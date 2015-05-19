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Mac için hazırlanan Vector Icon Box ücretsiz yapıldı

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için hazırlanan Vector Icon Box ücretsiz yapıldı
 
Zhiyong Yang tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Vector Icon Box, kısa bir süre için tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.
Tekerleği yeniden icat ederek zaman kaybetmeyin mottosuyla hazırlanan Vector Icon Box, temel olarak bünyesinde mobil uygulamalar ya da internet sayfalarında kullanılabilecek yüzlerce yüksek kaliteli vektör simge taşıyor. Dünyaca ünlü tasarımcılar tarafından hazırladığı belirtilen simgeler, farklı boyutlarda PNG, JPG ya da TIFF formatlarında sisteme kaydedilebiliyor ve kendi içerisinde gelişmiş bir arama motoru sunuyor.
Daha önce 15$'a satılan Vector Icon Box uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id959485650?mt=12 Yorum Yaz
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