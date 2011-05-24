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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'ın AMD Fusion tabanlı tablet bilgisayarı 110W 1 Haziran'da satışa sunuluyor

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın AMD Fusion tabanlı tablet bilgisayarı 110W 1 Haziran'da satışa sunuluyor
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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, resmi tanıtmını Mart ayındaki CeBIT 2011 Fuarı'nda yaptığı AMD Fusion tabanlı tablet bilgisayarı WindPad 110W modelini kullanıma sunuyor. Fiyat listelerindeki yerini almaya başlayan tablet bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran ile geliyor.

AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformunu temel alan tablet, Bobcat mimarisi üzerine inşa edilen ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 1.6GHz hızındaki çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 IGP'sini kullanan sistem bu sayede DirectX 11 ve HD video hızlandırma desteği de sunuyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 2GB DDR3 bellek ve 32GB kapasiteli SSD depolama sürücüsü ile gelen tablet bilgisayarda, daha yüksek depolama kapasitesi için SD kart slotuna yer veriliyor. 802.11n WiFi, Blutooth 3.0, entegre kamera, USB 2.0 ve mini HDMI portları da tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen ve 4200 mAh pilden güç alan MSI WindPad 110W, 1 Haziran'dan itibaren 600$ seviyesinden alınabilecek.

MSI'ın AMD Fusion tabanlı tablet bilgisayarı 110W 1 Haziran'da satışa sunuluyor
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sertacarslan 8 yıl
Donanımı ve fiyatı tamam da o kasa olmamış bence, ucuz çin malı tabletlere benzemiş. Ekran çerçevesinin çerçevesi nedir yahu? Analog tuş mu kaldı tabletlerde? Hiç beceremiyorsan piyasadaki şık tabletlerden kopyalasaydın tasarımı bari...
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01Mrt 8 yıl
mertekin

Arkadaşlar bunu görüpte ipadle falan karşılaştırmayın çünkü her ne kadar birbirlerine benzeselerde aynı kategoride değilller.Bu tamamen bilgisayar bu nedenle ipadden kalın olması normaldir.


Doğru ama kimse farkında değil herkes ipadle kıyaslama yapmış görünüm olarak...
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theyapici 8 yıl
500 dolara abd den ipad getirtsem iyi olacak galiba 600 dolar çok bence
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nightflame 8 yıl
Bu küçük bilgisayar yalnız, büyük telefon değil, kalınlığı özelliklerine göre normal.
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mertekin 8 yıl
Arkadaşlar bunu görüpte ipad'le falan karşılaştırmayın çünkü her ne kadar birbirlerine benzeselerde aynı kategoride değilller.Bu tamamen bilgisayar bu nedenle ipad'den kalın olması normaldir.
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jibe 8 yıl
iyide ağırlığı ve boyutları yazmıyor haberde!
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eric13 8 yıl
niye etkin kullanılmasın joojoo kullanıyorum win7 yüklü gayet de rahat kullanılıyor
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vehbi 8 yıl
Bu çoklu dokunmatik ekranlarda hala windows etkin kullanılamıyor, değil mi?
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