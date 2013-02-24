MWC 2013: Lenovo üç yeni Android tabletini resmi olarak duyurdu





2013 Mobil Dünya Kongresi'nden duyurular gelmeye devam ediyor. Gün içinde haberini yaptığımız Acer'dan sonra Lenovo firması da, üç yeni tablet bilgisayarını duyurdu.

Lenovo tarafından Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurulan modeller, A1000, A3000 ve S6000 isimlerine sahipler. Duyurusu yapılan tabletlerden A1000, diğer modellerden sunduğu Dolby Digital Plus ses teknolojisine sahip ön hoparlörleri ile ayrılıyor. Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemine sahip olan model, 1.2Ghz hızında çift çekirdekli işlemciye ve 7" ekran boyutuna sahip. 16GB dahili ve MicroSD kart yuvası ile 32GB'a kadar arttırılabilir hafızaya sahip olan A1000, ilk defa tablet bilgisayar alacak kişilere odaklı olarak geliştirilmiş.

Lenovo'nun 7"ekran boyutuna sahip diğer tablet bilgisayar modeli ise A3000 oldu. Model, 7" 1024x600 piksel IPS ekrana, 1.2Ghz MediaTek dört çekirdekli işlemciye ve Micro SD hafıza kartı yuvası ile 64GB'a kadar arttırılabilir hafızaya sahip. HSPA + 3G bağlantı seçenekleri sunan A3000, 340 gram ağırlığa ve 11mm kalınlığa sahip.

Firma tarafından duyurusu yapılan son model ise, S6000 modeli oldu. Diğer modellerin aksine 10.1" 1280x800 IPS ekrana sahip olan model, gücünü 1.2Ghz hızında dört çekirdekli işlemciden alıyor. 178° görüş açısına sahip olan S6000, Micro HDMI ve dijital mikrofon portların yanında, Wi-Fi ve HSPA+ bağlantı seçeneklerine sahip. 560 gram ağırlığında ve 8.6mm kalınlığa sahip olan model, kullanıcılara 8 saat kullanım ömrü sağlayabiliyor.

Lenovo tarafından duyurusu yapılan ve tüm ayrıntıları açıklanmayan yeni tablet bilgisayar modellerinin resmi fiyatları belli olmasa da, bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkacaklar.

http://www.engadget.com/2013/02/24/lenovo-a1000-a3000-s6000/

http://www.engadget.com/2013/02/24/lenovo-a1000-a3000-s6000/