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MWC 2013 : Çift ekranlı akıllı telefon NEC Medias W, uluslararası pazarlara açılacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2013 : Çift ekranlı akıllı telefon NEC Medias W, uluslararası pazarlara açılacak

Dünyanın en hafif 7 inçlik tabletinin ardından NEC, bu kez de çift ekranlı bir akıllı telefon hazırlığı içerisinde. MWC 2013 etkinliğindeki NEC standında sergilenen cihaz, ön ve arkasında olmak üzere iki ekran taşıyor.

Bu tür bir cihazı Kyocera Echo adıyla geçmiş senelerde görmüştük. Standart bir akıllı telefon görünümünde olan bu cihazlar, diğer ekran da açıldığında küçük bir tablet haline dönüşüyor. Sony'nin Tablet P modeli de çift ekranlı bir tasarım sergiliyordu. Ancak bu iki model de ilgi görmedi.

NEC firması Medias W ile global pazarda trendi yeniden canlandırmak istiyor. Cihazın standart ekranı 4.3 inç boyutunda ve 960 x 540 piksel çözünürlükte. İkinci ekran ise arka kısımda yer alıyor ve ön ekran ile aynı özelliklerde. Arka ekran dönerek ön ekranın yanına geldiğinde ortaya 5.6 inçlik bir tablet modeli çıkıyor. 

Üst seviye olmayan cihazda 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 8MP çözünürlükte kamera, 2100mAh batarya, Android 4.1 işletim sistemi şeklinde özellikler bulunuyor.

Model Nisan ayında raflara çıkmaya başlayacak. Fiyatı şimdilik belli değil. Ancak bu tür cihazlar bir tablete dönüşse bile ortada kalan ve ekranı ikiye bölen alan nedeniyle kullanım zorluğu ortaya çıkarıyor ve tam bir tablet hissi veremiyor. Bu bakımdan Phablet denen Galaxy Note serisi veya PadFone gibi versiyonlar daha çok tercih ediliyor. 

http://www.androidauthority.com/dual-screen-nec-medias-w-smartphone-tablet-mwc-2013-161526/ Yorum Yaz
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Stanislas Xavier 6 yıl
İki ekranı olan bir alet için batarya zayıf kalmış,fütüristik bir tasarım ama henüz kullanışlı olmadığı açık.
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alainn 6 yıl
Nec atılımlara geçti, tablet haberini okudum şimdide telefon görüyorum firmaların çoğalması çok iyi :)
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