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    Çinliler durmuyor: 10.000 mAh bataryalı telefonlar yolda

    Çin'den gelen yeni bilgiler, önümüzdeki sene bazı orta seviye modellerin pillerinin 10.000 mAh kapasitesine ulaşacağını iddia ediyor. Peki hangi markalar bu modeller üzerinde çalışıyor?

    Çinliler durmuyor: 10.000 mAh bataryalı telefonlar yolda Tam Boyutta Gör
    Son dönemde akıllı telefonların pil kapasiteleri hızla artıyor. Çin'den gelen yeni bilgiler, önümüzdeki sene bazı orta seviye modellerin pillerinin 10.000 mAh kapasitesine ulaşacağını iddia ediyor.

    Çinli markalar hızla ilerlerken, Samsung, Google ve Apple onları takip etmek için hiç acele etmiyor gibi görünüyor. Örneğin Samsung'un önümüzdeki sene piyasaya süreceği Galaxy S26 Ultra'nın 5.000 mAh pille devam edeceği belirtiliyor.

    Bu sene akıllı telefonlarda batarya kapasitesi açısından önemli atılımlar gerçekleşti. Honor, Nisan ayında tanıttığı 8.000 mAh bataryalı Honor Power modelinden sonra, geçtiğimiz hafta 8.300 mAh bataryalı X70 modeliyle ses getirdi. OnePlus, iQOO ve Xiaomi gibi diğer markaların da bu yıl içerisinde 7.000 mAh ve üzeri kapasiteli amiral gemilerini piyasaya sürme planları bulunuyor.

    2026'nın ilk yarısında 10.000 mAh sınırına ulaşılacak

    Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Weibo platformunda 2026'nın ilk yarısı için 10.000 mAh pile sahip ana akım bir orta sınıf telefonun üzerinde çalışıldığını iddia etti. Ancak bu modelin hangi şirkete ait olacağı henüz belli değil. Realme, Mayıs ayında 10.000 mAh bataryalı konsept telefonu Realme GT'yi duyurmuştu. Honor'un da benzer bataryaya sahip bir telefon üzerinde çalıştığı belirtiliyor. 

    Yeni modellerin büyük batarya kapasitesine rağmen, kalın ve ağır olmayacağı belirtiliyor. Çok daha yüksek enerji yoğunluğu sunan silikon karbon pil teknolojisinin yanında, daha yoğun PCB'lerin kullanılması neticesinde batarya daha fazla alan açılabiliyor. Ancak, halihazırda yoğun bir şekilde paketlenmiş bir anakartı daha da kompakt hale getirmek ciddi bir Ar-Ge yapılması gerektiği belirtiliyor.

    İlk olarak hangi Çinli üreticinin 10.000 mAh sınırına ulaşacağı belli olmasa da, önümüzdeki sene çok daha yüksek pil kapasitelerine sahip telefonların piyasada yer alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/07/19/mainstream-chinese-phones-set-to-hit-10000mah-by-2026-while-samsung-sticks-to-5000mah/ https://m.weibo.cn/detail/5190170560170136
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