ses ve ethernet yongalarının ne olduğu,
•Bios'un Click bios gibi UEFI yani mouse ile kontrol ediliyor oluşu,
•Anakartın üzerinde ön panele verilen USB sayısı
•USB portlarının verebildiği güç (Örneğin Gigabyte 3 kat fazla verebiliyor.)
Yukarıdaki kriterleri ve özellikleri tek tek inceledim ve öncelikle ileride FM2 soketli ama daha yüksek Watt gerektiren daha güçlü bir işlemci çıkabilir diye düşünüp anakartın üzerinde bulunan 12 Volt güç soketi 4 pinli olan modelleri eledim, hepsini sildim. Sadece 8 pinli olanları baz aldım. Bu aynı zamanda overclock konusunda da güç sağlaması açısından önemli bir şey olduğu için böyle yapmayı uygun gördüm.
Sonra yukarıdaki kıstaslara göre 2 anakart belirledim.
1.si performans anlamında olsun, overclock anlamında olsun en iyisi olan Gigabyte F2A85X-UP4 modeli oldu. Dünyada ilk kez sanıyorum Gigabyte'ın kullandığı PowIRStage IR3550 adlı ödül almış muhteşem şeyi kullanan bir model. Zaten eskiden UD4 vardı. Şimdi PowIRStage ile onlar UP4 oldu.
Yalnız işte fiyat açısından biraz pahalı olabileceğini sanıyorum. Umarım çok pahalı olmaz. Çünkü muhteşem bir özellik.
2. Beğendiğim ve kendime almayı düşündüğüm ve gerek Fiyat/Performans, gerek dizayn, gerek teknik özellikler ve gerekse de yukarıda yazdığım tüm özelliklerin çoğunu karşılıyor olan anakart ise Asrock FM2A75 Pro4
Yıllardır hep anakartlarda bazı özelliklere çok dikkat etmişimdir. İşte bu anakart hayatımda gördüğüm bu istediklerime uyan en iyi anakart.
Şu adresten bakabilirsiniz: asrock.com/...
Önce resmini koyuyorum sonra neden bu açıklayacağım:
Yeşil ile işaretlediklerim iyi olan şeyler. Örnek vermek gerekirse:
•Güç soketinin 8 pin olması (overclock desteği açısından da baz alınınca)
•Fan soketlerinin 6 tane gibi muhteşem bir sayıda olması.
•USB3.0 başlığının anakartın ortasında değil de kenarında yer alması.
•Sata portlarının sayısı 5 tane biraz az gelebilir ama dışarı bakıyor olması.
•Reset ve güç butonlarının olması
•USB2.0 başlıklarının 3 tane olması.(toplam 6 tane USB2.0 öne verebiliyor.)
•XFast Ram, XFast USB ve XFast LAN gibi kendine has özellikler.
•USB portlarından daha fazla güç verebiliyor olması.(Mesela bazı USB harddisklerde tek kablo takıldığı zaman kablo uzunsa bazı anakartlarda güç yetmiyor ve 2.güç soketini takarak harddiske güç yetiştirmek gerekiyor. Bu anakartta tek kabloyla normal bir USB den 3 kat fazla güç verebiliyor...
•Windows 8 için 1.5 saniyede açılma modunu desteklemesi. Hızlı Boot.
•XFast LAN ile online oyunlarda çok iyi Internet desteği.
•XFast USB ile Asus'un Uasp modu gibi USB bellekleri hızlandırması.
•XFast Ram ile Photoshop gibi uygulamaları kat kat hızlı açabilmesi.
•Arka panelinde toplam 8 USB ve bunların 6 tanesinin USB 3.0 olması.
•UEFI Bios olması
•CPU üzerindeki APU ekran kartını dahi overclock edebilme yetenekleri.
•Realtek ethernet ve ses çipi kullanması ve ses çipinin THX TruStudio desteği.
•Dehumidifier gibi kendine has süper özellik sunması.(Videosunu izleyin)
•Overclock için çok sık biosa girenler için direk biosa girme tuşu.
•8 tane USB3.0 portu olması
•Interaktif biosunda ses efektleri falan dahi olması. :)
•Bios üzerinden, Windows'a dahi girmeden tek tıklamayla otomatik olarak en son biosu bulup kendi kendine update etmesi. (videosunu izleyin, muhteşem)
•Bütün bunlara rağmen A85 değil de A75 yani daha uygun fiyata satılacak bir platform olması.
Sonuçta tahmin edeceğimiz gibi en son çıkan şey en pahalısıdır. A85 lerin A75 lerden daha pahalı olacağı âşikar.
Bu kadar özelliği sunan bir anakart varken niye çok daha pahalı fiyata daha az özelliği olan bir anakart alayım ki?
Ha varsa gösterin bu kadar iyi şeyi sunan başka bir A75 veya uygun fiyata bir A85, alayım...
Bütün modellere baktım, yok. Bir de Biostar Hi-Fi A85X var, onda da ses kartı iyi ama sadece ses kartına da bakmıyorum. Ergonomi ve diğer saydığım şeyler de çok önemli...
VİDEOLARI İZLEMENİZİ TAVSİYE EDERİM.ÖZELLİKLE DE 1. VİDEO OLAN XFAST555...
+1
mini-itx olanı komple çözüm için tek seçim olacak gibi duruyor ... tabi TR ye gelirse en azından MSI Türkiye G65 yanında E53 ün TR ye getirilmesine onay verirse ...
belki tek eksiği kullananlar için E-Sata olabilir ama bu derece albenili bir kartta E-Sata da göz ardı edilebilir ...
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