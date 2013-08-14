Mac kullanıcıları için hazırlanan dijital not defteri Ember, yeni özellikler ile güncellendi

Farklı yaratıcı unsurların tek bir ortam üzerinde toplanması amacıyla Realmac Software tarafından hazırlanan Ember, Mac kullanıcıları için dijital not defteri görevi görüyor ve yeni 1.1 güncellemesi ile güzel özelliklere kavuşuyor.

İnternet sitelerinin, fotoğrafların, farklı uygulamaların ya da istenilen her türlü başka şeylerin toplu halde tutulmasını ve organize edilmesini sağlayan Ember uygulaması, yeni yayınlanan sürümüyle "Smart Drawing" isimli bir özelliğe kavuşuyor. Bu özellik kullanıcıların çizdiği farklı şekilleri otomatik olarak algılayarak çok daha pürüzsüz sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Ayrıca farklı fotoğrafların direkt olarak "Finder" üzerinden aktarılabildiği Ember, hareketli GIF dosyaların da destekliyor ve birçok performans yeniliği içeriyor.

Oldukça modern ve sade bir ara yüz ile hazırlanan Ember uygulaması, 89,99 TL fiyat etiketiyle Apple Mac Store üzerinden ya da direkt olarak buradan elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id402456742?mt=12