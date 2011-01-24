MSI'ın 890FX çipsetli yeni anakartı Soket AM3+ (Bulldozer) desteği sunuyor ?

AMD'nin yıllardır merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemcileri için artık son dönemece girilmek üzere. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört, altı ve sekiz çekirdekli Bulldozer işlemcileri, Scorpius platformunun bir parçası olarak ikinci çeyrekte satışa sunulacaklar. AMD yeni işlemcileriyle birlikte Soket AM3+ formuna geçiş yaptığı için, Bulldozer işlemcilerini kullanmak isteyen mevcut AMD kullanıcılarının anakart değiştirmesi gerekecek zira yeni işlemciler sadece 9 serisi çipsete sahip anakartlarda çalışacak. Hedeflenen performans kazanımları için soket değişikliğinin zorunlu olduğunu belirten AMD, geriye doğru uyumluluk konusunda da çalışmalar yürüttüğünü, Bulldozer tabanlı işlemciler mevcut anakartlarla çalışmayacak olsa bile mevcut işlemcilerin Bulldozer ailesi için hazırlanan anakartlarda kullanabileceğini açıkladı.
Performans dökümanıyla gündemde olan yeni nesil Bulldozer işlemcileri için çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden MSI'ın, yakın zamanda satışa sunulan 890FX çipsetli 890FXA-GD65 anakartındaki bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Athlon II ve Phenom II işlemcileri için hazırlanan Soket AM3 formundaki anakartın baskılı devresi üzerinde "AM3+ CPU" yani Bulldozer işlemcilerine destek ibaresine yer verildiğini görüyoruz. Konuyla ilgili olarak henüz AMD ve MSI cephesinden herhangi bir açıklama yapılmamakla birlikte, AMD'nin farklı bir yaklaşımla "geriye doğru uyumluluğu" stratejik bir hamle olarak kullanıp kullanmayacağı yönünde bir takım düşünceler de gündeme gelmiş durumda. Zira iddia edilen performans güncellemelerinin yeni işlemcilerle birlikte mevcut AMD kullanıcıları için sunulması, anakart satışlarını olmasa bile işlemci satışlarını arttıracağı kesin ve bu noktada AMD'nin, özellikle 8 çekirdekli işlemcilerin katkısı ile ASP yani işlemcilerin ortalama satış fiyatını yukarı çekmesi beklenebilir. Ancak tüm bu tahminlerden daha güçlü bir ihtimal olarak MSI'ın anakart üzerinde yazım hatası yapmış olabileceği üzerinde durulduğunu da belirtelim.
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hocam iyi diyorsunda geriye dönük uyumluluk söz konusu olursa çok büyük oranda olmasa da anakartın desteği ve bulldozer'in sahip olduğu teknolojilere tam uyumlulk açısından yine de eski anakartlarda bir performans düşüşü yaşanır kanısındayım. ha bu az olur çok olur tartışılır ama bir düşüş olacağı kesin. son kullanıcı için yine de iyi olur.
4 ay gibi bir sürede herşey netlik kazanacak. O zaman karşılartırmalı test de olabilir mevcut am3+ bir anakartta bulldozer işlemcisi şu kadar başarılı iken aynı işlemci bulldozer teknolojisi için üretilmiş bir anakartta şöyle başarılı ve ekstra şu özellikler taşıyor diye.
Bizi burda ilgilendiren son kullanıcı olarak işimize yarayan, getirisi olan bir özelliğin olup olmaması. Yani yeni anakart + bulldozer işime yaracak ciddi bir öneme haiz bir özellik barındırıyor ise amenna ama yoksa eskisi ile yola devam F/P açısından daha mantıklı gözküyor.
Bir BIOS update' sine bakar iş