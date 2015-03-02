MWC 2015: Samsung Galaxy S6 Edge ön inceleme videosu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin merakla beklenen modellerinden biri olan Samsung Galaxy S6 Edge resmi olarak lanse edildi. Hem tasarım hem de donanım itibariyle son derece farklı olan G
İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin merakla beklenen modellerinden biri olan Samsung Galaxy S6 Edge resmi olarak lanse edildi. Hem tasarım hem de donanım itibariyle son derece farklı olan Galaxy S6 Edge için bir ön değerlendirme videosu hazırladık.
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Ama millette ppi hastalığı var. Ppi düşünce psikolojik sorunları ortaya çıkıyor.
Bu kadar gerici ve boş bir yorum olamaz.
Telefonu çıkardığınızda büyük ihtimal etrafınızdakilerin dikkatini çekecektir.
kullanım amacınız bu şekildeyse alınabilir bir telefon.
Kullanım amacınız uygun fiyata iyi bir telefon kullanmaksa uzak durmanız gereken bir telefon.
Sd kart olmaması çok büyük bir eksi. Alırsın class 10 sd kartı sorunsuz kullanırsın. Cep telefonunda sd kart olmalı.
kavisli ekranın inanılmaz verimli olacağını düşünmüyorum. Olmazsa olmaz bir teknoloji değil.
parmak izi okuyucusu bence çok gereksiz bir özellik. Apple yenilik bulamadı, bunu uydurdu. Samsung rekabet nedeniyle bende yaparım dedi.
Bakalım fiyatı ne kadar olacak.
Benim tavsiyem sd kartı olan, 13mp civarı kamerası olan, 2gb ram'e sahip, 4 çekirdekli 2.0 ghz ve üzeri işlemciye sahip herhangi bir android telefon her işinizi görür.
Telefonun tasarımı güzel, donanımsal geliştirmeler yapmışlar. Buna bir sözüm yok.
Sadece yeni özelliklerin pratikte çok kullanışlı olmayacağını düşünüyorum.
Kavisli olmayan normal bir ekranda da her işinizi görürsünüz.