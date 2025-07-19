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    Oppo Find X9 Ultra profesyonel fotoğrafçılık deneyimi için özel kit ile geliyor

    Oppo’nun merakla beklenen Find X9 Ultra modeli için geri sayım başladı. 2026’nın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen amiral gemisi, yalnızca güçlü donanımıyla değil, kamerasıyla da gündemde.

    Oppo Find X9 Ultra profesyonel fotoğrafçılık deneyimi sunacak Tam Boyutta Gör

    Oppo, 2026'nın başında tanıtacağı Find X9 Ultra modeliyle mobil fotoğrafçılığı yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Hasselblad iş birliğini sürdüren marka, bu kez sadece kamera donanımıyla değil, profesyonel çekimler için geliştirilen özel bir fotoğraf kitiyle de dikkat çekiyor. Henüz detayları netleşmeyen bu kitin, harici lensler ya da kamera aksesuarları içerebileceği konuşuluyor.

    Cihazın kamera sistemi bir hayli iddialı: 200 megapiksellik ana kameraya, 50 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açı lens eşlik ediyor. Görüntü kalitesini artırmak için Oppo’nun yapay zekâ destekli Bokeh motoru ile Hasselblad’ın renk düzenlemeleri bir araya getiriliyor.

    Tasarım tarafında da yenilikçi bir yaklaşım var. Arka yüzeye yerleştirilen ince mıknatıs halkası sayesinde cihaz, tıpkı Apple’ın MagSafe sistemi gibi manyetik aksesuarları destekliyor. Bu yapı, 50W kablosuz AirVOOC şarj teknolojisini mümkün kılıyor. Üstelik 6.000 mAh’lik batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım vadediliyor.

    Donanım cephesinde ise MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi ve 6.82 inç boyutunda 2K+ çözünürlüklü OLED ekran öne çıkıyor. OnePlus’ın bu iş birliğini sürdürüp sürdürmeyeceği belirsizliğini korurken, Oppo’nun bu yeni amiral gemisi şimdiden ses getirmeyi başardı.

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