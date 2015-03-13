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Mac özel gelişmiş metin editörü Diart artık ücretsiz

4 yıl
838
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1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac özel gelişmiş metin editörü Diart artık ücretsiz
 
Ren Xiufang'ın elinden çıkan ve OSX 10.7 üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlarla uyumlu olarak çalışan gelişmiş metin editörü Diary, tarihinde ilk defa ücretiz yapıldı.
Sol tarafından oluşturulan kategorileri, üst bölümünde ise temel düzenleme seçeneklerinin yer aldığı oldukça basit bir arayüzle hazırlanan Diary, kişilerin istedikleri her konuda oldukça detaylı metin dosyaları hazırlamasına imkan tanıyor. Metin içi seçimlerde çıkan araç kutusuyla biçimlendirmeyi kolaylaştıran uygulama, bulut depolama servisi iCloud temelinde senkronizasyon yapabiliyor. Metin hatalarını kontrol edebilen ve sadece belirli diller için otomatik düzeltme desteğini sunan Diary, ara ve değiştir desteğiyle de özellikle büyük dosyalarda ciddi zaman kazancı sağlayabiliyor.
Daha önce 10$ fiyat etiketiyle satılan Diary uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id778576249?mt=8 Yorum Yaz
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ajdarvevo 4 yıl
iniyor bakalım şuan
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