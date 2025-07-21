Apple, iPhone Fold'un tasarımından memnun değil: Gecikecek

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, yıllardır üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone projesinde henüz hedeflediği kalite seviyesine ulaşabilmiş değil. Şirketin iç raporlarına göre iPhone Fold, Samsung’un Galaxy Z Fold serisine benzer şekilde kitap formunda açılan bir tasarıma sahip olacak. Ancak Apple mühendisleri, cihazın mevcut rakiplerle aynı formda olmasından memnun değil.

Apple tasarımdan memnun değil

Apple, yeni katlanabilir iPhone modelini daha ince, daha dayanıklı ve en önemlisi kat izi olmayan bir yapıya kavuşturmak istiyorlar. Bu hedef, Apple'ın lansman takvimini zorlayan en büyük unsurlardan biri. Özellikle ekran kat izi konusu, katlanabilir telefonların en çok eleştirilen taraflarından biri. Apple’ın bu sorunu minimuma indirmeye çalıştığı ve bu yüzden lansmanı 2026’ya ertelediği belirtiliyor.

Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre, şirketin üretim sürecinde karşılaştığı mühendislik zorlukları da cihazın piyasaya çıkışını geciktirdi. Ekran panelinin dayanıklılığını artırırken aynı zamanda cihazın kalınlığını azaltmak, Apple için ciddi bir Ar-Ge süreci anlamına geliyor.

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Katlanabilir iPhone’un en erken 2026’da tanıtılması bekleniyor. Apple, bu süre zarfında hem yazılım hem de donanım tarafında kullanıcıya daha işlevsel ve farklı bir deneyim sunmayı planlıyor. Geniş iç ekranın sunduğu alanla birlikte çoklu görev, bölünmüş ekran ve yeni arayüz özelliklerinin de geliştirilmekte olduğu söylentiler arasında.

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