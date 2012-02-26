MWC 2012 : Duracell'in kablosuz şarj platformu Powermat WiCC

Haber Editörü
Kablosuz şarj yöntemleri uzun süredir üzerinde çalışılan bir konu ve CES 2012 fuarında ticari anlamda final sürümü sayılabilecek pek çok prototip boy gösterdi. MWC 2012 fuarında ise yine kablosuz şarj alanında yeni gelişmelere şahit oluyoruz.
Dünyaca ünlü batarya üreticisi Duracell önemli bir teknolojisini fuarda tanıttı. Powermat WiCC adındaki bu teknoloji, cihazı kablosuz şarja hazır hale getiren ince bir plakadan oluşuyor.
Kablosuz şarj kartı - WiCC, çok ince bir kart şeklinde ve IEEE kurumunun güç maddeleri birliği standardına - PMA uygun. Fuarda bir Galaxy SII modelinin bataryasının üzerine monte edilerek sergilenen kart aynı zamanda NFC yongasını da üzerinde barındırıyor. Bir mobil uygulama da kablosuz şarj esnasında bataryayı takip imkanı veriyor. İnceliği nedeniyle de arka kapakta herhangi bir fazlalık oluşturmuyor.
Powermat WiCC herhangi bir mobil cihazın bataryasına entegre edilerek kablosuz şarja hazır hale getiriyor. Taşıdığı potansiyel nedeniyle Duracell'in oldukça güvendiği bir teknoloji. Hafıza kartlarının akıllı telefonların depolama kapasitesine yaptığı etkiyi Powermat da şarj kapasitesine yapacak.
Powermat teknolojisi henüz geliştirme aşamasında ve ne zaman ticari hayata geçeceği bilinmiyor.
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Bilmeden fikir sahibi olan arkadaşların kendilerini rezil edip forum kalitesini aşağı çekmelerine hayret ediyorum...
Bilmeden görüş bildiren arkadaşlar; birşey yazmadan araştırın, google'a sorun, neymiş ne değilmiş öğrenin... yok ses di, yok kablosuz ağ'idi falandı-filandı... girmeyin bu işlere. Siz yüce düşüncelerinizi, pazar analizlerine, engin ürün geliştirme tecrübelerinizle de sunulan ürünlerin olup olamdığına, milyar dolarlık şirket analistlerinin, mühendislerinin, icra kurulu başkanalrının göremediği ancak size ayan olaları paylaşın. Bu bile daha tahamül edilesi bir durum.
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Wi-fi=Wireless Fidelity= Kablosuz bağlantı alanı demektir... Çoğunlukla kablosuz veri aktarımı için kullanılır. Temelde enerji aktarımı ile veri aktarımı benzeş olsalar da, arada büyük büyük fark var... He her ikiside enerji midir? evet enerjidir... Araba da biryere götürür kamyonda. Bu kadar benzerler birbirlerine. Bu konu çok detaylı. Elektro manyetik tayfa falan giriyor, bu konuda söz söyleyebilecek, söylensede anlayacak insan az.( Ben bu işin allame i farikası olsam şu an size bunları açıklıyor olamzdım )
Db= arkadaş güzel bir açıklama getirmiş kabaca; belirli bir referans güç ya da miktar seviyeye veya bir sinyalin şiddeti diyebiliriz...Genelde ses için kullanılır ama sadece bu ölçü birimini ses ile kısıtlamak insafsızlık olur, briçok fizik-elektronik-eletromanyetik ve elektirk konularında karşınzıa çıkabiliri.
Soprano örneğin bu konuyla ilgisi konusunda şüphelerim var ancak güzel bir örnek.. Ben ek olarak şu bilgiyide eklemek istiyorum : Sopranonun sesinin, bardağın doğal rezonansı ile sürekli aynı şiddette tonda be notada çıkması gerek. Yani bardağın doğal rezornansı ile uyuşan perde ve notada o sesi çıkarabilemk gerek. Yani bardağa bir fiske vurduğunzuda çıkardığı ses çın nota olarak si olsun, siz bu sesi sibemol'den çıkarsanzı istersnezi ses şiddetinzi 100 db olsun bardağa bir cacık yapamazsınız. Ancak bunun yinede indiksyon bobini ile şarj etme konsusunda doğru bir örnek olduğu konusunda şüphelerim var. Bardak örneği rezornansla ilgi iyi bir örnek.
