Mac klavyesini evrensel hale getiren yeni uygulama: 1Keyboard

OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için Eyal Wiener adlı geliştirici tarafından hazırlanan güncel uygulamalardan 1Keyboard, Mac bilgisayarların beraberinde gelen Bluetooth klavyeyi iPhone, iPad ya da Apple Tv ile kullanılabilir duruma getirebiliyor.

Yüklendikten sonra Mac sistemlerin üst menüsü üzerine yerleşen ve burada basit bir şekilde çalışma gösterebilen uygulama, belirli kısa yol atamaları ile klavyeyi farklı cihazlar üzerine aktarabiliyor ve yeni bir cihaz eklemek için kullanışlı bir menüyle beraber geliyor.

Kişileri birden fazla klavye kullanma derdinden kurtarabilen 1Keyboard uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id766939888?mt=12