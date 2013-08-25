Mac OS için ReadKit RSS uygulaması, birçok yeni özellik ile güncellendi

Mac kullanıcıların tarafından beğenilerek kullanılan RSS okuyucusu ReadKit, 2.3.0 sürümüne güncellendi.

Sade ara yüzü ve kullanımı kolay yapısı ile öne çıkan ReadKit uygulaması, 2.3.0 sürümü ile yeni uygulama simgesine, kaynakların alfabetik olarak sıralanmasına, yeni ayar seçeneklerine, premium olmayan Instapeper hesapları için geliştirilmiş paylaşma seçeneklerine, "RSS Starred" isimli özel bir dosyaya, yeni çevrimdışı düzenleme seçeneklerine ve gelen bildirimler sonucunda öğrenilen birçok hatanın çözümüne kavuşuyor.

Popüler RSS okuyucularından ReadKit, Mac App Store üzerinde ya da direkt olarak buradan 8,99 TL fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id588726889?mt=12