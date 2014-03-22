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Mac destekli vektör çeviri uygulaması Super Vectorizer indirime girdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
37
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac destekli vektör çeviri uygulaması Super Vectorizer indirime girdi
OSX 10.6 sonrası Mac bilgisayar için hazırlanan vektör çeviri uygulaması Super Vectorizer, sadece bugün için eskiye oranla çok daha ucuza elde edilebiliyor.

Başta JPG, BMP, PNG, GIF, PDF ve PSD olmak üzere onlarca farklı görüntü formatına destek veren Super Vectorizer, temel olarak içerisine eklenen bu görselleri siyah beyaz ya da renkli olarak vektör haline getirebiliyor ve böylece çözünürlük sorunu olmayan tasarımsal oluşturulabiliyor. Basit arayüzüyle hızlı çalışan, tek tıklama ile tarama yapabilen ve Ai, SVG, PDF vektör çıktısı verebilen Super Vectorizer, "orijinal, öni zleme ve sonuç" olmak üzere üç farklı görüntüleme modunu da kullanıcılarına sunuyor.

Daha önce 19,99$ fiyat etiketiyle satılan Super Vectorizer, an itibariyle buradan 1,79 TL'ye elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id704139979?mt=12 Yorum Yaz
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