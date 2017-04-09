Mac OS’i hedef alan malware saldırılarının sayısı katlanarak arttı

Geçtiğimiz gün isim değişikliğiyle gündeme gelen McAfee (Intel Security), Apple’ın işletim sistemi Mac OS’i etkileyen malware sayısının endişelendirici ölçekte yükseldiğini gösteren bir rapor yayımladı. Raporda yer alan bilgilere göre işletim sistemi, geçtiğimiz senenin dördüncü çeyreğinde 460.000’den fazla malware saldırısının hedefi oldu. McAfee tarafından paylaşılan rapora göre bu sayı, 2015’in aynı dönemine göre yüzde 700’den fazla artış gösterdi.

McAfee’nin yanı sıra birçok siber güvenlik şirketi Apple’ın bilgisayarlarının her geçen sene daha fazla saldırının hedefinde olduğunu gösteren veriler paylaştı. Satılan bilgisayar sayısının artmasıyla birlikte rakamların da artması son derece normal, ancak bu durumuna neden olan önemli etkenlerden birisinin de reklam yazılımları (adware) olduğu raporda belirtilmiş.

Ransomware sayısı azaldı

Mac OS'in en başarılı olduğu konu ise "fidye yazılımları" olarak anılan ransomwareler. 2016'nın üçüncü çeyreğinde neredeyse 1.4 milyona ulaşan ransomware olayı sayısı, Locky ve CryptoWall gibi fidye yazılımlarının etkisini kaybetmeye başlamasıyla 3 ay içerisinde 400.000'in altına indi.

www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-quarterly-threats-mar-2017.pdf