Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    JBL Music Horizon 3 tanıtıldı: Çok amaçlı hoparlör uygun fiyatla satışta

    JBL, müzik ve günlük yaşamı bir araya getiren çok işlevli yeni hoparlörünü duyurdu. Music Horizon 3 adıyla tanıtılan cihaz, hem Bluetooth hoparlör hem de dijital masa saati olarak kullanılabiliyor.

    JBL Music Horizon 3 tanıtıldı: Çok amaçlı hoparlör uygun fiyata! Tam Boyutta Gör

    JBL, yeni nesil çok amaçlı Bluetooth hoparlörü Music Horizon 3 ile dikkat çekiyor. Hem kablosuz müzik deneyimi sunan hem de masa başı saat olarak kullanılabilen bu cihaz, 153 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kompakt tasarımıyla öne çıkan Horizon 3, kullanıcıların hem sabah uyanmasını hem de gece huzurla uyumasını hedefleyen zengin özelliklerle donatılmış.

    Cihazın ses tarafında iki adet 1.5 inçlik tam kapsamlı sürücü ve çift pasif radyatör bulunuyor. Bu kurulum, özellikle küçük ve orta büyüklükteki alanlarda etkileyici bir stereo ses deneyimi yaratmayı başarıyor. Bluetooth 5.3 desteği sayesinde kablosuz müzik aktarımı stabil bir şekilde sağlanırken, dahili FM radyo özelliği sayesinde kullanıcılar favori istasyonlarını alarm sesi olarak ayarlayabiliyor. FM yayın alımı, cihazla birlikte gelen anten sayesinde gerçekleşiyor.

    Hoparlörün ön yüzünde yer alan büyük dijital ekran, zamanı net şekilde gösterirken ortam ışığına göre parlaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Bu ekranın altında bulunan döner kontrol düğmesi ve dokunmatik tuşlar, özellikle karanlık ortamlarda bile kolay kullanım sunuyor. JBL ayrıca cihazın gece lambası işlevini de unutmadı. Renk sıcaklığı ve parlaklığı, JBL One uygulaması üzerinden kişiselleştirilebiliyor.

    Music Horizon 3, “Gün Doğumu Alarmı” adı verilen özel bir sistemle sabah uyanmayı daha konforlu hâle getiriyor. Alarm çalmadan önce ışık yavaşça artıyor ve ardından kullanıcı dilerse FM radyoyla ya da seçilen ses tonuyla güne başlıyor. Ayrıca belirli günler için alarm planlaması da yapılabiliyor. Uyumadan önce deniz dalgası, yağmur ya da orman sesi gibi doğa efektleri çalınabiliyor; bu modlar ana kontrol düğmesiyle hızlıca aktif edilebiliyor.

    Cihazın ölçüleri 209 x 137 x 83 mm ve ağırlığı yalnızca 0.78 kilogram. JBL, bu modelde çevre dostu üretime de dikkat çekiyor. Geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen hoparlör, FSC sertifikalı kâğıt ve soya mürekkebi içeren ambalajla geliyor. Hem işlevsellik hem çevresel bilinç açısından kullanıcıların beğenisini kazanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Suudilerin trilyon dolarlık şehir projesi çıkmazda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tansiyon 22 olursa ne olur bir erkek kızı uzaktan neden izler deymez mi değmez mi araç ses yalıtımı tavsiye esnaf yalanları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OmniBook Ultra Flip X360
    HP OmniBook Ultra Flip X360
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum