BYD, LiDAR'a sahip sedan modeli Seal 07 DM-i'yi tanıttı
BYD, 29 Ağustos’ta Chengdu Otomobil Fuarı’nda güncellenen Seal 07 DM-i’yi görücüye çıkaracak. Sedan model, tavanındaki LiDAR sensörüyle daha gelişmiş sürüş destek teknolojileri sunacak.
BYD’nin paylaştığı resmi görsellerde, yeni Seal 07 DM-i’nin tavanına yerleştirilen LiDAR açıkça görülüyor. Bu özellik, mevcut modelde yer almıyordu. Bunun yanı sıra ölçülerde de küçük değişiklikler dikkat çekiyor. Yeni versiyon; 4.995 mm uzunluğa, 1.900 mm genişliğe ve 1.495 mm yüksekliğe sahip. Mevcut modelden 15 mm daha uzun ve 10 mm daha geniş olan aracın aks mesafesi ise (2.900 mm) değişmedi.
Seal 07 DM-i şu anda Çin’de beş farklı versiyonla satılıyor. Başlangıç fiyatı yaklaşık 19.530 dolar, en üst donanım ise 27.400 dolar seviyesinde.