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MWC 2014 : Huawei dünyanın ilk melez fitness takip cihazını resmileştirdi

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 : Huawei dünyanın ilk melez fitness takip cihazını resmileştirdi

 Akıllı telefon pazarında ilk üç mücadelesi veren Huawei, giyilebilir cihaz pazarını da boş geçmedi ve MWC 2014 etkinliğinin öncesinde ilk fitness takip cihazını lanse etti.

TalkBand B1 adını taşıyan fitness takip cihazı aynı zamanda gelen aramaları da cevaplayabileceğiniz bir yapıda. Bu bakımdan Huawei dünyada bir ilk olduğunu belirtiyor.

Bileklik tasarımını esas alan Huawei TalkBand B1, 1.4 inçlik esnek OLED ekrana sahip. 90mAh gücündeki bataryası ile 6 güne kadar kullanım imkanı sunan cihaz Bluetooth 4.0 üzerinden bağlantı kuruyor ve NFC ile kolayca eşleşiyor.

Atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori ve uyku düzeni kayıtlarını tutabilen cihaz bunları daha sonra Android veya iOS uygulaması ile paylaşabiliyor. Cihazın panel kısmı aslında bir Bluetooth kulaklık. Gelen arama esnasında paneli kayıştan ayırarak Bluetooth kulaklık olarak görüşme yapabiliyorsunuz. Cihaz 7 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

Huawei TalkBand B1 Mart ayı itibariyle Çin'de satışa sunulacak. Yaz döneminde ise uluslararası pazarlara gelecek. Ancak fiyat bilgisi şu an net değil. 


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uguroz76 5 yıl
Ekran bölümünün aslında kulaklık olması enteresan. Güzel tasarımı var. Uygun fiyatla gelse iş yapar bence.
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Mianfei 5 yıl
Huawei böyle işler yapmamlı samsung yapsın samsung kazansın
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Captain_Ivy 5 yıl Mianfei
Milfshake

Huawei böyle işler yapmamlı samsung yapsın samsung kazansın

O niye?
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farazicosmos 5 yıl
bu gibi ürünlerdeki en büyük sorun bağlantı noktalarının basit olması spor yaparken kolunuzdan çıkıp gitmesi ve ağır bir tempo içindeysenizde farkedememeniz bence tek parça esneyen silikon yada daha sağlam kilit mekanizması kullanmalılar
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aspirin_00 5 yıl
bu da alerjiye neden olmasın :D daha önceden buna benzer ürün alerjik reaksiyona neden olmuş firma geri çağırtmıştı üstelik bilgiye göre isteyen parasını geri alabilirmişşşş 5 tl sanki geri alabilirmiş.
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unflattering 5 yıl
Vay güzelmiş huawei bu sene hızlı giriş yaptı...
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Makaroncu 5 yıl
Keske boyle urunler uygun fiyattan ve hızlı bir şekilde ülkemize giriş yapsa
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join 5 yıl
Güzelmiş özellikle o küçük bataryaya rağmen 6 günlük performans tebrikler Huawei.
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