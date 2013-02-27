MWC 2013: Dropbox'a günde 1 milyardan fazla dosya yükleniyor

Donanımhaber.com ailesi olarak yerinde takip ettiğimiz Mobil Dünya Kongresi 2013'de bugün düzenlenen oturumlarda konuşan Dropbox'ın icra kurulu başkanı Drew Houston, Dropbox'ın kullanım oranlarıyla ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı.

Tepe yöneticisinin açıklamalarına göre Dropbox, 100 milyon kişi tarafından ve toplam 500 milyon farklı mobil cihaz üzerinden kullanılıyor. 100 milyon kullanıcının günde 1 milyardan fazla dosya yüklediğini belirten Houstan, yıl sonu itibariyle ise Dropbox'ın kullanıcı sayısının 150 milyona yükselmesini tahmin ettiklerini ifade etti.

2007 yılında sadece bilgisayarlar arası dosya transferine imkan sunan Dropbox, akıllı telefonların trend kazanmasıyla birlikte taşınabilir cihazlara da destek sunmaya başlayarak daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başardı. Samsung ve HTC ile anlaşmalar çerçevesinde, bu markalara ait telefon kullanıcılarına ücretsiz ek depolama alanı sunan firma, geçtiğimiz yaz ise Google Drive ve SkyDrive'ın hamlelerine karşı Pro paketlerinin fiyatını ucuzlatarak kapasitelerini iki katına çıkarmıştı.