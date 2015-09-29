Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac için NoteLedge artık ücretsiz

3 yıl
765
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Mac için NoteLedge artık ücretsiz
Kdan Mobile Software tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac modelleri için hazırlanan ve aynı zamanda iOS sürümü de bulunan uygulamalardan NoteLedge, Mac platformunda kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Renkli bir arayüzle gelen toplu not alma uygulaması NoteLedge, birçok benzerinden farklı olarak notlara ses ile video gibi multimedya içerikleri ekleyebiliyor ve hazırlanan notaları farklı görevler için takvime ekleyebiliyor. Kdan Creative Cloud isimli bulut depolama servisi üzerinden alınan notları senkronize edebilen uygulama, içerikleri PDF formatında dışa aktarabiliyor ve çok çeşitli özelleştirme seçenekleriyle geliyor.
Daha önce 60 TL'ye satılan NoteLedge uygulamasını an itibariye aşağıdan ücretsiz elde edebilirsiniz. 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Meizu M2 Note inceleme videosu 3 yıl Huawei Mate S ön inceleme videosu: Force Touch özellikli ilk telefon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim