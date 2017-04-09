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Mac OS’i hedef alan malware saldırılarının sayısı katlanarak arttı

McAfee tarafından paylaşılan yeni rapora göre Mac OS’i hedef alan malware saldırısı sayısı 2016 senesinde büyük bir artış gösterdi. Artışın reklam yazılımlarından (adware) kaynaklandığı düşünülüyor.
2 yıl
2,4b
1
12
İşletim Sistemleri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Geçtiğimiz gün isim değişikliğiyle gündeme gelen McAfee (Intel Security), Apple’ın işletim sistemi Mac OS’i etkileyen malware sayısının endişelendirici ölçekte yükseldiğini gösteren bir rapor yayımladı. Raporda yer alan bilgilere göre işletim sistemi, geçtiğimiz senenin dördüncü çeyreğinde 460.000’den fazla malware saldırısının hedefi oldu. McAfee tarafından paylaşılan rapora göre bu sayı, 2015’in aynı dönemine göre yüzde 700’den fazla artış gösterdi.

McAfee’nin yanı sıra birçok siber güvenlik şirketi Apple’ın bilgisayarlarının her geçen sene daha fazla saldırının hedefinde olduğunu gösteren veriler paylaştı. Satılan bilgisayar sayısının artmasıyla birlikte rakamların da artması son derece normal, ancak bu durumuna neden olan önemli etkenlerden birisinin de reklam yazılımları (adware) olduğu raporda belirtilmiş.

Ransomware sayısı azaldı

Mac OS'in en başarılı olduğu konu ise "fidye yazılımları" olarak anılan ransomwareler. 2016'nın üçüncü çeyreğinde neredeyse 1.4 milyona ulaşan ransomware olayı sayısı, Locky ve CryptoWall gibi fidye yazılımlarının etkisini kaybetmeye başlamasıyla 3 ay içerisinde 400.000'in altına indi.

www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-quarterly-threats-mar-2017.pdf Yorum Yaz
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Pesimist94 2 yıl en beğenilen
Meq çoh stabil, heç virüs girmeyi
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mehmedaltair 2 yıl Pesimist94
Pesimist94
Meq çoh stabil, heç virüs girmeyi

Artışın reklam yazılımlarından (adware) kaynaklandığı düşünülüyor.


Bundan daha tehlikeli 50 çeşit virüs var. Ve evet macOS en stabil sistem ve en güvenli sistem. Linux'un en güvenli olmamasının sebebi açıkların GitHub'da kapatılıp dağıtımların yamayı ekleyene kadar uzun süre geçmesi. Oturup kullanan kişinin yamalı kerneli derleyip sistemini kendisi güncellemesi gerekiyor. Windows'tan bahsetmiyorum bile Allah belasını vermiş zaten.
Pesimist94Meq çoh stabil, heç virüs girmeyiArtışın reklam yazılımlarından (adware) kaynaklandığı düşünülüyor.
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1 Avatar
bayhakansimsek 2 yıl
son 3 senedir mac kullanıyorum. İlk defa geçtiğimiz ay göze batacak derecede bir performans problemi ile karşılaştım. Bu malware haberleri de ortada dolanıyordu ancak kendimi bilinçli bir kullanıcı saydığımdan hiç şüphelenmemiştim.
Periyodik yedekleme/bakım işlemlerinden sonra da durum aynı olunca virüs ihtimalini yeniden gözden geçirdim. Biraz araştırma sonrası ClamXav isminde bir antivirüs yazılımına rastladım.
1 TB diski bir kaç saat içinde taradı, zararlı dosyaları buldu ve sildim. Bu konuda başı ağrıyan kullanıcılara kesinlikle tavsiye ederim. İlk 30 gün bedava, sonrasında 30 euro gibi bir lisans fiyatı var. Benim denem sürümüm bitmek üzere satın almayı düşünüyorum açıkçası.
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axaxa 2 yıl
Yıllardır kullanıyoz işte tabi girmeyi 😄
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Türkçesever 2 yıl
İleride Mac da Windows gibi nasibini virüslerden alacaktır bence.
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crashris 2 yıl
bişey mac i olan zengindir koymaz verir parayı kapatır her açığı eksiği ;)
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NuKe_MaNia 2 yıl
bellek read olamadı.
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Pesimist94 2 yıl en beğenilen
Meq çoh stabil, heç virüs girmeyi
2 Yanıt Yanıtla +16
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mehmedaltair 2 yıl Pesimist94
Pesimist94
Meq çoh stabil, heç virüs girmeyi

Artışın reklam yazılımlarından (adware) kaynaklandığı düşünülüyor.


Bundan daha tehlikeli 50 çeşit virüs var. Ve evet macOS en stabil sistem ve en güvenli sistem. Linux'un en güvenli olmamasının sebebi açıkların GitHub'da kapatılıp dağıtımların yamayı ekleyene kadar uzun süre geçmesi. Oturup kullanan kişinin yamalı kerneli derleyip sistemini kendisi güncellemesi gerekiyor. Windows'tan bahsetmiyorum bile Allah belasını vermiş zaten.
1 Yanıt Yanıtla +5
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kadirirdem 2 yıl Pesimist94
Pesimist94

Meq çoh stabil, heç virüs girmeyi

ahahahah :D :D :D

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