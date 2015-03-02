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MWC 2015: Samsung Galaxy S6 Edge ön inceleme videosu

4 yıl
36,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin merakla beklenen modellerinden biri olan Samsung Galaxy S6 Edge resmi olarak lanse edildi. Hem tasarım hem de donanım itibariyle son derece farklı olan G
İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin merakla beklenen modellerinden biri olan Samsung Galaxy S6 Edge resmi olarak lanse edildi. Hem tasarım hem de donanım itibariyle son derece farklı olan Galaxy S6 Edge için bir ön değerlendirme videosu hazırladık.

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DH Misafiri 4 yıl
Micro sd yok cunku drop box tan herr s6 Alan icin 2 senelik 150gb Alan hediye olacak Microsoft la anlasma geregi diye okudum
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okan_cehapelioglu 4 yıl
telefon olmuş
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Fenomenon 4 yıl
2k kadar gereksiz bişey yok. Ekran 2k olacağına FHD olsun hatta HD olsun 8 saat ekran süresi olacağına 15 saat ekran süresi alsın çok daha iyi.
Ama millette ppi hastalığı var. Ppi düşünce psikolojik sorunları ortaya çıkıyor.
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mafi69 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
2k kadar gereksiz bişey yok. Ekran 2k olacağına FHD olsun hatta HD olsun 8 saat ekran süresi olacağına 15 saat ekran süresi alsın çok daha iyi.
Ama millette ppi hastalığı var. Ppi düşünce psikolojik sorunları ortaya çıkıyor.

Bu kadar gerici ve boş bir yorum olamaz.
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DH Misafiri 4 yıl
Antutuda 69.590 puan alıyor... Bırakın bu yılı, Gelecek yıl M10-G5-Z5 bile bu skora erişemeyecek. Çağın ötesinde bir cihaz yaptı samsung.
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antonidas 4 yıl
telefon oldukça şık ve dikkat çekici.
Telefonu çıkardığınızda büyük ihtimal etrafınızdakilerin dikkatini çekecektir.
kullanım amacınız bu şekildeyse alınabilir bir telefon.
Kullanım amacınız uygun fiyata iyi bir telefon kullanmaksa uzak durmanız gereken bir telefon.
Sd kart olmaması çok büyük bir eksi. Alırsın class 10 sd kartı sorunsuz kullanırsın. Cep telefonunda sd kart olmalı.
kavisli ekranın inanılmaz verimli olacağını düşünmüyorum. Olmazsa olmaz bir teknoloji değil.
parmak izi okuyucusu bence çok gereksiz bir özellik. Apple yenilik bulamadı, bunu uydurdu. Samsung rekabet nedeniyle bende yaparım dedi.
Bakalım fiyatı ne kadar olacak.
Benim tavsiyem sd kartı olan, 13mp civarı kamerası olan, 2gb ram'e sahip, 4 çekirdekli 2.0 ghz ve üzeri işlemciye sahip herhangi bir android telefon her işinizi görür.
Telefonun tasarımı güzel, donanımsal geliştirmeler yapmışlar. Buna bir sözüm yok.
Sadece yeni özelliklerin pratikte çok kullanışlı olmayacağını düşünüyorum.
Kavisli olmayan normal bir ekranda da her işinizi görürsünüz.
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MyhM66 4 yıl
Samsung sonunda dize gelmiş ve adam akıllı tlf cıkarmış. Bu tlf eminim yıllarda önce cizildi ve planlandı . Yavaş yavaş piyasaya sürüyorlar buda satma politakası işte. Şimdiden samsung ailesi için hayırlı olsun.
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Free WiLL 4 yıl
kameraman arkadaşı en kısa sürede değiştirin. Bence tek kişi tripod ile doğaçlama yaparak yakın ve sabit çekim yapsa çok daha yararlı olacaktır.
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kartal172 4 yıl
Ekran kırıldığı anda cebi yakacak gibi duruyor. Kız güzelmiş dediklerinde cem yılmaz ın orayı yıkarlar lafı aklıma geldi.
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igetsky 4 yıl
kavisli ekrani her ne kadar sevmesemde guzel duruyor simdilik birde su on kamera selfie icin cok onemliyken hala cok dusuk bari bi 8 yapsalardi fena olmazdi batarya dedikleri gibi uzun gidicekmi merak ediyorum dogrusu wifi sarj ozelligide cok iyi olmus bu arada cnet te daha iyi bi on inceleme yapilmis.
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KaraAy_ 4 yıl
Olmuş. Bunu unutmuştum ciddi ciddi düşünüyorum fiyata göre hareket ederim
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