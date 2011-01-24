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MSI'ın 890FX çipsetli yeni anakartı Soket AM3+ (Bulldozer) desteği sunuyor ?

8 yıl
19,6b
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21
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın 890FX çipsetli yeni anakartı Soket AM3+ (Bulldozer) desteği sunuyor ?
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AMD'nin yıllardır merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemcileri için artık son dönemece girilmek üzere. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört, altı ve sekiz çekirdekli Bulldozer işlemcileri, Scorpius platformunun bir parçası olarak ikinci çeyrekte satışa sunulacaklar. AMD yeni işlemcileriyle birlikte Soket AM3+ formuna geçiş yaptığı için, Bulldozer işlemcilerini kullanmak isteyen mevcut AMD kullanıcılarının anakart değiştirmesi gerekecek zira yeni işlemciler sadece 9 serisi çipsete sahip anakartlarda çalışacak. Hedeflenen performans kazanımları için soket değişikliğinin zorunlu olduğunu belirten AMD, geriye doğru uyumluluk konusunda da çalışmalar yürüttüğünü, Bulldozer tabanlı işlemciler mevcut anakartlarla çalışmayacak olsa bile mevcut işlemcilerin Bulldozer ailesi için hazırlanan anakartlarda kullanabileceğini açıkladı.

Performans dökümanıyla gündemde olan yeni nesil Bulldozer işlemcileri için çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden MSI'ın, yakın zamanda satışa sunulan 890FX çipsetli 890FXA-GD65 anakartındaki bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Athlon II ve Phenom II işlemcileri için hazırlanan Soket AM3 formundaki anakartın baskılı devresi üzerinde "AM3+ CPU" yani Bulldozer işlemcilerine destek ibaresine yer verildiğini görüyoruz. Konuyla ilgili olarak henüz AMD ve MSI cephesinden herhangi bir açıklama yapılmamakla birlikte, AMD'nin farklı bir yaklaşımla "geriye doğru uyumluluğu" stratejik bir hamle olarak kullanıp kullanmayacağı yönünde bir takım düşünceler de gündeme gelmiş durumda. Zira iddia edilen performans güncellemelerinin yeni işlemcilerle birlikte mevcut AMD kullanıcıları için sunulması, anakart satışlarını olmasa bile işlemci satışlarını arttıracağı kesin ve bu noktada AMD'nin, özellikle 8 çekirdekli işlemcilerin katkısı ile ASP yani işlemcilerin ortalama satış fiyatını yukarı çekmesi beklenebilir. Ancak tüm bu tahminlerden daha güçlü bir ihtimal olarak MSI'ın anakart üzerinde yazım hatası yapmış olabileceği üzerinde durulduğunu da belirtelim.

MSI'ın 890FX çipsetli yeni anakartı Soket AM3+ (Bulldozer) desteği sunuyor ?
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DH Misafiri 8 yıl
Böyle hata olmaz...Zaten hata olsa hemen açıklama yapılırdı... Ya uyumluluk var ya büyük bi uyanıklık/dolandırıcılık...
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hkacmaz 8 yıl
Gel buldozer gel buldozer bitsin bu gurbet...
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DH Misafiri 8 yıl
Bulldozer çıkana kadar ohohohohhohohoho sabırla bekliyoruz o kadarda abartılı işlemcilere benzemiyor ama görücez!
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sadtneverdie 8 yıl
bak işte o zaman kafamı duvara vururum.
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userramix 8 yıl
8 serisi ile 9 serisi anakartlarda kullanılacak güney köprüleri aynı olacak diye biliyorum. sadece bir kaç güncelleme yapılacak güney köprülerde. geriye sadece kuzey köprüler kaldı. ki kuzey köprülerde büyük ihtimalle aynı olacak. pin uyumu çift kanal ramler de aynı teknoloji olduktan sonra neden olmasın ? sonuçta bulldozer de bir önceki nesil gibi çift kanal belleği destekliyor. herhes performansın düşeceğini söylemiş ama çok büyük bir performans düşüşü olmayacaktır. % 10 ile 6 en fazla düşer tahmince
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Bulldozer' de pinler, yine İşlemci' de mi olacak. Yoksa Anakart' ta mı ?
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vulcain 8 yıl
@lexiS
hocam iyi diyorsunda geriye dönük uyumluluk söz konusu olursa çok büyük oranda olmasa da anakartın desteği ve bulldozer'in sahip olduğu teknolojilere tam uyumlulk açısından yine de eski anakartlarda bir performans düşüşü yaşanır kanısındayım. ha bu az olur çok olur tartışılır ama bir düşüş olacağı kesin. son kullanıcı için yine de iyi olur.
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@lexiS 8 yıl

vulcain

@lexiS
hocam iyi diyorsunda geriye dönük uyumluluk söz konusu olursa çok büyük oranda olmasa da anakartın desteği ve bulldozer'in sahip olduğu teknolojilere tam uyumlulk açısından yine de eski anakartlarda bir performans düşüşü yaşanır kanısındayım. ha bu az olur çok olur tartışılır ama bir düşüş olacağı kesin. son kullanıcı için yine de iyi olur.



4 ay gibi bir sürede herşey netlik kazanacak. O zaman karşılartırmalı test de olabilir mevcut am3+ bir anakartta bulldozer işlemcisi şu kadar başarılı iken aynı işlemci bulldozer teknolojisi için üretilmiş bir anakartta şöyle başarılı ve ekstra şu özellikler taşıyor diye.

Bizi burda ilgilendiren son kullanıcı olarak işimize yarayan, getirisi olan bir özelliğin olup olmaması. Yani yeni anakart + bulldozer işime yaracak ciddi bir öneme haiz bir özellik barındırıyor ise amenna ama yoksa eskisi ile yola devam F/P açısından daha mantıklı gözküyor.
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vulcain 8 yıl
sıkıldım artık bulldozer'den de soru işaretlerinden de yeter yahu... 5 yıl oldu lansmana 3 ay var haaaaala millet ne olduğunu tam bilmiyor... hayır kimse demesin bana satış stratejisi merakta bırakıyorlar diye. alakası yok efendim işlemci zaten güçlüyse millet saf değil bekleyecektir gidip inatla intel almaz herhalde aklı selim bir vatandaş.
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DH Misafiri 8 yıl
amd buldozeri cıkarana kadar türkler uzaya gidicek nerdeyse kac yıl oldu hala cıkıcak sacmalık
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leech 8 yıl
Umarım olmaz çünkü performans çıtasını aşşağıya çekeceğini düşünüyorum
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maliahmet1 8 yıl
elimde olan gigabyten ud3h 890gx versiyonundan takipteyim siteden olursa işlemci desteği cok iyi olur ama olmasada evde eski pcim var onu satıp 990gx alırım fx biliyosunuz cok pahalı
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
AMD son anda bonbayı patlatabilir.

Bir BIOS update' sine bakar iş
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