Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anker’in 7’si 1 arada Nano Şarj İstasyonu satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Anker, masaüstü kablo karmaşasını ortadan kaldırmak isteyen kullanıcılar için 7 bağlantı noktasına sahip bir şarj çözümü geliştirdi. İşte uygun fiyat etiketiyle satışa sunulan cihazın özellikleri.

    Anker’in 7’si 1 arada Nano Şarj İstasyonu satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    Anker, masaüstü şarj istasyonu kategorisini genişleterek 7 bağlantı noktasına sahip yeni Nano Şarj İstasyonu’nu duyurdu. 89,99 dolardan satışa sunulan bu yeni cihaz, özellikle birden fazla cihaz kullananlar için pratik ve düzenli bir çalışma alanı vaat ediyor. Kompakt tasarımıyla dikkat çeken ürün, hem hızlı şarj sunuyor hem de kullanıcıya anlık güç tüketimini gösteren bilgi ekranı sağlıyor.

    Cihazın ön tarafında üç USB-C ve bir USB-A portu yer alırken, arka kısmında üç adet klasik priz girişi bulunuyor. USB-C portlarından ikisi, 70 santimetreye kadar uzayabilen ve kullanılmadığında otomatik olarak geri toplanan dahili kablolarla geliyor. Bu kablolar, mıknatıslı gerilim sistemi sayesinde hem sağlam hem de uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.

    Nano Şarj İstasyonu, tek bir cihaz bağlandığında USB-C üzerinden 100W'a kadar güç sağlayabiliyor. Örneğin, 16 inçlik bir MacBook Pro’yu yalnızca 35 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar şarj edebiliyor. Birden fazla cihaz bağlandığında ise çıkış gücü dinamik şekilde bölünüyor; iki USB-C cihazı 50 ila 88W arasında güç paylaşırken, dört USB portunun toplam gücü 30W ile sınırlı kalıyor.

    Ön panelde yer alan 1.3 inçlik LCD ekran ise anlık şarj durumu ve her cihazın ne kadar güç çektiğini gösteriyor. Bu ekran sayesinde kullanıcılar yük dengesini kolayca takip edebiliyor. Ürünün kalbinde yer alan GaN (galyum nitrür) teknolojisi, yüksek performansla birlikte etkin bir ısı yönetimi sağlıyor. Anker’in geliştirdiği ActiveShield 3.0 sistemi, sıcaklığı saniyede ortalama 80 kez kontrol ederek gerektiğinde otomatik soğutmayı devreye sokuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Suudilerin trilyon dolarlık şehir projesi çıkmazda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sıkışan sibop kapağı nasıl açılır takip isteğini bekleten kız fluence anahtar işareti neden yanar kastamonu plaka ingilizce altyazıyı türkçeye çevirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum