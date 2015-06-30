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Mac özel hatırlatma uygulaması Due, %40 indirime girdi

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac özel hatırlatma uygulaması Due, %40 indirime girdi
 
OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan uygulamalardan Due, 7 Temmuz tarihine kadar %40 indirime girdi.
Basit bir çalışma mantığı ve bu doğrultuda hazırlanmış sade bir arayüzü bulunan Due, temel olarak kişilerin farklı hatırlatıcılar kurmasına imkan tanıyor. Bildirim merkezini aktif olarak kullanabilen ve aynı zamanda zaman sayacı da sunan uygulama, oldukça hızlı çalışıyor ve hazırlanan içerikleri iOS uygulamasıyla iCloud ya da Dropbox üzerinden senkronize edebiliyor.
Daha önce 10$'a satılan Due uygulamasına an itibariyle buradan 4,99$'a elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/due-reminders-countdown-timers/id524373870?mt=12&app=itunes&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
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