Arkadaşlar bu şarj tekniği biraz da manyetikle ilgilidir, iki farklı bobinin veya bir mıknatısın veya bir mıknatısın bri bobini veya iki bobini idüklemesi( Manyetizma yolu ile elektrik akımı oluşturma)sonucunda kutuplar arasında elektirik oluşturması ile elektirik enerjisi elde edersiniz.
Tam bir örnek olmasada: Rüzgarlı bir havada dışarıda kalan bir insansın eletirikle yüklenmesi (Hani birbirinize dokunduğunzuda çarpılırsınzı ya) buna benzer. rüzgar size etki eder ve bir nevi indüklenirsiniz...
Bir arkadaş sormuş: ''Sesten nasıl elektirik üretilecek?'' diye...Bazı arkadaşlar şoka girecek ama, sesten elektirik üretebilirsiniz. Mikrofona ( Ses alıra) konuştuğunzuda, ses alırdaki diyaframı titretirsiniz, diyafram bir mıknatısa sahiptir, bu mıknatısın etrafı da bir bobinle çevrilidir, birbirlerine deymezler ancak mıknatısın ses dalgasına göre hareketi bobini indükler / etkiler bir manyetik alan oluşur bobin üzerinde bu manyatik alan nedeni ile sürekli ters kutuplanan bir elektrik sinayliniz olur ( eksiden, artıya dalgalanır veya tam tersi) gerisini anlatmayacağım ama bir volt metre ile burada bir elektiriksel değer görsünüz...
Hatta indiksiyon bobinli ocaklar var. hani üzeri cam, elinizi yakmaz ama tencereyi ısıstır... Bu da bir kablosuz enerji aktarımı, manyetik alan ile tencereye enerji aktarımıdır.
Nikola Tesla amcamız ( Ki müslüman olsa kesin cennetlik bir insan olcağına inanmışımdır ) kablosuz olarak elektirikği aktarmıştır... Kablosuz Elektirik aktarımı ile igili: youtube.com/...
Bununla birlikte, bu teknolojiyi araştırırken; Mısır medeniyetinden gıllandığı dahai söylenir. Konu dışına çıkmak istemiyorum ama biraz çıkasım geldi.. Aşağıdaki videoyu izlemedne önce insanlığın en fazla/sadece 100000 yıllık geçmişinin olduğuna inanmadığımı belirtmek istiyorum... En az 500 bin yılda kıristalleşe bilen yapılarda veya oluşa bielcek kayaların içind sonsuz vida, kazma başı gibi bir çok buluntu vardır. Ayrıca Kur'anı kerimde teknoloji olarak daha üstün, ileri uygarlıkların azıtmaları nedeni ile helak edildiği yazıar.
No: bu videoya %100 inandığım sonucunu çıkarmayın.. Sadece çıkarımları mantıklı buldum. ( granitin elektirik iletilmesinde kullanılabilirliğine ihtimal vermiyorum)
Mısır pramitleri için farklı bir bakış açısı...Aslıdna Elekrik üretiyorlardı !
youtube.com/...
İmla hatalarım için şimdiden özür dilerim...
Kablosuz şarjı bilmeyen neden ahkam kesiyor yazmaya geldim ama görüyorum ki, kablosuz şarjı kablosuz ağ ile karıştıranlar var, kablosuz ağı ses ile çalışıyor zannedenler var... akıl alacak şey değil. Yani evet, bu konuda profesyonel derecede bilgi sahibi olmayabilirsiniz, meraklı olmayabilirsiniz, hatta hiç bir şey bilmiyor olabilirsiniz, hatta hiçbir şey bilmemeniz gayet normal olabilir ama Allah aşkına sormak istiyorum, bu tarz teknik konularda atıp tutturma ihtimaliniz ne olabilir ki? Nasıl sallıyorsunuz bunu anlamıyorum?
