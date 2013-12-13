Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac klavyesini evrensel hale getiren yeni uygulama: 1Keyboard

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
331
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac klavyesini evrensel hale getiren yeni uygulama: 1Keyboard
OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için Eyal Wiener adlı geliştirici tarafından hazırlanan güncel uygulamalardan 1Keyboard, Mac bilgisayarların beraberinde gelen Bluetooth klavyeyi iPhone, iPad ya da Apple Tv ile kullanılabilir duruma getirebiliyor.
Yüklendikten sonra Mac sistemlerin üst menüsü üzerine yerleşen ve burada basit bir şekilde çalışma gösterebilen uygulama, belirli kısa yol atamaları ile klavyeyi farklı cihazlar üzerine aktarabiliyor ve yeni bir cihaz eklemek için kullanışlı bir menüyle beraber geliyor.
Kişileri birden fazla klavye kullanma derdinden kurtarabilen 1Keyboard uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id766939888?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ShotgunPadre 5 yıl
demek mac guzel muzel ama boyle seylerle de ugrastirtiyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Veryansın sıtayla" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı "Soru-Cevap Seansı ve fazlası" 20:30'da sizlerle Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim