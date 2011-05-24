MSI'ın AMD Fusion tabanlı tablet bilgisayarı 110W 1 Haziran'da satışa sunuluyor

Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, resmi tanıtmını Mart ayındaki CeBIT 2011 Fuarı'nda yaptığı AMD Fusion tabanlı tablet bilgisayarı WindPad 110W modelini kullanıma sunuyor. Fiyat listelerindeki yerini almaya başlayan tablet bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran ile geliyor.

AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformunu temel alan tablet, Bobcat mimarisi üzerine inşa edilen ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 1.6GHz hızındaki çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 IGP'sini kullanan sistem bu sayede DirectX 11 ve HD video hızlandırma desteği de sunuyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 2GB DDR3 bellek ve 32GB kapasiteli SSD depolama sürücüsü ile gelen tablet bilgisayarda, daha yüksek depolama kapasitesi için SD kart slotuna yer veriliyor. 802.11n WiFi, Blutooth 3.0, entegre kamera, USB 2.0 ve mini HDMI portları da tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen ve 4200 mAh pilden güç alan MSI WindPad 110W, 1 Haziran'dan itibaren 600$ seviyesinden alınabilecek.