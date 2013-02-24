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MWC 2013: Lenovo üç yeni Android tabletini resmi olarak duyurdu

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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MWC 2013: Lenovo üç yeni Android tabletini resmi olarak duyurdu

2013 Mobil Dünya Kongresi'nden duyurular gelmeye devam ediyor. Gün içinde haberini yaptığımız Acer'dan sonra Lenovo firması da, üç yeni tablet bilgisayarını duyurdu.
Lenovo tarafından Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurulan modeller, A1000, A3000 ve S6000 isimlerine sahipler. Duyurusu yapılan tabletlerden A1000, diğer modellerden sunduğu Dolby Digital Plus ses teknolojisine sahip ön hoparlörleri ile ayrılıyor. Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemine sahip olan model, 1.2Ghz hızında çift çekirdekli işlemciye ve 7" ekran boyutuna sahip. 16GB dahili ve MicroSD kart yuvası ile 32GB'a kadar arttırılabilir hafızaya sahip olan A1000, ilk defa tablet bilgisayar alacak kişilere odaklı olarak geliştirilmiş.
 
MWC 2013: Lenovo üç yeni Android tabletini resmi olarak duyurdu
Lenovo'nun 7"ekran boyutuna sahip diğer tablet bilgisayar modeli ise A3000 oldu. Model, 7" 1024x600 piksel IPS ekrana, 1.2Ghz MediaTek dört çekirdekli işlemciye ve Micro SD hafıza kartı yuvası ile 64GB'a kadar arttırılabilir hafızaya sahip. HSPA + 3G bağlantı seçenekleri sunan A3000, 340 gram ağırlığa ve 11mm kalınlığa sahip.
 
MWC 2013: Lenovo üç yeni Android tabletini resmi olarak duyurdu
Firma tarafından duyurusu yapılan son model ise, S6000 modeli oldu. Diğer modellerin aksine 10.1" 1280x800 IPS ekrana sahip olan model, gücünü 1.2Ghz hızında dört çekirdekli işlemciden alıyor. 178° görüş açısına sahip olan S6000, Micro HDMI ve dijital mikrofon portların yanında, Wi-Fi ve HSPA+ bağlantı seçeneklerine sahip. 560 gram ağırlığında ve 8.6mm kalınlığa sahip olan model, kullanıcılara 8 saat kullanım ömrü sağlayabiliyor.
 
MWC 2013: Lenovo üç yeni Android tabletini resmi olarak duyurdu
Lenovo tarafından duyurusu yapılan ve tüm ayrıntıları açıklanmayan yeni tablet bilgisayar modellerinin resmi fiyatları belli olmasa da, bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkacaklar.
http://www.engadget.com/2013/02/24/lenovo-a1000-a3000-s6000/ 

http://www.engadget.com/2013/02/24/lenovo-a1000-a3000-s6000/ Yorum Yaz
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KalemKolik 6 yıl
Arm 15 tabanlı mali 678 gpu kullanan tabletler yalan olacak galiba bu yıl. 3 modelde tırt donanım olarak.
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gently weeps 6 yıl
hala sony nin ekranına laf edenler var. Açın youtube u,arama kısmına sony xperia z yazın. Sonra orda olan şuanda satılan japonya yazılı 3 5 video var birde uk a giden siyah renk telefon. Onları izleyin bakıyım ekran iyi mi kötü mü. Burda incelenen video son sürüm değil ama siz bunu anlamayacak kıtsınız yada gözünüz kör. Telefon 2 haftaya geliyor inceleyin bakıyım. Oyunlarda kasma falanda yok. Son sürümünde arkadaki sertifika yazısı olmayacak bilgilerinize.
Ayrıca kötü telefon olsa fransa da ilk parti bitmezdi değil mi? 120 bin civarıydı yanlış hatırlamıyorsam.
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swat882 6 yıl gently weeps
gently weeps

hala sony nin ekranına laf edenler var. Açın youtube u,arama kısmına sony xperia z yazın. Sonra orda olan şuanda satılan japonya yazılı 3 5 video var birde uk a giden siyah renk telefon. Onları izleyin bakıyım ekran iyi mi kötü mü. Burda incelenen video son sürüm değil ama siz bunu anlamayacak kıtsınız yada gözünüz kör. Telefon 2 haftaya geliyor inceleyin bakıyım. Oyunlarda kasma falanda yok. Son sürümünde arkadaki sertifika yazısı olmayacak bilgilerinize.
Ayrıca kötü telefon olsa fransa da ilk parti bitmezdi değil mi? 120 bin civarıydı yanlış hatırlamıyorsam.

yav he he
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Be All My Sins Remembered 6 yıl gently weeps
gently weeps
hala sony nin ekranına laf edenler var. Açın youtube u,arama kısmına sony xperia z yazın. Sonra orda olan şuanda satılan japonya yazılı 3 5 video var birde uk a giden siyah renk telefon. Onları izleyin bakıyım ekran iyi mi kötü mü. Burda incelenen video son sürüm değil ama siz bunu anlamayacak kıtsınız yada gözünüz kör. Telefon 2 haftaya geliyor inceleyin bakıyım. Oyunlarda kasma falanda yok. Son sürümünde arkadaki sertifika yazısı olmayacak bilgilerinize.
Ayrıca kötü telefon olsa fransa da ilk parti bitmezdi değil mi? 120 bin civarıydı yanlış hatırlamıyorsam.

Yahu Adreno 320 full hd ekranlar için yeterli değil. Oyundan bahsetmiyorum bile. Ekran bildiğin lcd ne görüntü acısı var ne netlik ne de renk doygunlugu. Bunlar gerçekler. Sony fanları damlamis hemen.
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darknesss45 6 yıl gently weeps
gently weeps
hala sony nin ekranına laf edenler var. Açın youtube u,arama kısmına sony xperia z yazın. Sonra orda olan şuanda satılan japonya yazılı 3 5 video var birde uk a giden siyah renk telefon. Onları izleyin bakıyım ekran iyi mi kötü mü. Burda incelenen video son sürüm değil ama siz bunu anlamayacak kıtsınız yada gözünüz kör. Telefon 2 haftaya geliyor inceleyin bakıyım. Oyunlarda kasma falanda yok. Son sürümünde arkadaki sertifika yazısı olmayacak bilgilerinize.
Ayrıca kötü telefon olsa fransa da ilk parti bitmezdi değil mi? 120 bin civarıydı yanlış hatırlamıyorsam.

Bu neyin kafasidir ya yil olmus 2013 sony amiral gemisi telefonuna tft ekran koymus. Gelmis burda savunuyor arkadas
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RAN7843 6 yıl
HADI bakalim firmalar yavas yavas kurtlarini dökmeye basladilarrr
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ALTINBAŞAK 6 yıl
Sanki lenovo biraz cimrilik yapmis gibi. İnş. Fiyat konusunda da cimrilik yapar.
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aslanemre58 6 yıl
1-2 güne bunların havası söner Xperia Tablet Z geliyor :D
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Be All My Sins Remembered 6 yıl aslanemre58
aslanemre58
1-2 güne bunların havası söner Xperia Tablet Z geliyor :D

Gelse kaç yazar xperia z gibi felaket olur
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Firmalar mobil sektöre yoğunlaşiyor
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