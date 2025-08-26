Giriş
    BYD, LiDAR'a sahip sedan modeli Seal 07 DM-i'yi tanıttı

    BYD, 29 Ağustos’ta Chengdu Otomobil Fuarı’nda güncellenen Seal 07 DM-i’yi görücüye çıkaracak. Sedan model, tavanındaki LiDAR sensörüyle daha gelişmiş sürüş destek teknolojileri sunacak.

    BYD, LiDAR'a sahip sedan modeli Seal 07 DM-i'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, hibrit sedan modeli Seal 07 DM-i’nin güncellenmiş versiyonunu 29 Ağustos’ta başlayacak 2025 Chengdu Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkaracak. Markanın duyurusuna göre 2026 model yılı olarak tanıtılacak araç, tavanına eklenen LiDAR sensörüyle geliyor. Bu yenilik, gelişmiş sürücü destek sistemlerinin performansını artırmayı hedefliyor.

    BYD’nin paylaştığı resmi görsellerde, yeni Seal 07 DM-i’nin tavanına yerleştirilen LiDAR açıkça görülüyor. Bu özellik, mevcut modelde yer almıyordu. Bunun yanı sıra ölçülerde de küçük değişiklikler dikkat çekiyor. Yeni versiyon; 4.995 mm uzunluğa, 1.900 mm genişliğe ve 1.495 mm yüksekliğe sahip. Mevcut modelden 15 mm daha uzun ve 10 mm daha geniş olan aracın aks mesafesi ise (2.900 mm) değişmedi.

    BYD, LiDAR'a sahip sedan modeli Seal 07 DM-i'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Kaputun altında ise değişiklik yok. Araç, 154 beygir gücünde 1.5 litrelik turbo motor ile 200 kW’lık elektrik motorunu bir araya getiren şarj edilebilir hibrit sistemle yola çıkıyor. Seal 07 DM-i ilk kez 8 Ağustos 2024’te tanıtılmış ve BYD’nin beşinci nesil DM teknolojisine sahip ilk orta-üst segment sedanı olmuştu. Bu yeni teknoloji, selefine kıyasla daha düşük yakıt tüketimi sunuyor.

    Seal 07 DM-i şu anda Çin’de beş farklı versiyonla satılıyor. Başlangıç fiyatı yaklaşık 19.530 dolar, en üst donanım ise 27.400 dolar seviyesinde.

