Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MWC 2015 : Lenovo yeni Android tabletlerini tanıttı

4 yıl
1,2b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MWC 2015 etkinliği tüm hızıyla sürerken Lenovo da etkinlik dahilinde yeni akıllı telefon Vibe Shot yanı sıra tabletlerini de tanıtı. Tanıtılan tabletler arasında Lenovo TAB 2 A8 ve TAB 2 A10 modelleri Android işletim sistemiyle gelirken bir de Windows 8.1 ile çalışan Miix 300 modeli tanıtıldı.

 
MWC 2015 : Lenovo yeni Android tabletlerini tanıttı
Lenovo TAB 2 A8 
Lenovo TAB 2 A8 ile başlayacak olursak adından da anlaşılabileceği gibi 8 inç ekrana sahip cihaz IPS panelinde HD çözünürlük sunabiliyor. Gücünü MT8161 (LTE versiyonu MT8735) çipsetinden alan modele 1 GB sistem belleği ve arttırılabilir 16 GB depolama alanı eşlik ediyor. Sim kart takılabilen modeli çift sim karta destek sunarken 4G teknolojisine de barındırıyor. 8.9 mm kalınlığa sahip tablet 4200 mAh bataryaya ve Dolby ATMOS 3D desteğine de sahip. Arkada 5 MP önde ise 2 MP kameraya sahip TAB 2 A8'in beyaz ve siyah dışında gece mavisi ve neon pembe renk seçenekleri de bulunuyor. Android 5.0 sürümüyle gelen ve Haziran ayında satışa çıkacak tabletin Wi-fi modeli 129 dolar, LTE modeli 179 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
MWC 2015 : Lenovo yeni Android tabletlerini tanıttı
 Lenovo TAB 2 A10 
Lenovo TAB 2 A10 modelinde ise 10.1 inç IPS ekranda Full HD çözünürlük sunulurken cihazın işlem gücünü MT8165 (LTE versiyonunda MT8732) yonga seti yükleniyor. Ayrıca 2 GB sistem belleğine sahip cihaz 16 GB eMMC depolama alanı ve Micro SD kart desteği sunabiliyor. 7200mAH bataryanın 8.9mm kalınlıktaki kasaya sığdırıldığını gördüğümüz modelin ağırlığı ise 509 gram seviyesinde.Android 4.4 Kitkat sürümü ile çalışan tabletin Haziran ayı içinde Lollipop alacağı açıklandı. Ayrıca tablet arkada 8MP önde ise 5 MP  kamera bulunduruyor. Lenovo TAB 2 A10 wi-fi modelinin fiyatı 199 dolar olarak açıklanırken LTE versiyonu 279 dolardan Nisan ayında satılmaya başlanacak.
 



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
basatoguz 2 yıl
Selam. Lenovo tab2 a10 televizyona bağlanabilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 2 yıl
Güncelleme verecek mi? Dandik yavaş arayüz devam ediyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
A10 çok hoşuma gitti, güzel duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekotim 4 yıl
başarılı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Sony nin tableti daha iyi tabiki ama fiyat performans oranı çok kötü. Bu tablet 200 dolar ile ortalama kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 4 yıl
sony nin ki 2 kat daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl MWC 2015: LG G Flex 2 4 yıl Sony Smart Eye Glass akıllı gözlüğü denedik ön inceleme 4 yıl Meizu MX4 üzerinde Ubuntu Mobile'ı denedik ön inceleme 4 yıl MWC 15: LG ile yeni mobil teknolojileri konuştuk! 4 yıl Samsung Galaxy S6 video ön inceleme "Yeni nesil akıllı telefon tüm detaylarıyla mercek altında" 4 yıl MWC 2015: Samsung Galaxy S6 Edge ön inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim