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Mac sistemler hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan yeni uygulama: MenuBar Stats

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemler hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan yeni uygulama: MenuBar Stats
Mac kullanıcılarına sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek üzere Fabrice Leyne adlı geliştirici tarafından hazırlanan MenuBar Stats uygulaması, OSX 10.7 ve üzeri sistemler ile uyumlu olarak kullanıma sunuldu.
Kurulduktan sonra Mac bilgisayarların üst menü barına yerleşen ve buradan sade ara yüzü ile işlemci, hafıza, ağ (İnternet değerleri), sıcaklık ve batarya hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler sağlayabilen MenuBar Stats, 5 farklı renge sahip temayla geliyor ve güncelleme zamanı, klavye kısa yolu, pencere şeffaflık, sıcaklık birimi gibi özel ayar seçenekleriyle isteğe bağlı olarak kişiselleştirilebiliyor. Bilgisayarın açılışında otomatik olarak çalışmaya başlayabilen uygulama, sistem meraklılarına güzel bir alternatif sunuyor.
Ücretsiz olarak sunulan sistem takip uygulaması MenuBar Stats, buradan ya da direkt olarak Mac App Store üzerinden elde edilebiliyor.

http://appshopper.com/mac/utilities/menubar-stats Yorum Yaz
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