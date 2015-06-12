Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac özel fotoğraf düzenleme uygulaması Snapheal indirime girdi

3 yıl
1,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac özel fotoğraf düzenleme uygulaması Snapheal indirime girdi
 
Apple App Store'un fotoğraf odaklı önemli geliştiricilerinden MacPhun'un öne çıkan uygulamalarından Snapheal, kısa bir zaman için %80 indirime girdi.
Temel olarak kişilerin fotoğraflarında yer alan istenmeyen obje ya da diğer insanları temizlemesi için basit bir arayüzle hazırlanan Snapheal uygulaması, cilt temizliği için de aktif olarak kullanılabiliyor. Basit maskeleme işlemleriyle görevini yerine getiren ve genel fotoğraf düzenleme işlemlerini de yerine getirebilen uygulama, hazırlanan daha doğrusu temizlenen fotoğrafları Flickr, Facebook, Twitter ile Tumblr gibi sosyal ağlarla da hızlı bir şekilde paylaşabiliyor.
Daha önce 5$ fiyat etiketiyle satılan Snapheal uygulamasına an itibariyle buradan 1$ fiyat etiketiyle ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id480623975?mt=12 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Jipsiz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Yaza yepyeni bir Samsung telefonla girmeniz için, Vodafone'dan kaçırılmayacak fırsat! 3 yıl Sony Xperia Z3+ ve Xperia M4 Aqua hakkında her şey 3 yıl Oyunculara özel router: Snapdragon işlemcili ASRock G10 video ön inceleme 3 yıl Galaxy S6 Edge için üstün koruma! "Spigen Armor Serisi kılıflar video inceleme" 3 yıl Bu donanımlar oyuncular için: Oyun klavyeleri, fareler, kulaklıklar ve güç kaynakları 3 yıl Bu kasanın tasarımı çok farklı! Bilgisayarım farklı görünsün diyenler için DeepCool Tristellar video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim