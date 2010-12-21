MSI'ın Sandy Bridge anakartı P67A-GD65 32GB bellek desteği sunuyor

Yaklaşan Sandy Bridge lansmanı öncesinde anakart üreticileri fark yaratacak özelliklerini göstermeye devam ediyorlar. Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan MSI, P67 çipsetli P67A-GD65 modelinde 32GB bellek desteği sunduğunu belirtiyor. Bilindiği üzere üzere Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemcilerin ilk çıkacak modelleri çift kanal bellek desteği ile gelecek dolayısıyla anakartlarda da en fazla dört adet DIMM slotuna yer verilecek. MSI'ın cephesinden gelen CPU-Z görüntüsüne göre firmanın P67A-GD65 modeinde her bellek slotu için 8GB DDR3 kullanımı mümkün kılınıyor ki bu son kullanıcılar için şimdiye kadar sunulan en yüksek bellek desteği olarak dikkat çekiyor.

Bilindiği üzere Intel'in üç kanal bellek desteği sunan Core i7-900 serisi işlemcileri için hazırlanan X58 çipsetli anakartlarda 6 adet bellek slotu bulunuyor ve toplamda 24GB DDR3 bellek desteği sunuluyordu. Görünen o ki Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerle birlikte yüksek işlem gücü ve bellek kapasitesine sahip son kullanıcı odaklı iş istasyonları daha düşük maliyetlerle kurulabilecek. Öte taraftan Ocak ayında yapılacak Sandy Bridge lansmanıyla eş zamanlı olarak bellek üreticilerinin 32GB kapasiteli DDR3 kitleri duyurmaya başladığını da göreceğiz. MSI ile başlayan 32GB destekli P67 anakart akımının diğer üreticilerle devam etmesi bekleniyor.