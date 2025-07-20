Anker’in 7’si 1 arada Nano Şarj İstasyonu satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Anker, masaüstü şarj istasyonu kategorisini genişleterek 7 bağlantı noktasına sahip yeni Nano Şarj İstasyonu’nu duyurdu. 89,99 dolardan satışa sunulan bu yeni cihaz, özellikle birden fazla cihaz kullananlar için pratik ve düzenli bir çalışma alanı vaat ediyor. Kompakt tasarımıyla dikkat çeken ürün, hem hızlı şarj sunuyor hem de kullanıcıya anlık güç tüketimini gösteren bilgi ekranı sağlıyor.

Cihazın ön tarafında üç USB-C ve bir USB-A portu yer alırken, arka kısmında üç adet klasik priz girişi bulunuyor. USB-C portlarından ikisi, 70 santimetreye kadar uzayabilen ve kullanılmadığında otomatik olarak geri toplanan dahili kablolarla geliyor. Bu kablolar, mıknatıslı gerilim sistemi sayesinde hem sağlam hem de uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.

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Nano Şarj İstasyonu, tek bir cihaz bağlandığında USB-C üzerinden 100W'a kadar güç sağlayabiliyor. Örneğin, 16 inçlik bir MacBook Pro’yu yalnızca 35 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar şarj edebiliyor. Birden fazla cihaz bağlandığında ise çıkış gücü dinamik şekilde bölünüyor; iki USB-C cihazı 50 ila 88W arasında güç paylaşırken, dört USB portunun toplam gücü 30W ile sınırlı kalıyor.

Ön panelde yer alan 1.3 inçlik LCD ekran ise anlık şarj durumu ve her cihazın ne kadar güç çektiğini gösteriyor. Bu ekran sayesinde kullanıcılar yük dengesini kolayca takip edebiliyor. Ürünün kalbinde yer alan GaN (galyum nitrür) teknolojisi, yüksek performansla birlikte etkin bir ısı yönetimi sağlıyor. Anker’in geliştirdiği ActiveShield 3.0 sistemi, sıcaklığı saniyede ortalama 80 kez kontrol ederek gerektiğinde otomatik soğutmayı devreye sokuyor.

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Anker’in 7’si 1 arada Nano Şarj İstasyonu satışa çıktı

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