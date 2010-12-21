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MSI'ın Sandy Bridge anakartı P67A-GD65 32GB bellek desteği sunuyor

8 yıl
25,8b
1
22
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın Sandy Bridge anakartı P67A-GD65 32GB bellek desteği sunuyor
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Yaklaşan Sandy Bridge lansmanı öncesinde anakart üreticileri fark yaratacak özelliklerini göstermeye devam ediyorlar. Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan MSI, P67 çipsetli P67A-GD65 modelinde 32GB bellek desteği sunduğunu belirtiyor. Bilindiği üzere üzere Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemcilerin ilk çıkacak modelleri çift kanal bellek desteği ile gelecek dolayısıyla anakartlarda da en fazla dört adet DIMM slotuna yer verilecek. MSI'ın cephesinden gelen CPU-Z görüntüsüne göre firmanın P67A-GD65 modeinde her bellek slotu için 8GB DDR3 kullanımı mümkün kılınıyor ki bu son kullanıcılar için şimdiye kadar sunulan en yüksek bellek desteği olarak dikkat çekiyor.

Bilindiği üzere Intel'in üç kanal bellek desteği sunan Core i7-900 serisi işlemcileri için hazırlanan X58 çipsetli anakartlarda 6 adet bellek slotu bulunuyor ve toplamda 24GB DDR3 bellek desteği sunuluyordu. Görünen o ki Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerle birlikte yüksek işlem gücü ve bellek kapasitesine sahip son kullanıcı odaklı iş istasyonları daha düşük maliyetlerle kurulabilecek. Öte taraftan Ocak ayında yapılacak Sandy Bridge lansmanıyla eş zamanlı olarak bellek üreticilerinin 32GB kapasiteli DDR3 kitleri duyurmaya başladığını da göreceğiz. MSI ile başlayan 32GB destekli P67 anakart akımının diğer üreticilerle devam etmesi bekleniyor.

MSI'ın Sandy Bridge anakartı P67A-GD65 32GB bellek desteği sunuyor
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu anakartın fiyatını bilenler yazabilirmi tahminim 600$ felandır
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Drysdale 7 yıl
fusion desteği var mı?
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Tolgá 7 yıl

Drysdale
fusion desteği var mı?

Intel tabanlı anakart o yüzden fusion takılmaz sandy bridge takılır.
fusion amd tabanlı işlemcidir anakartı ayrıdır
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OverClocK1ng 8 yıl
Orjinalden Alıntı: sabe
Bu kadar çok belleğe kim ihtiyaç duyuyor acaba biri bilgilendirirse sevinirim.New York borsası serverları falan mı?

"Görünen o ki Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerle birlikte yüksek işlem gücü ve bellek kapasitesine sahip son kullanıcı odaklı iş istasyonları daha düşük maliyetlerle kurulabilecek."
Sanırım yazıyı okumadan yazmışsın. "İş İstasyonu" diyor...
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vatan1991 8 yıl
msı yaptığı güzel kartlardan birtanesi alan arkadaş verdği paranın hakkını kesinlikle alacağını düşünüyorum.
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coolrecep 8 yıl
Bileşenler çok iyi. Military Class 2 var. Hi-C Cap, Server Grade Mosfet bir de Super Ferrite Choke...
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cato16 8 yıl
64 bit 128 gb ram destekleyebiliyor..
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theyapici 8 yıl
32 gb bellek bugün için bilmem ama 3-5 yıla gerekli olabilir
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renklem 8 yıl
64bit işletim sistemi sanırım en fazla 24GB'lik ramleri destekliyor, 32 GB'lik ramleri destekleyen anakartların çıkması bir sinyal olabilir..
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sabe 8 yıl
Bu kadar çok belleğe kim ihtiyaç duyuyor acaba biri bilgilendirirse sevinirim.New York borsası serverları falan mı?
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DH Misafiri 8 yıl
Anakart güzelmiş, derli toplu, ısınma durumu nasıl acaba?
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No Way Out 8 yıl
Gereksiz göz boyama, onun yerine komponent kalitesini dahda yükseltseler daha yararlı bir iş yapmış olurlardı.
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azk 8 yıl
gayet iyimiş
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