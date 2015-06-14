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Mac için hazırlanan myTuner News Pro ücretsiz yapıldı

3 yıl
1,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için hazırlanan myTuner News Pro ücretsiz yapıldı
 
Appgeneration Software'in öne çıkan Mac uygulamalarından myTuner News Pro, tarihinde ilk defa kısa bir süre için ücretsiz elde edilebiliyor.
Yüklendiği sistemlerin üst barına yerleşen ve buradan çalışma gösteren myTuner News Pro, adında da anlaşılabileceği üzere dünya çapından 200 farklı haber kanalının dinlenmesine imkan tanıyor. Aynı zamanda yine güncel haberlerin yer aldığı podcast yayınlarına da erişim sunan uygulama, belirli kanalları kayıt altına alabiliyor ve URL bağlantısı üzerinden diğer bilinen kanallara abone olunmasına da izin veriyor.
Daha önce 5$'a satılan myTuner News Pro uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id915465992?mt=12 Yorum Yaz
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