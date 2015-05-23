Mac özel çizim uygulaması Paint ücretsiz yapıldı





TouchDreaming Team tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan gelişmiş çizim uygulaması Paint, çok uzun bir süre sonra yeniden ücretsiz yapıldı.





Farklı pencereler halinde hazırlanmış arayüzüyle rahat bir kullanım yapısı ortaya koyan Paint, temel olarak bünyesinde yer alan araçlarla farklı çizim çalışmalarının yapılmasına imkan tanıyor. iCloud’u aktif olarak kullanabilen uygulama, çözünürlük tarafından maksimum 2048 x 2048 piksel seviyesine çıkış yapabiliyor ve birçok kısayol sayesinde iş akışını ciddi seviyede hızlandırabiliyor.





Hazırlanan dosyaları jpeg, png ve tiff formatlarında dışa aktarabilen ve Facebook gibi sosyal ağları paylaşma noktasında aktif olarak kullanabilen Paint, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor. Uygulama daha önce 7$’a satılıyordu.





https://itunes.apple.com/tr/app/id929059422?mt=12