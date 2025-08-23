Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Stellantis, Avrupa'da hibrit araç satışlarını en fazla artıran şirket oldu

    Avrupa'da yılın ilk yarısını 1,3 milyonluk satışla tamamlayan Stellantis, bünyesindeki markaların hibrit araç satışlarından son derece memnun.                   

    Stellantis, Avrupa'da hibrit modelleriyle öne çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Stellantis, 2025 yılının ilk yarısınına ilişkin verilerini paylaştı. Yılın ilk 6 aylık döneminde Avrupa otomobil pazarında yüzde 17’lik pay elde eden Stellantis, hafif ticari araç segmentindeki lider konumunu da korudu. Şirket, hibrit araç segmentinde büyümesini sürdürürken yılın ilk yarısında iki sıra birden yükseldi ve bu segmentte lider konuma ulaştı. 

    Stellantis, 2025 yılının ilk yarısını yüzde 17 pazar payı ve 1,3 milyonun üzerinde satışla, Avrupa'da en büyük ikinci otomotiv üreticisi olarak tamamladı. Şirketin hibrit araç satışları yıl başından bu yana yüzde 4,2 artış gösterdi. Stellantis, yüzde 13 daralan hafif ticari araç pazarında da başarılı bir performans ortaya koydu. Bu kapsamda şirket, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artışla yüzde 30’a yakın pazar payına ulaşarak liderliğini korudu.

    Stellantis, Fransa’da genel ve elektrikli araç segmentlerinde yüzde 30’a yaklaşan pazar payıyla lider konumunu korudu. Bu kapsamda Peugeot, yüzde 15,6’lık payıyla genel pazarda öne çıkarken, ilk 10’da üç modeli yer alıyor: 208 (2’nci), 2008 (5’inci) ve E-3008 (7’nci). İtalya’da da liderlik Stellantis’te. FIAT en çok satan marka konumunu korurken, Panda pazardaki en çok tercih edilen model oldu. Jeep Avenger yılın en çok satan SUV’u olurken, Alfa Romeo Junior premium B-SUV segmentinde zirvede yer aldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    makedonya'da tıp okuyanların yorumları lisede 2 yıl üst üste kalanlara af 0501 hangi operatör corolla ne zaman kasa değiştirecek kia rio 1.4 cvvt

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum