MWC 2015: Samsung Galaxy S6 Edge ön inceleme videosu

İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin merakla beklenen modellerinden biri olan Samsung Galaxy S6 Edge resmi olarak lanse edildi. Hem tasarım hem de donanım itibariyle son derece farklı olan G

İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin merakla beklenen modellerinden biri olan Samsung Galaxy S6 Edge resmi olarak lanse edildi. Hem tasarım hem de donanım itibariyle son derece farklı olan Galaxy S6 Edge için bir ön değerlendirme videosu hazırladık.