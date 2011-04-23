MSI'ın Z68 çipsetli tüm anakartları Virtu desteği ile gelecek

Önde gelen anakart üreticilerinden MSI, Intel'in Z68 çipsetini kullanan tüm modellerinde Lucid'in Virtu teknolojisine yer vereceğini doğruladı. Hydra teknolojisini de geliştiren Lucid firması tarafından Nvidia'nın Optimus teknolojisine rakip olarak hazırlanan yazılım temelli Virtu teknolojisiyle entegre grafik veya harici GPU arasında otomatik geçiş yapılabiliyor.

Intel'in 11 Mayıs'ta lanse etmeye hazırlandığı Z68 yonga seti, Ocak ayında kullanıma sunulan H67 ve P67 yonga setlerinin güçlü özelliklerini bir arada sunuyor. Bilindiği üzere P67 yonga seti sahip olduğu hız aşırtma yetenekleriyle öne çıkarken, H67 yonga seti ise FDI desteği ile işlemciye entegre grafik birimini kullandırabiliyor.

Hem hız aşırtma özelliklerine sahip olan hem de entegre grafik birimini kullandırabilen Z68 yonga seti için MSI, Z68A-GD80(B3), Z68A-GD65(B3) ve Z68MA-ED55(B3) olmak üzere ilk etapta üç model hazırlıyor. Virtu teknolojisiyle uyumlu olan anakartlar bu sayede AMD veya Nvidia'nın ekran kartıyla işlemciye entegre grafik birimini yönetebiliyorlar.

Masaüstünde veya internet uygulamalarında düşük güç tüketimi için işlemciye entegre grafik birimini devreye sokan Virtu teknolojisi, yüksek grafik gücüne ihtiyaç duyulduğunda yani örneğin yeni bir oyun çalıştıtıldığında ise ayrık ekran kartını devreye sokarak ihtiyaç duyulan performansı sağlayarak performans ve pil tüketimi arasında denge kurabiliyor.

MSI'ın Z68 çipsetli yeni anakartlarını Mayıs ayı içerisinde pazara sunması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise açıklanmadı.