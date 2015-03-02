MWC 2015 : Lenovo yeni Android tabletlerini tanıttı





Lenovo TAB 2 A8

Lenovo TAB 2 A8 ile başlayacak olursak adından da anlaşılabileceği gibi 8 inç ekrana sahip cihaz IPS panelinde HD çözünürlük sunabiliyor. Gücünü MT8161 (LTE versiyonu MT8735) çipsetinden alan modele 1 GB sistem belleği ve arttırılabilir 16 GB depolama alanı eşlik ediyor. Sim kart takılabilen modeli çift sim karta destek sunarken 4G teknolojisine de barındırıyor. 8.9 mm kalınlığa sahip tablet 4200 mAh bataryaya ve Dolby ATMOS 3D desteğine de sahip. Arkada 5 MP önde ise 2 MP kameraya sahip TAB 2 A8'in beyaz ve siyah dışında gece mavisi ve neon pembe renk seçenekleri de bulunuyor. Android 5.0 sürümüyle gelen ve Haziran ayında satışa çıkacak tabletin Wi-fi modeli 129 dolar, LTE modeli 179 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Lenovo TAB 2 A10

Lenovo TAB 2 A10 modelinde ise 10.1 inç IPS ekranda Full HD çözünürlük sunulurken cihazın işlem gücünü MT8165 (LTE versiyonunda MT8732) yonga seti yükleniyor. Ayrıca 2 GB sistem belleğine sahip cihaz 16 GB eMMC depolama alanı ve Micro SD kart desteği sunabiliyor. 7200mAH bataryanın 8.9mm kalınlıktaki kasaya sığdırıldığını gördüğümüz modelin ağırlığı ise 509 gram seviyesinde.Android 4.4 Kitkat sürümü ile çalışan tabletin Haziran ayı içinde Lollipop alacağı açıklandı. Ayrıca tablet arkada 8MP önde ise 5 MP kamera bulunduruyor. Lenovo TAB 2 A10 wi-fi modelinin fiyatı 199 dolar olarak açıklanırken LTE versiyonu 279 dolardan Nisan ayında satılmaya başlanacak.









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