Kablosuz şarj öyle kablosuz modem gibi telefon cebinizdeyken, çantanızdayken falan şarj etmez cihazı, şarj etmek için telefona şarj kablosunu takmazsınız da, bir platformun üzerine bırakırsınız. Ve cihaz şarj olmaya başlar, kablosuz sarj budur. Ha ne olur, bu işler çok yayılır, ucuzlar, kafeteryalar şimdi kablosuz internet verdiği gibi, masa örtülerinin altına o platformu da serer. siz telefonunuzu masanın üzerine koyduğunuzda cihazınız şarj olur. böylelikle yanınızda şarj cihazınız olmasa bile piliniz bitmez. Bundan fazlasını beklemek de yakın gelecek için pek mümkün gözükmüyor zaten.
Neyse konuya dönersek; duracell gibi önemli bir markanın bu girişimi çok güzel, hele hele çok ince olup da kapağın altına sığması daha da güzel bir olay. Ama henüz yeni olduğu için ülkemize gelse bile koyarlar üzerine 119$'lık bir etiket, biz de "ona o para verilir mi be" deyip uzaktan bakarız, olacağı bu. o ucuzlayana kadar da cihazlar kendisi bu desteği vermeye başlar. bu gelişmenin müşterisi direk son kullanıcı değil de cihaz üreticileri olacaktır bence. mesela cihazların kutudan kablosuz şarj birimini içinde barındıran bataryalarla çıkması daha olası geliyor bana.
searchmobilecomputing.techtarget.com/...
vay be ne bilgiymiş sizdeki de wifi nasıl işliyor acaba ses ile değilse neden wireles antenlerinin üzerine 5dbi 3dbi gibi ifadeler yazarlar? desibel benim bildiğim ses şiddetini ölçer. siz belki çıkardığı sesi duymuyor olabilirsiniz ama bu onun ses çıkarmadığı anlamına gelmez ? duvarlar neden engelliyor wifi gücünü? sadece duvar diye mi? madem bilmiyorsunuz başkalarının bilmediği konuları da yanlış bilgilerinizle eleştirmeyiniz
Ağzınıza sağlık hocam.
Kablosuz şarj teknolojisi, üst üste binen dalgaların birbirlerinin genliklerini artırması temeline dayanıyor.
Özetle çevredeki herhangi bir dalganın (radyo dalgası, ya da elektromanyetik indüksiyon) frekansının (dolayısıyla kaynağının) tam olarak belirlenmesi ve diğerlerinin arasından süzülmesi yöntemiyle enerjiyi yakalamak ve elektron akımını sağlayabilmek.
Edit : örnek vermek gerekebilir, mesela bir soprano sesini doğru bir frekansa sabitleyip öylece uzun uzun bağırabilirse bardakları falan kırabilir. Bu, ses dalgalarının üst üste binerek birbirlerinin genliklerini, dolayısıyla enerjilerini artırması ile mümkün olabilmekte ve ses cama fiziksel olarak etki edebilmektedir. Bu örneği radyo dalgalarına uyarlayın, temel mantık gözünüzde canlanacaktır. Tek fark; ses dalgalarının dalga boyları ve genlikleri çok büyük iken, radyo dalgası ya da indüksiyonunkiler kıyaslanamayacak kadar küçüktür, süzülmesi ve eşleştirilmesi, süzülse bile yaratacağı fiziksel etkinin ses dalgasına göre çok daha küçük olacak olmasıdır.
Merhum Tesla'nın, atmosferin doğal frekanslarını yakalayabilirseniz sonsuz bir enerji kaynağına sahip olabilirsiniz şeklinde bir teorisi bulunmaktaydı.
Edit : Rezonans kablosuz şarj yöntemini unutmuşum, o da vardı.
öyle bi sistem zaten var bütün telefonlarda olmasada...ama olmasada olur ben onu pade koyana kadar usbyede tkarım yani