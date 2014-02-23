MWC 2014 : Huawei dünyanın ilk melez fitness takip cihazını resmileştirdi





Akıllı telefon pazarında ilk üç mücadelesi veren Huawei, giyilebilir cihaz pazarını da boş geçmedi ve MWC 2014 etkinliğinin öncesinde ilk fitness takip cihazını lanse etti.





TalkBand B1 adını taşıyan fitness takip cihazı aynı zamanda gelen aramaları da cevaplayabileceğiniz bir yapıda. Bu bakımdan Huawei dünyada bir ilk olduğunu belirtiyor.





Bileklik tasarımını esas alan Huawei TalkBand B1, 1.4 inçlik esnek OLED ekrana sahip. 90mAh gücündeki bataryası ile 6 güne kadar kullanım imkanı sunan cihaz Bluetooth 4.0 üzerinden bağlantı kuruyor ve NFC ile kolayca eşleşiyor.





Atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori ve uyku düzeni kayıtlarını tutabilen cihaz bunları daha sonra Android veya iOS uygulaması ile paylaşabiliyor. Cihazın panel kısmı aslında bir Bluetooth kulaklık. Gelen arama esnasında paneli kayıştan ayırarak Bluetooth kulaklık olarak görüşme yapabiliyorsunuz. Cihaz 7 saate kadar konuşma süresi sunuyor.





Huawei TalkBand B1 Mart ayı itibariyle Çin'de satışa sunulacak. Yaz döneminde ise uluslararası pazarlara gelecek. Ancak fiyat bilgisi şu an net değil.



