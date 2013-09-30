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Mac için Dropbox güncellendi: iPhoto'dan Otomatik Aktarım, Otomatik Ekran Görüntüsü Alıcı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Mac için Dropbox güncellendi: iPhoto'dan Otomatik Aktarım, Otomatik Ekran Görüntüsü Alıcı

Bulut bilişimin önde gelen firmalarından Dropbox, Mac uygulamasını güncelledi. Yeni sürüm daha güçlü iPhoto entegrasyonunu beraberinde getiriyor.

Yayınlanan son sürümün getirdiği en önemli yenilik iPhoto'dan Otomatik Aktarım özelliği. iPhoto 7 ve sonrasını destekleyen bu özellik aktif ise iPhoto'ya eklenen her yeni fotoğraf, otomatik olarak Dropbox'a da kopyalanıyor. Fotoğrafları anlara göre klasörleyen bu özellik sayesinde fotoğraflara Dropbox'ın kullanıldığı her yerden ulaşmak mümkün kılınmış.

Yeni sürümle gelen bir diğer özellik ise otomatik ekran görüntüsü kaydetme özelliği. Dropbox'ın bu son sürümü yüklendikten sonra klavyeden Command + Shift + 3 ya da Command + Shift + 4 tuş kombinasyonu kullanıldığında ekrandan otomatik olarak görüntü alınıyor ve bu ekran görüntüsü direkt olarak Dropbox'daki ilgili klasörlere kaydediliyor.

Dropbox'ın Mac için son sürümünü kendi sitesinden indirebilirsiniz.


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