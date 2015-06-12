Mac özel fotoğraf düzenleme uygulaması Snapheal indirime girdi

Apple App Store'un fotoğraf odaklı önemli geliştiricilerinden MacPhun'un öne çıkan uygulamalarından Snapheal, kısa bir zaman için %80 indirime girdi.

Temel olarak kişilerin fotoğraflarında yer alan istenmeyen obje ya da diğer insanları temizlemesi için basit bir arayüzle hazırlanan Snapheal uygulaması, cilt temizliği için de aktif olarak kullanılabiliyor. Basit maskeleme işlemleriyle görevini yerine getiren ve genel fotoğraf düzenleme işlemlerini de yerine getirebilen uygulama, hazırlanan daha doğrusu temizlenen fotoğrafları Flickr, Facebook, Twitter ile Tumblr gibi sosyal ağlarla da hızlı bir şekilde paylaşabiliyor.

Daha önce 5$ fiyat etiketiyle satılan Snapheal uygulamasına an itibariyle buradan 1$ fiyat etiketiyle ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id480623975?mt=12