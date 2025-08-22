2026 Jeep Cherokee, yeni teknolojileri ve hibrit motoruyla tanıtıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Jeep Cherokee, kısa bir aranın ardından yeniden sahnede. Tamamen yenilenen 2026 Jeep Cherokee, selefine göre daha büyük boyutlara sahip. Standart olarak daha fazla teknoloji sunan model, hibrit motorla yollara çıkıyor.

Yeni Cherokee’de Stellantis tarafından özel olarak bu crossover için geliştirilen 350 voltluk hibrit motor sistemi bulunuyor. Lansmanda sunulan tek seçenek bu olacak ancak ilerleyen dönemde farklı motor seçenekleri de beklentiler arasında. Sistem; turboşarjlı 1.6 litrelik dört silindirli benzinli motoru, çift motorlu elektronik kontrollü sürekli değişken şanzımanla birleştiriyor. Tam hibrit sistem, 1.08 kWsa’lik küçük bir bataryaya sahip. Bu batarya hem motor hem de rejeneratif frenleme sayesinde besleniyor.

Toplamda 210 beygir güç ve 310 Nm tork üreten sistem, Cherokee'nin 0’dan 100 km/s hıza 8.3 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Jeep, yeni Cherokee’nin 800 kilometrenin üzerinde menzil sunacağını ve ortalama 6.3 litre/100 km yakıt tüketimi değerine sahip olacağını iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Cherokee, Stellantis’in STLA Large platformunu kullanıyor. 4,78 metre uzunluğa sahip olan modelin 2,87 metrelik aks mesafesi, selefine göre yaklaşık 15 cm daha uzun. Bu değişim sayesinde aracın bagaj hacmi yüzde 30 oranında artmış durumda.

Yeni Cherokee, Jeep’in Active Drive I 4x4 sistemiyle standart geliyor. Sistem; arka aks bağlantısını kesebilme özelliğine ve dört sürüş moduna (Auto, Sport, Kar, Çamur/Kum) sahip. Model ayrıca sınıfının en iyi yaklaşma ve uzaklaşma açılarını sunuyor: 19,6 ve 29,4 derece. 20 cm yerden yüksekliği ve 18,8 derecelik karın açısı da dikkat çekiyor.

Yeni Cherokee, tamamen farklı bir tasarımla gelirken ikonik XJ’ye de selam duruyor. Daha köşeli ve sade çizgilere sahip gövde, U şeklindeki gündüz farlarıyla XJ’nin kare farlarını anımsatıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekân ise Wagoneer S ile benzer bir tasarım dili taşıyor. 10,25 inçlik dijital gösterge ekranı ve 12,3 inçlik multimedya ekranı standart olarak sunuluyor. Uconnect 5 yazılımı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle geliyor. Yeni döner vites seçici, orta konsolda daha fazla alan yaratıyor.

Nissan’dan tam katı hal bataryalı otomobiller için kritik adım 5 sa. önce eklendi

Standart donanımlar arasında yağmur sensörlü silecekler, otomatik acil frenleme, kör nokta uyarı sistemi, arka park desteği ve Seviye 2 otonom sürüş sistemi Active Driving Assist bulunuyor. Opsiyonel donanımlar arasında 360 derece kamera, ısıtmalı arka koltuklar, havalandırmalı ön koltuklar, cam tavan ve eller serbest özelliğine sahip bagaj kapağı yer alıyor.

2026 Jeep Cherokee, bu yılın sonunda satışa çıkacak. İlk olarak Limited ve Overland donanımları bayilere gelecek. Fiyatları sırasıyla 44.490 ve 47.990 dolar. Daha sonra gelecek giriş seviye Cherokee’nin fiyatı ise 38.990 dolar olarak belirlendi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Jeep Cherokee tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: