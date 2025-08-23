Stellantis, Avrupa'da hibrit araç satışlarını en fazla artıran şirket oldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Stellantis, 2025 yılının ilk yarısınına ilişkin verilerini paylaştı. Yılın ilk 6 aylık döneminde Avrupa otomobil pazarında yüzde 17’lik pay elde eden Stellantis, hafif ticari araç segmentindeki lider konumunu da korudu. Şirket, hibrit araç segmentinde büyümesini sürdürürken yılın ilk yarısında iki sıra birden yükseldi ve bu segmentte lider konuma ulaştı.

Stellantis, 2025 yılının ilk yarısını yüzde 17 pazar payı ve 1,3 milyonun üzerinde satışla, Avrupa'da en büyük ikinci otomotiv üreticisi olarak tamamladı. Şirketin hibrit araç satışları yıl başından bu yana yüzde 4,2 artış gösterdi. Stellantis, yüzde 13 daralan hafif ticari araç pazarında da başarılı bir performans ortaya koydu. Bu kapsamda şirket, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artışla yüzde 30’a yakın pazar payına ulaşarak liderliğini korudu.

Stellantis, Fransa’da genel ve elektrikli araç segmentlerinde yüzde 30’a yaklaşan pazar payıyla lider konumunu korudu. Bu kapsamda Peugeot, yüzde 15,6’lık payıyla genel pazarda öne çıkarken, ilk 10’da üç modeli yer alıyor: 208 (2’nci), 2008 (5’inci) ve E-3008 (7’nci). İtalya’da da liderlik Stellantis’te. FIAT en çok satan marka konumunu korurken, Panda pazardaki en çok tercih edilen model oldu. Jeep Avenger yılın en çok satan SUV’u olurken, Alfa Romeo Junior premium B-SUV segmentinde zirvede yer aldı.

