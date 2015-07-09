Mac için MenuTab for Facebook artık ücretsiz

Longquan Zhu tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan MenuTab for Facebook, tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Yüklendiği sistemlerin üst barına yerleşen MenuTab for Facebook, adından da anlaşılabileceği üzere dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook'a hızlı erişim sunuyor. Bu noktada üst bar üzerinde açılan ufak bir pencere içerisinde çalışma gösteren Facebook'a erişim için internet tarayıcılarının açılmasına gerek bırakmayan uygulama, sistemlerin bildirim merkeziyle anlık bilgiler verebiliyor ve hem masaüstü hem de mobil arayüzde görüntüleme sunabiliyor.

Daha önce 2$'a satılan MenuTab for Facebook uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/menutab-for-facebook-app-for/id981049625?mt=12&ign-mpt=uo%3D4