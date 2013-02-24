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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MWC 2013: Acer, Iconia B1-A71 tabletinin 16GB'lık versiyonunu tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Daha önce CES 2013 fuarı kapsamında 8GB'lık versiyonu tanıtılan Acer Iconia B1-A71, Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni versiyonu ile kullanıcıların karşısına çıktı.
Ürettiği başarılı donanımlar ile tanınan Acer, 2013 Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıttığı 16GB Acer Iconia B1-A71, daha önce tanıtılan 8GB'lık versiyon ile benzer teknik özellikler sunuyor. Android Jelly Bean işletim sistemi, 1024x600 piksel 7" WSVGA kapasitif çoklu dokunmatik ekran ve 1.2Ghz hızında çalışan çift çekirdekli Mediatek MTK 8317T işlemciye sahip olan Iconia B1-A71, Bluetooth 4.0, GPS ve 802.11 b/g/n Wi-Fi bağlantı seçenekleri ile beraber geliyor.
197.4x128.5x11.3mm boyutlarında ve 320 gram ağırlığında olan tablet bilgisayar, 8GB ve 16GB dahili hafızaya sahip modelleri yanında, MicroSD kart yuvası sayesinde hafızası 32GB'a kadar arttırılabiliyor ve üzerinde 0.3MP ön kamerayla, dahili hoparlör yer alıyor. Bütün enerji gücünü 2.710 mAh bataryadan alan Acer Iconia B1-A71, Micro USB bağlantı üzerinden şarj edilebiliyor.
Acer Iconia B1-A71 16GB tablet bilgisayar, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 185$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.
http://www.engadget.com/2013/02/24/acer-16gb-iconia-b1-tablet-139-euros/ 
 
MWC 2013: Acer, Iconia B1-A71 tabletinin 16GB'lık versiyonunu tanıttı

http://www.engadget.com/2013/02/24/acer-16gb-iconia-b1-tablet-139-euros/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
tabletim ekranı dondu ne yapa bilirim
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DH Misafiri 6 yıl
bu makineyi yurt dısından 260 tl alabiliyorum sizce deyermi...
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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haymatloshan 6 yıl
Çerçeve kısmı çok büyük olmuş,ayrıca piyasada bundan daha iyisi varken böyle bir alet tanıtmak zaman kaybı diye düşünüyorum.
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aura7 6 yıl
Bu fiyata 15 dolar daha eklenip nexus 7 alınır. Fiyat 130-140 dolar gibi olsa güzel tablet olurmuş.
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Mihrali Bey 6 yıl
her şeyiyle çöp!!!!
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Firaristt 6 yıl
Cpu ve pil zayıf kalmış. Nexus 7 daha alınası duruyor.
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Vasto Lorde 6 yıl
işlemci ve batarya çöp
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