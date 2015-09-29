Mac için NoteLedge artık ücretsiz

Kdan Mobile Software tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac modelleri için hazırlanan ve aynı zamanda iOS sürümü de bulunan uygulamalardan NoteLedge, Mac platformunda kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Renkli bir arayüzle gelen toplu not alma uygulaması NoteLedge, birçok benzerinden farklı olarak notlara ses ile video gibi multimedya içerikleri ekleyebiliyor ve hazırlanan notaları farklı görevler için takvime ekleyebiliyor. Kdan Creative Cloud isimli bulut depolama servisi üzerinden alınan notları senkronize edebilen uygulama, içerikleri PDF formatında dışa aktarabiliyor ve çok çeşitli özelleştirme seçenekleriyle geliyor.

Daha önce 60 TL'ye satılan NoteLedge uygulamasını an itibariye aşağıdan ücretsiz elde edebilirsiniz.