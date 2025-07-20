JBL Music Horizon 3 tanıtıldı: Çok amaçlı hoparlör uygun fiyatla satışta

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JBL, yeni nesil çok amaçlı Bluetooth hoparlörü Music Horizon 3 ile dikkat çekiyor. Hem kablosuz müzik deneyimi sunan hem de masa başı saat olarak kullanılabilen bu cihaz, 153 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kompakt tasarımıyla öne çıkan Horizon 3, kullanıcıların hem sabah uyanmasını hem de gece huzurla uyumasını hedefleyen zengin özelliklerle donatılmış.

Cihazın ses tarafında iki adet 1.5 inçlik tam kapsamlı sürücü ve çift pasif radyatör bulunuyor. Bu kurulum, özellikle küçük ve orta büyüklükteki alanlarda etkileyici bir stereo ses deneyimi yaratmayı başarıyor. Bluetooth 5.3 desteği sayesinde kablosuz müzik aktarımı stabil bir şekilde sağlanırken, dahili FM radyo özelliği sayesinde kullanıcılar favori istasyonlarını alarm sesi olarak ayarlayabiliyor. FM yayın alımı, cihazla birlikte gelen anten sayesinde gerçekleşiyor.

Hoparlörün ön yüzünde yer alan büyük dijital ekran, zamanı net şekilde gösterirken ortam ışığına göre parlaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Bu ekranın altında bulunan döner kontrol düğmesi ve dokunmatik tuşlar, özellikle karanlık ortamlarda bile kolay kullanım sunuyor. JBL ayrıca cihazın gece lambası işlevini de unutmadı. Renk sıcaklığı ve parlaklığı, JBL One uygulaması üzerinden kişiselleştirilebiliyor.

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Music Horizon 3, “Gün Doğumu Alarmı” adı verilen özel bir sistemle sabah uyanmayı daha konforlu hâle getiriyor. Alarm çalmadan önce ışık yavaşça artıyor ve ardından kullanıcı dilerse FM radyoyla ya da seçilen ses tonuyla güne başlıyor. Ayrıca belirli günler için alarm planlaması da yapılabiliyor. Uyumadan önce deniz dalgası, yağmur ya da orman sesi gibi doğa efektleri çalınabiliyor; bu modlar ana kontrol düğmesiyle hızlıca aktif edilebiliyor.

Cihazın ölçüleri 209 x 137 x 83 mm ve ağırlığı yalnızca 0.78 kilogram. JBL, bu modelde çevre dostu üretime de dikkat çekiyor. Geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen hoparlör, FSC sertifikalı kâğıt ve soya mürekkebi içeren ambalajla geliyor. Hem işlevsellik hem çevresel bilinç açısından kullanıcıların beğenisini kazanması bekleniyor.

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JBL Music Horizon 3 tanıtıldı: Çok amaçlı hoparlör uygun fiyata!

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