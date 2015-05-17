Mac platformuna özel yeni uygulama: OptOpt

Jian Hu tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan uygulamalardan OptOpt, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.

Basit bir çalışma mantığı bulunan OptOpt, sistemde yüklü diğer uygulamaların hızlı bir şekilde başlatılmasına dayanıyor. Bu işlemi her uygulamaya belirli harflerin atanmasıyla yerine getiren OptOpt, Mac sistemlerdeki "Option" tuşuna iki kere basılmayıla devreye giriyor, tek tuşla da istenilen uygulamayı hızlı bir şekilde açabiliyor.

Ücretsiz olarak kullanıma sunulan OptOpt uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id989799277?mt=12