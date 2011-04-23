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MSI'ın Z68 çipsetli tüm anakartları Virtu desteği ile gelecek

8 yıl
12,1b
1
15
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen anakart üreticilerinden MSI, Intel'in Z68 çipsetini kullanan tüm modellerinde Lucid'in Virtu teknolojisine yer vereceğini doğruladı. Hydra teknolojisini de geliştiren Lucid firması tarafından Nvidia'nın Optimus teknolojisine rakip olarak hazırlanan yazılım temelli Virtu teknolojisiyle entegre grafik veya harici GPU arasında otomatik geçiş yapılabiliyor.

Intel'in 11 Mayıs'ta lanse etmeye hazırlandığı Z68 yonga seti, Ocak ayında kullanıma sunulan H67 ve P67 yonga setlerinin güçlü özelliklerini bir arada sunuyor. Bilindiği üzere P67 yonga seti sahip olduğu hız aşırtma yetenekleriyle öne çıkarken, H67 yonga seti ise FDI desteği ile işlemciye entegre grafik birimini kullandırabiliyor.

Hem hız aşırtma özelliklerine sahip olan hem de entegre grafik birimini kullandırabilen Z68 yonga seti için MSI, Z68A-GD80(B3), Z68A-GD65(B3) ve Z68MA-ED55(B3) olmak üzere ilk etapta üç model hazırlıyor. Virtu teknolojisiyle uyumlu olan anakartlar bu sayede AMD veya Nvidia'nın ekran kartıyla işlemciye entegre grafik birimini yönetebiliyorlar.

Masaüstünde veya internet uygulamalarında düşük güç tüketimi için işlemciye entegre grafik birimini devreye sokan Virtu teknolojisi, yüksek grafik gücüne ihtiyaç duyulduğunda yani örneğin yeni bir oyun çalıştıtıldığında ise ayrık ekran kartını devreye sokarak ihtiyaç duyulan performansı sağlayarak performans ve pil tüketimi arasında denge kurabiliyor.

MSI'ın Z68 çipsetli yeni anakartlarını Mayıs ayı içerisinde pazara sunması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise açıklanmadı.


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mugurgok 8 yıl
canpinar
@mugurgok Bunun Sandy Bridge onboardları ile ne ilgisi var anlamadı am2+ sisteme GTX590ı tak bakalım nasıl oynuyorsun crysisi ;)

sen beni yanlış anladın dostum, orda mevzu Crysis değil, PC donanımlarından kaynaklanan internet tarayıcılarındaki kasılmalardan bahsediyoruz
@zotti52
Ben genel anlamdaki sitelerden bahsetmiştim, dediğin gibi çok cins sitelerde var. Birde tabi bu konuda TTnetin lanet internet hızıda etkiliyo o kasılmaları. (senin sisteminde maşallah ensesi kalınmış :D)
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canpinar 8 yıl
Ben donanım ile degilde kullanılan flash kodlarından supheliyim .
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zotti52 8 yıl
mugurgok

canpinar

@mugurgok Bunun Sandy Bridge onboardları ile ne ilgisi var anlamadı am2+ sisteme GTX590ı tak bakalım nasıl oynuyorsun crysisi ;)


sen beni yanlış anladın dostum, orda mevzu Crysis değil, PC donanımlarından kaynaklanan internet tarayıcılarındaki kasılmalardan bahsediyoruz

@zotti52
Ben genel anlamdaki sitelerden bahsetmiştim, dediğin gibi çok cins sitelerde var. Birde tabi bu konuda TTnetin lanet internet hızıda etkiliyo o kasılmaları. (senin sisteminde maşallah ensesi kalınmış :D)


Haklısınız valla, TTnetin bant genişliğinden de kaynaklanan sorunlar oluyor. Sistem için teşekkür ederim. Parça parça yavaş yavaş anca toplayabildim.

canpinar rumuzlu arkadaş doğru söylüyor. kasılmalar zaten normal flash kasılmaları değil. kodları öyle yazmışlar ki sağolsunlar, donanım kaynaklarını aşırı verimsiz kullanıyor siteler. Flash içerikli siteler değil de Html5 içerikli siteler çok iyi çalışacaktır Sandy Bridge onboard ekran kartı ile.
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canpinar 8 yıl
@mugurgok
Bunun Sandy Bridge onboardları ile ne ilgisi var anlamadı am2+ sisteme GTX590'ı tak bakalım nasıl oynuyorsun crysis'i ;)
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lvlono 8 yıl
Ah işte beklediğim board. i7 2600K ile muhteşem ikili olacaklardır ve en aşağı 4-5 sene arkaya bakmadan kullanılır. SLI ve CrossFireX destekli (x8x8 destekliyor,Gigabyte modelleri x16x4). Lucid Virtu özellikli, OC-Reset-Power buttonlu, en önemlisi yüksek ısılara dayanıklı kaliteli kompenentler (Military Class ll). Eskiden Gigabyte sağlam kapasitörler kullanıyor diye tercih sebebiydi ama artık bir espirisi kalmadı. Bence rekiplerinden daha başarılı MSI. Sata ve USB port sayısına göre de fiyatlanırıyor modellerini. Board özellikleri her modelde hemen hemen standart ve çok güzel. Z68A-GD65(B3)modelinde; 4 adet sata3 ve 4 adet de USB 3.0 var galiba. Son derece tatminkar. Fiyatları da rekabetçi tutmaya çalışacaktır, daha ne diyeyim, pastanın büyük dilimine göz dikiyor sanırım MSI.
Bulldozer'le kıyaslamadan da almamak gerek sanırım. Şunun şurasında ne kaldı ki değilmi :)
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mugurgok 8 yıl
@zotti52
O kadarda onboard değil :D
Sandy Bridge onboardları Crysis bile (zoraki) oynatıyor. Yani internet tarayıcı açıldığında dahi onboard yeterli olacaktır görüşündeyim.
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zotti52 8 yıl

mugurgok

@zotti52
O kadarda onboard değil :D
Sandy Bridge onboardları Crysis bile (zoraki) oynatıyor. Yani internet tarayıcı açıldığında dahi onboard yeterli olacaktır görüşündeyim.


Benim ekran kartı HD 5870 Vapor-X OC Edition, İşlemci Phenom II 965 Black Edition 3.6 GHZ (overclock) , 8 GB (2x4gb) 1600 mhz ram ve OCZ Vertex 2 120 gb SSD var. Öyle siteler var ki, Firefox 4 ile donanım hızlandırma açıkken bile kasılma olabiliyor. Ekran kartımda 1600 paralel işlemci olmasına rağmen. Sandy Bridge onboard ekran kartının iyi olduğuna eminim ama cins siteler var işte.
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zotti52 8 yıl
Üst düzey overclock yapılacağı zaman stabilitenin artırılmasında kullanılmak için yerleştirilmiş 6-pin güç girişi.
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DH Misafiri 8 yıl
anakartın üstünde 2 tanemi cpu güç girişi var.
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anexiety1 8 yıl
Bu teknolojiye nasıl yetişicez.. Hergün yeni bişey :) Ama bu özellikler sevdim
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