MWC 2012 : Duracell'in kablosuz şarj platformu Powermat WiCC

Kablosuz şarj yöntemleri uzun süredir üzerinde çalışılan bir konu ve CES 2012 fuarında ticari anlamda final sürümü sayılabilecek pek çok prototip boy gösterdi. MWC 2012 fuarında ise yine kablosuz şarj alanında yeni gelişmelere şahit oluyoruz.

Dünyaca ünlü batarya üreticisi Duracell önemli bir teknolojisini fuarda tanıttı. Powermat WiCC adındaki bu teknoloji, cihazı kablosuz şarja hazır hale getiren ince bir plakadan oluşuyor.

Kablosuz şarj kartı - WiCC, çok ince bir kart şeklinde ve IEEE kurumunun güç maddeleri birliği standardına - PMA uygun. Fuarda bir Galaxy SII modelinin bataryasının üzerine monte edilerek sergilenen kart aynı zamanda NFC yongasını da üzerinde barındırıyor. Bir mobil uygulama da kablosuz şarj esnasında bataryayı takip imkanı veriyor. İnceliği nedeniyle de arka kapakta herhangi bir fazlalık oluşturmuyor.

Powermat WiCC herhangi bir mobil cihazın bataryasına entegre edilerek kablosuz şarja hazır hale getiriyor. Taşıdığı potansiyel nedeniyle Duracell'in oldukça güvendiği bir teknoloji. Hafıza kartlarının akıllı telefonların depolama kapasitesine yaptığı etkiyi Powermat da şarj kapasitesine yapacak.

Powermat teknolojisi henüz geliştirme aşamasında ve ne zaman ticari hayata geçeceği bilinmiyor.